Медведев победил Вавринку и американскую публику

Россиянин Даниил Медведев переиграл швейцарца Стэна Вавринку — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в Нью-Йорке и впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и турнира «Большого шлема» в целом.

Едва не снялся, но вышел в полуфинал

«23-летнему россиянину действительно было тяжело. В первом сете он обращался за медицинской помощью дважды — ныло бедро. Его сначала забинтовали, а потом теннисист заявил, что стало только хуже. Сам Медведев сообщил после игры, что перед матчем у него ничего не болело, и только после пары ударов по мячу он понял, что с бедром что-то не так. "Думал, что придется сняться", — сказал Медведев. Так и появился физиотерапевт с болеутоляющим. Помогло.

Но и Вавринка не был максимально готовым. Правда, скорее, в психологическом смысле. Накануне он не скупился на комплименты в адрес молодого соперника и говорил, что с нетерпением ждет возможности сыграть против парня, который настолько хорош.

Медведев тоже не был идеален от и до. Например, он допустил 12 двойных ошибок, три из которых в первом же гейме на подаче, но в целом выглядел на корте предпочтительнее. Не давал сопернику поймать ритм, заставлял того ошибаться, разрушал его игру.

В ключевые моменты он находил нужную подачу (концовка третьего сета, когда и ту партию можно было спасти, не в счет) и удивлял соперника нестандартными и умными решениями. Он ходил к сетке, укорачивал и подрезал, играл свечками. Это именно то, что помогает ему побеждать, и то, за что его полюбило множество людей во всем мире», — отметил игру на травме россиянина журналист «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина.

Медведев заставил американцев наконец-то замолчать

«В начале третьей партии Медведев потерял концентрацию и допустил две двойные, тем самым потеряв свою подачу. Дальше оба игрока легко брали свои геймы, а когда Вавринка вышел подавать на сет, началось затяжное сражение. Швейцарец отыграл серию брейк-пойнтов и все же взял верх в сете — 6:3. Ну а четвертая партия вышла на удивление скоротечной. Вавринка стал допускать множество ошибок, и в итоге менее чем за полчаса (всего матч длился 2 часа 33 минуты) россиянин оформил исторический для себя выход в полуфинал — 7:6, 6:3, 3:6, 6:1.

После матча россиянин в интервью на корте был сама любезность, при этом он сохранил свою так понравившуюся многим откровенность: Матч был очень странным. У меня вновь очень болело бедро. Я думал, что не смогу продолжить. Но это понятно, и в такой ситуации и Стэн стал по-другому играть. Поэтому я очень рад, что прошел в полуфинал.

На самом деле перед матчем я чувствовал себя великолепно — тейпы на мне были, чтобы только себя поддержать. Я принял болеутоляющие — они начали действовать к концу первого сета. Посмотрим, как я буду себя чувствовать завтра. Публика меня где-то поддерживает, где-то еще нет. Так что спасибо вам, ребята, и извините, если что», — написал в своем материале корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Теперь Медведев — в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге

«Про успехи Даниила этим летом и повторяться нет смысла. Финалы в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати, титул в Огайо и пятая позиция в рейтинге как раз накануне приезда в Нью-Йорке говорят обо всем. В первую очередь — о его фантастической форме. Единственный минус подобной вот серии — усталость самого игрока. Которая должна была сказаться на его выступлении. И сказалась — в виде судорог, проблем с бедрами и с плечом, с которыми он столкнулся на US Open.

А тут еще и война с публикой, которую Медведев сам затеял (тем самым средним пальцем, показанным трибунам в игре с Лопесом), сам развил (словами, вроде "Пока болеете против меня, я буду выигрывать!"), сам поддержал (ироничными жестами "Давайте, давайте!" — в ответ на гул болельщиков после победы над Копфером). И сам, казалось бы, хотел продолжить. А нью-йоркцы — они ведь такие! Им только дай повод — засвистят, заплюют!

Вот и в матче со Стэном Медведев оказался в меньшинстве. Швейцарца явно поддерживали. А Даниила постарались "задавить". Шумом, гулом и криками под руку. А только… Все равно ведь не вышло!» — выделил непростые отношения россиянина с американской публикой автор «Советского Спорта» Николай Мысин.

У России появился новый топ-спортсмен

«Давайте начинать радоваться. У России появился новый топ-спортсмен. Пока мало кто это понимает, но Медведев — потенциально первая ракетка мира.

Он отличается от представителей своего поколения. Зверев, Циципас, Тим, Хачанов, Рублев и даже Кирьос — все они на кого-то очень похожи (тут стоить заметить, что у Рублева все же есть свой отличительный почерк — ему лишь стоит развиваться дальше). Медведев не похож ни на кого из сегодняшних великих теннисистов.

Федерер, Надаль, Джокович, Маррей, да и Вавринка — все это мощные личности, которых ни с кем не перепутаешь. Медведев — точно такой же. Про него не скажешь "второй Федерер" или "второй Надаль". Это вызовет смех. Вообще-то он похож на одного великого спортсмена. Наверное, на Джимми Коннорса — одного из величайших теннисистов всех времен. Он странный, умный и неуступчивый. И все же Даниил сам по себе, его можно ни с кем не сравнивать», — верит в то, что Медведев в скором будущем станет первой ракеткой мира зам. главного редактора «Спорта День за Днем» Сергей Бурый.

Медведев неубиваем!

«В целом Медведев не только рвал ритм, но и прекрасно перенаправлял мощь ударов Вавринки. Стэн заводил атаку, повышал ее темп, но Даниил не пробивался, а отвечал в том же темпе только в пустое место на корте и более неудобно.

При этом он шикарно подавал первым мячом и за счет этого не давал Стэну слишком часто приближаться к брейк-пойнта. А когда тот до них все же добирался, подача тоже спасала. Отсутствием ритма и превращением в зеркало, которое отражает все удары, Медведев сломал что-то в голове Вавринки, и тот играл просто плохо и постоянно ошибался. До уровня матча с Джоковичем ему было примерно, как от Нью-Йорка до Венеры.

И еще Стэн, кажется, тактически сыграл неправильно. После первого сета ему было нужно много резать под лево, чтобы заставлять Медведева садиться пониже и нагружать поврежденные и уставшие бедра. Но вместо этого он лупил топспинами на более-менее удобной высоте — и становился жертвой перенаправления энергии. А Медведев в очередной раз сыграл очень умно, хитро и идеально под конкретного соперника. Поэтому теперь он будет четвертой ракеткой мира» , — говорится в материале Sports.

