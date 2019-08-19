Медведев выиграл первый «Мастерс» и прорвался в топ-5

Российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований Western & Southern Open одолел бельгийца Давида Гоффина, занимающего 19-е место мирового рейтинга, — 7:6(3), 6:4.

Медведев взял титул в Цинциннати

«Даниил Медведев в этом августе создал множество поводов говорить о себе. Дошел до финала в Вашингтоне, превратил Ника Кирьоса, обыгравшего его там, в своего фаната, превзошел Карена Хачанова в русском дерби в Монреале, стал первой ракеткой России, уступил Рафаэлю Надалю, разобрался с Андреем Рублевым, переиграл первую ракетку мира Новака Джоковича, поучаствовал в трех финалах за три недели... Список длинный и крутой. Но в нем чего-то не хватает. Ах, да. Титула.

А вот между ним и титулом стоял Давид Гоффен. Сам Даниил накануне шутил, что пора бы уже выиграть финал, и выражал надежду, что треть титульная встреча за три недели окажется для него удачной.

При 5:3, как позже рассказал Даниил в интервью, тело, наевшееся за три недели теннисом, стало сбоить. "Стало сводить руки и ноги, в первый раз за три недели — признался 23-летний теннисист. — Хорошо, что смог выдержать".

Впереди у Медведева неделя заслуженного отдыха и заключительный турнир "Большого шлема" в сезоне — US Open, где высокий номер "посева" гарантирует ему комфортную сетку как минимум до четвертого круга», — ждет очередного успеха от россиянина журналист «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина.

Медведев — новая звезда тенниса

«Финальный матч с Гоффеном в Цинциннати показал, насколько прибавил Даниил за последнее время. Еще свежи были воспоминания о матче Уимблдонского турнира, в котором россиянин потерпел обиднейшее поражение. Но выводы были сделаны, и это продемонстрировала и сама игра, и настрой Медведева. Во время матча вспомнил о том, что нынешний тренер Гоффена, швед Томас Юханссон, 17 лет назад переиграл Марата Сафина в финале Открытого чемпионата Австралии.

Даниил Медведев globallookpress.com

То поражение было сенсацией, тогда Давид победил Голиафа. Наверняка швед вспоминал об этом перед матчами с Медведевым, Юханссон может научить многому. Но это Давиду Гоффену не помогло. Уж слишком хорош был наш теннисист. Уверен, что он знает, в чем должен стать еще сильнее.

Даниил вышел на новый уровень игры, который, конечно, придется подкреплять новыми результатами. Очень хочется, чтобы Медведеву хватило времени для того, чтобы качественно отдохнуть и восстановиться перед заключительным в сезоне турниром Большого Шлема — Открытым чемпионатом США. Пожалуй, впервые за очень долгое время российский болельщик вправе ожидать чудес на US Open, который 19 лет назад выиграл Сафин», — выделил отличную форму Медведева корреспондент «Р-Спорт» Тарас Барабаш.

Меняет представления о том, на что способны высокие игроки

«В Медведеве 198 сантиметров роста, но он совершенно нетипичный высокий игрок. Если обычно они стремятся забить побыстрее, то Даниил строит все на стабильности и терпении. Длинные ноги, помноженные на огромную скорость, позволяют ему за пару шагов покрыть заднюю линию, поэтому он спокойно держится в затяжных розыгрышах и спокойно создает себе возможность для атаки.

Его главное оружие — это двуручный бэкхенд. Он выполняет его с не очень сильным вращением, так что мяч летит плоско и с низким отскоком. Удар слева отлично работает в атаке (банально из-за силы и остроты), но и создает соперникам огромные проблемы в обороне. Даже если Медведев оказывается далеко за задней линией, он отвечает глубоко и неудобно.

Нереально рад. Если бы меня до турнира кто-то спросил, как я буду праздновать, если возьму последнее очко и выиграю здесь «Мастерс», я бы сказал, наверное, что упаду на корт, буду орать как сумасшедший и радоваться. Но в итоге у меня настолько не было сил, я был так опустошён после последнего эйса, который я сделал, что просто пошёл к сетке и, можно сказать, радовался, что наконец-то это всё кончилось. Но конечно, нереальное чувство и только позитивные эмоции. То, что я стану пятой ракеткой мира, просто невероятно, потому что всего лишь месяц или полтора, как я вошёл в десятку, а уже через несколько недель я вышел в три финала, выиграл «Мастерс». Это что-то невероятное, но естественно, я не хочу останавливаться, хочу прибавлять. Трудно подобрать слова. Это плоды тяжёлой работы, которую я проделал. Было бы неприятно проигрывать три финала подряд, и я рад, что серия прервалась. Даниил Медведев

В игре с форхенда Даниил по ходу сезона очень прибавил, сделал его стабильнее и еще мощнее. Так что теперь при необходимости он может переходить от терпеливого тенниса к более активному и атакующему. Этим он воспользовался в полуфинале и финале Цинциннати, когда сил на длинные розыгрыши уже просто не оставалось.

