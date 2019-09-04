ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Медведев победил Вавринку и американскую публику

    СМИ — о победе Медведева над Вавринкой в четвертьфинале US Open

    US Open ATP Станислас Вавринка Даниил Медведев
    Вся лентаСамое главное
    Погба пока что остается в «МЮ»Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов лета Антуан ГризманнГризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынок Даниил МедведевМедведев победил Вавринку и американскую публику
  • 10:05
    • Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России
  • 07:08
    • Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
  • 00:51
    • Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
  • 22:02
    • Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
  • 21:54
    • ФИФА презентовала официальную эмблему ЧМ-2022
  • 21:41
    • «Витесс» арендовал вратаря «Челси»
  • 21:06
    • Аарон Ван-Биссака не сыграет в матчах с Болгарией и Косово
    Все новости спорта
    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Россиянин Даниил Медведев переиграл швейцарца Стэна Вавринку — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в Нью-Йорке и впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и турнира «Большого шлема» в целом.

    Едва не снялся, но вышел в полуфинал

    «23-летнему россиянину действительно было тяжело. В первом сете он обращался за медицинской помощью дважды — ныло бедро. Его сначала забинтовали, а потом теннисист заявил, что стало только хуже. Сам Медведев сообщил после игры, что перед матчем у него ничего не болело, и только после пары ударов по мячу он понял, что с бедром что-то не так. "Думал, что придется сняться", — сказал Медведев. Так и появился физиотерапевт с болеутоляющим. Помогло.

    Но и Вавринка не был максимально готовым. Правда, скорее, в психологическом смысле. Накануне он не скупился на комплименты в адрес молодого соперника и говорил, что с нетерпением ждет возможности сыграть против парня, который настолько хорош.

  • US Open-2019. Россияне попробуют разрушить «Большую тройку»
  • Даниил Медведев доказал, что побеждать можно всех, даже Новака Джоковича
  • 26/08/2019

    • Медведев тоже не был идеален от и до. Например, он допустил 12 двойных ошибок, три из которых в первом же гейме на подаче, но в целом выглядел на корте предпочтительнее. Не давал сопернику поймать ритм, заставлял того ошибаться, разрушал его игру.

    В ключевые моменты он находил нужную подачу (концовка третьего сета, когда и ту партию можно было спасти, не в счет) и удивлял соперника нестандартными и умными решениями. Он ходил к сетке, укорачивал и подрезал, играл свечками. Это именно то, что помогает ему побеждать, и то, за что его полюбило множество людей во всем мире», — отметил игру на травме россиянина журналист «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина.

    Медведев заставил американцев наконец-то замолчать

    «В начале третьей партии Медведев потерял концентрацию и допустил две двойные, тем самым потеряв свою подачу. Дальше оба игрока легко брали свои геймы, а когда Вавринка вышел подавать на сет, началось затяжное сражение. Швейцарец отыграл серию брейк-пойнтов и все же взял верх в сете — 6:3. Ну а четвертая партия вышла на удивление скоротечной. Вавринка стал допускать множество ошибок, и в итоге менее чем за полчаса (всего матч длился 2 часа 33 минуты) россиянин оформил исторический для себя выход в полуфинал — 7:6, 6:3, 3:6, 6:1.

    После матча россиянин в интервью на корте был сама любезность, при этом он сохранил свою так понравившуюся многим откровенность: Матч был очень странным. У меня вновь очень болело бедро. Я думал, что не смогу продолжить. Но это понятно, и в такой ситуации и Стэн стал по-другому играть. Поэтому я очень рад, что прошел в полуфинал.

  • Дайте Шараповой выдохнуть, у нее была великая карьера
  • СМИ — о поражении Шараповой от Серены Уильямс на US Open
  • 27/08/2019

    • На самом деле перед матчем я чувствовал себя великолепно — тейпы на мне были, чтобы только себя поддержать. Я принял болеутоляющие — они начали действовать к концу первого сета. Посмотрим, как я буду себя чувствовать завтра. Публика меня где-то поддерживает, где-то еще нет. Так что спасибо вам, ребята, и извините, если что», — написал в своем материале корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

    Теперь Медведев — в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге

    «Про успехи Даниила этим летом и повторяться нет смысла. Финалы в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати, титул в Огайо и пятая позиция в рейтинге как раз накануне приезда в Нью-Йорке говорят обо всем. В первую очередь — о его фантастической форме. Единственный минус подобной вот серии — усталость самого игрока. Которая должна была сказаться на его выступлении. И сказалась — в виде судорог, проблем с бедрами и с плечом, с которыми он столкнулся на US Open.

