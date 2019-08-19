Медведев выиграл первый «Мастерс» и прорвался в топ-5

Медведев взял титул в Цинциннати
«Даниил Медведев в этом августе создал множество поводов говорить о себе. Дошел до финала в Вашингтоне, превратил Ника Кирьоса, обыгравшего его там, в своего фаната, превзошел Карена Хачанова в русском дерби в Монреале, стал первой ракеткой России, уступил Рафаэлю Надалю, разобрался с Андреем Рублевым, переиграл первую ракетку мира Новака Джоковича, поучаствовал в трех финалах за три недели... Список длинный и крутой. Но в нем чего-то не хватает. Ах, да. Титула.
А вот между ним и титулом стоял Давид Гоффен. Сам Даниил накануне шутил, что пора бы уже выиграть финал, и выражал надежду, что треть титульная встреча за три недели окажется для него удачной.
При 5:3, как позже рассказал Даниил в интервью, тело, наевшееся за три недели теннисом, стало сбоить. "Стало сводить руки и ноги, в первый раз за три недели — признался 23-летний теннисист. — Хорошо, что смог выдержать".
Goffin (🎥@Eurosport_RU )#CincyTennis pic.twitter.com/X0shAkQRiO— doublefault28 (@doublefault28) 18 августа 2019 г.
Впереди у Медведева неделя заслуженного отдыха и заключительный турнир "Большого шлема" в сезоне — US Open, где высокий номер "посева" гарантирует ему комфортную сетку как минимум до четвертого круга», — ждет очередного успеха от россиянина журналист «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина.
Медведев — новая звезда тенниса
«Финальный матч с Гоффеном в Цинциннати показал, насколько прибавил Даниил за последнее время. Еще свежи были воспоминания о матче Уимблдонского турнира, в котором россиянин потерпел обиднейшее поражение. Но выводы были сделаны, и это продемонстрировала и сама игра, и настрой Медведева. Во время матча вспомнил о том, что нынешний тренер Гоффена, швед Томас Юханссон, 17 лет назад переиграл Марата Сафина в финале Открытого чемпионата Австралии.
То поражение было сенсацией, тогда Давид победил Голиафа. Наверняка швед вспоминал об этом перед матчами с Медведевым, Юханссон может научить многому. Но это Давиду Гоффену не помогло. Уж слишком хорош был наш теннисист. Уверен, что он знает, в чем должен стать еще сильнее.
Даниил вышел на новый уровень игры, который, конечно, придется подкреплять новыми результатами. Очень хочется, чтобы Медведеву хватило времени для того, чтобы качественно отдохнуть и восстановиться перед заключительным в сезоне турниром Большого Шлема — Открытым чемпионатом США. Пожалуй, впервые за очень долгое время российский болельщик вправе ожидать чудес на US Open, который 19 лет назад выиграл Сафин», — выделил отличную форму Медведева корреспондент «Р-Спорт» Тарас Барабаш.
Меняет представления о том, на что способны высокие игроки
«В Медведеве 198 сантиметров роста, но он совершенно нетипичный высокий игрок. Если обычно они стремятся забить побыстрее, то Даниил строит все на стабильности и терпении. Длинные ноги, помноженные на огромную скорость, позволяют ему за пару шагов покрыть заднюю линию, поэтому он спокойно держится в затяжных розыгрышах и спокойно создает себе возможность для атаки.
Его главное оружие — это двуручный бэкхенд. Он выполняет его с не очень сильным вращением, так что мяч летит плоско и с низким отскоком. Удар слева отлично работает в атаке (банально из-за силы и остроты), но и создает соперникам огромные проблемы в обороне. Даже если Медведев оказывается далеко за задней линией, он отвечает глубоко и неудобно.
В игре с форхенда Даниил по ходу сезона очень прибавил, сделал его стабильнее и еще мощнее. Так что теперь при необходимости он может переходить от терпеливого тенниса к более активному и атакующему. Этим он воспользовался в полуфинале и финале Цинциннати, когда сил на длинные розыгрыши уже просто не оставалось.
А еще у Медведева очень страшная подача. Он отлично использует рост и длинные рычаги, у него очень свободное и даже немного развязное движение. В итоге он так разгоняет мяч, что по ходу последних трех турниров соперники не принимали в среднем половину его первых подач.