А еще у Медведева очень страшная подача. Он отлично использует рост и длинные рычаги, у него очень свободное и даже немного развязное движение. В итоге он так разгоняет мяч, что по ходу последних трех турниров соперники не принимали в среднем половину его первых подач.

Вторую подачу нужно подтягивать, потому что ей иногда не хватает направления и вращения. Но в Цинциннати Даниил нашел другое решение — против Джоковича и Гоффена он просто стабильно подавал вторым мячом со скоростью первого. Новак был в шоке: "Я пытался принимать его подачу, но очень трудно что-то предсказать или подготовиться, когда человек так стабильно подает мощные вторые мячи". Игра у Медведева совершенно уникальная. Ждем от нее таких же результатов», — отметил сильные стороны российского теннисиста автор Sports Павел Ниткин.

Медведев выдержал 16 матчей за 20 дней

«В новом рейтинге Даниил ворвался в топ-5, хотя начинал неделю восьмой ракеткой мира. Он обошёл Стефаноса Циципаса, Кея Нисикори и Александра Зверева, установив новый личный рекорд рейтинга. Впереди лишь "Большая тройка" и "принц грунта" Доминик Тим. На этой неделе Медведев потеряет 250 очков за прошлогодний титул Уинстон-Сейлема — разумеется, туда россиянин после таких насыщенных недель не поедет. Впрочем, их заменят 150 рейтинговых баллов за финал Брисбена-2019, что позволит Даниилу остаться в пятёрке лучших. На US Open в прошлом году он был в третьем круге и сейчас должен биться за куда более серьёзный результат. Главное — успеть восстановиться за оставшуюся до старта Открытого чемпионата США неделю.

Возможно, через какое-то время Даниил сможет подняться и на самую вершину рейтинга. В последние 15 лет она оккупирована "Большой четвёркой" — Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Энди Марреем. Энди сейчас выпал из числа лучших в связи с серьёзной травмой бедра и операцией, в результате чего "четвёрку" снова сократили до "тройки". Но главное не это, а то, что со 2 февраля 2004 года, когда Роджер выиграл Открытый чемпионат Австралии и сместил с первой строчки Энди Роддика, никому, кроме этих великолепных мастеров ракетки, не удавалось стать лучшими. Рано или поздно кто-то должен прервать их гегемонию. Почему бы это не сделать Медведеву? В конце концов, всего год назад он был 57-й ракеткой мира. С такой скоростью прогресса в рейтинге и в уровне игры нет ничего невозможного», — восхищается прогрессом Медведева журналист «Чемпионата» Артем Тайманов.

Третий финал подряд

«Даниил Медведев был призван сделать этот вечер для России праздничным. 23-летний теннисист проводит просто сумасшедшую вторую половину лета. Он вышел в третий финал подряд (второй — серии "Мастерс 1000"). Даня до игры вел себя так, будто подобные матчи для него уже дело привычное: улыбался и позировал на съемках, успевая поглощать банан в секундных перерывах между предстартовыми мероприятиями. Медведеву противостоял 28-летний бельгиец Давид Гоффен.

Даниил Медведев globallookpress.com

Россиянин начал матч легко, сделал брейк и повел со счетом 4:1. Казалось, что вчерашний тяжелый матч с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем только добавил ему сил. Однако Гоффен решил, что все же стоит сопротивляться, и стал рисковать. Бельгиец несколько раз красиво пробил по линии, а также умело чередовал мощные удары с филигранными укороченными. Это помогло ему сделать обратный брейк — 4:4.

Теперь Даниил способен на дальнейшие подвиги, нервная система легла, он ведёт профессиональную работу. Теперь хочу ему пожелать, чтобы не останавливался на достигнутом. Есть ещё недостатки, исправив которые, можно говорить, что он способен на более высокие места. Надо пожелать ему удачи, а мы будем помогать ему. Надо двигаться дальше, не взирая ни на что. У Дани всё для этого есть. Выиграть «Мастерс» и стать пятым в мире — это фантастика для него и для всех нас Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России

Второй сет Даня начал с брейка. Он был круче соперника всю партию, однако Гоффен всякий раз чудом сохранял подачу, держа в уме возможный обратный брейк. И этот шанс был у бельгийца, когда россиянин вел 5:4 и подавал на титул. За счет активных действий Давид повел 30:0, а следом и 40:15. Медведев в свойственной ему манере психанул и едва не расколотил ракетку. Как ни странно, эта встряска положительно повлияла на россиянина. Он взял в себя руки и… Сначала убил соперника мощнейшей второй подачей, а затем зарядил три эйса подряд. 6:4. Медведев взял свой первый "Мастерс" в карьере», — передал перипетии поединка автор Sport24 Константин Лесик.

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