Вторую подачу нужно подтягивать, потому что ей иногда не хватает направления и вращения. Но в Цинциннати Даниил нашел другое решение — против Джоковича и Гоффена он просто стабильно подавал вторым мячом со скоростью первого. Новак был в шоке: "Я пытался принимать его подачу, но очень трудно что-то предсказать или подготовиться, когда человек так стабильно подает мощные вторые мячи". Игра у Медведева совершенно уникальная. Ждем от нее таких же результатов», — отметил сильные стороны российского теннисиста автор Sports Павел Ниткин.
Медведев выдержал 16 матчей за 20 дней
«В новом рейтинге Даниил ворвался в топ-5, хотя начинал неделю восьмой ракеткой мира. Он обошёл Стефаноса Циципаса, Кея Нисикори и Александра Зверева, установив новый личный рекорд рейтинга. Впереди лишь "Большая тройка" и "принц грунта" Доминик Тим. На этой неделе Медведев потеряет 250 очков за прошлогодний титул Уинстон-Сейлема — разумеется, туда россиянин после таких насыщенных недель не поедет. Впрочем, их заменят 150 рейтинговых баллов за финал Брисбена-2019, что позволит Даниилу остаться в пятёрке лучших. На US Open в прошлом году он был в третьем круге и сейчас должен биться за куда более серьёзный результат. Главное — успеть восстановиться за оставшуюся до старта Открытого чемпионата США неделю.
Congratulations, Daniil 👏🏽👏🏽🏆#CincyTennis 🎢🎾 pic.twitter.com/dgQQ49XKiG— Padma (@LotusFlorida16) 18 августа 2019 г.
Возможно, через какое-то время Даниил сможет подняться и на самую вершину рейтинга. В последние 15 лет она оккупирована "Большой четвёркой" — Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Энди Марреем. Энди сейчас выпал из числа лучших в связи с серьёзной травмой бедра и операцией, в результате чего "четвёрку" снова сократили до "тройки". Но главное не это, а то, что со 2 февраля 2004 года, когда Роджер выиграл Открытый чемпионат Австралии и сместил с первой строчки Энди Роддика, никому, кроме этих великолепных мастеров ракетки, не удавалось стать лучшими. Рано или поздно кто-то должен прервать их гегемонию. Почему бы это не сделать Медведеву? В конце концов, всего год назад он был 57-й ракеткой мира. С такой скоростью прогресса в рейтинге и в уровне игры нет ничего невозможного», — восхищается прогрессом Медведева журналист «Чемпионата» Артем Тайманов.
Третий финал подряд
«Даниил Медведев был призван сделать этот вечер для России праздничным. 23-летний теннисист проводит просто сумасшедшую вторую половину лета. Он вышел в третий финал подряд (второй — серии "Мастерс 1000"). Даня до игры вел себя так, будто подобные матчи для него уже дело привычное: улыбался и позировал на съемках, успевая поглощать банан в секундных перерывах между предстартовыми мероприятиями. Медведеву противостоял 28-летний бельгиец Давид Гоффен.
Россиянин начал матч легко, сделал брейк и повел со счетом 4:1. Казалось, что вчерашний тяжелый матч с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем только добавил ему сил. Однако Гоффен решил, что все же стоит сопротивляться, и стал рисковать. Бельгиец несколько раз красиво пробил по линии, а также умело чередовал мощные удары с филигранными укороченными. Это помогло ему сделать обратный брейк — 4:4.
Второй сет Даня начал с брейка. Он был круче соперника всю партию, однако Гоффен всякий раз чудом сохранял подачу, держа в уме возможный обратный брейк. И этот шанс был у бельгийца, когда россиянин вел 5:4 и подавал на титул. За счет активных действий Давид повел 30:0, а следом и 40:15. Медведев в свойственной ему манере психанул и едва не расколотил ракетку. Как ни странно, эта встряска положительно повлияла на россиянина. Он взял в себя руки и… Сначала убил соперника мощнейшей второй подачей, а затем зарядил три эйса подряд. 6:4. Медведев взял свой первый "Мастерс" в карьере», — передал перипетии поединка автор Sport24 Константин Лесик.