    А тут еще и война с публикой, которую Медведев сам затеял (тем самым средним пальцем, показанным трибунам в игре с Лопесом), сам развил (словами, вроде "Пока болеете против меня, я буду выигрывать!"), сам поддержал (ироничными жестами "Давайте, давайте!" — в ответ на гул болельщиков после победы над Копфером). И сам, казалось бы, хотел продолжить. А нью-йоркцы — они ведь такие! Им только дай повод — засвистят, заплюют!

    Вот и в матче со Стэном Медведев оказался в меньшинстве. Швейцарца явно поддерживали. А Даниила постарались "задавить". Шумом, гулом и криками под руку. А только… Все равно ведь не вышло!» — выделил непростые отношения россиянина с американской публикой автор «Советского Спорта» Николай Мысин.

    У России появился новый топ-спортсмен

    «Давайте начинать радоваться. У России появился новый топ-спортсмен. Пока мало кто это понимает, но Медведев — потенциально первая ракетка мира.

    Он отличается от представителей своего поколения. Зверев, Циципас, Тим, Хачанов, Рублев и даже Кирьос — все они на кого-то очень похожи (тут стоить заметить, что у Рублева все же есть свой отличительный почерк — ему лишь стоит развиваться дальше). Медведев не похож ни на кого из сегодняшних великих теннисистов.

    Федерер, Надаль, Джокович, Маррей, да и Вавринка — все это мощные личности, которых ни с кем не перепутаешь. Медведев — точно такой же. Про него не скажешь "второй Федерер" или "второй Надаль". Это вызовет смех. Вообще-то он похож на одного великого спортсмена. Наверное, на Джимми Коннорса — одного из величайших теннисистов всех времен. Он странный, умный и неуступчивый. И все же Даниил сам по себе, его можно ни с кем не сравнивать», — верит в то, что Медведев в скором будущем станет первой ракеткой мира зам. главного редактора «Спорта День за Днем» Сергей Бурый.

    Медведев неубиваем!

    «В целом Медведев не только рвал ритм, но и прекрасно перенаправлял мощь ударов Вавринки. Стэн заводил атаку, повышал ее темп, но Даниил не пробивался, а отвечал в том же темпе только в пустое место на корте и более неудобно.

    При этом он шикарно подавал первым мячом и за счет этого не давал Стэну слишком часто приближаться к брейк-пойнта. А когда тот до них все же добирался, подача тоже спасала. Отсутствием ритма и превращением в зеркало, которое отражает все удары, Медведев сломал что-то в голове Вавринки, и тот играл просто плохо и постоянно ошибался. До уровня матча с Джоковичем ему было примерно, как от Нью-Йорка до Венеры.

    И еще Стэн, кажется, тактически сыграл неправильно. После первого сета ему было нужно много резать под лево, чтобы заставлять Медведева садиться пониже и нагружать поврежденные и уставшие бедра. Но вместо этого он лупил топспинами на более-менее удобной высоте — и становился жертвой перенаправления энергии. А Медведев в очередной раз сыграл очень умно, хитро и идеально под конкретного соперника. Поэтому теперь он будет четвертой ракеткой мира» , — говорится в материале Sports.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Медведев выиграл первый «Мастерс» и прорвался в топ-5
  • 19/08/2019 в 11:35
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Спартак»
  • 1.73
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лига чемпионов
  • Жеребьёвка Лиги чемпионов 2019/2020
    • 20:21 29/08/2019     Лига Европы
  • Жеребьёвка Лиги Европы 2019/2020
    • 14:54 30/08/2019     Неймар
  • Закрытие трансферного окна. Лето 2019
    • Вчера в 02:54
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Закрытие трансферного окна. Лето 2019Онлайн последнего дня летней трансферной кампании 2019 года. РПЛ и другие турниры в последней попытке усилиться или заработать. И Неймар Вчера в 02:540
  • 10:19
    • Шотландию и Россию рассудит греческая бригада арбитров
  • 07:31
    • Димитров выбил Федерера с US Open
  • 12:51
    • Жирков: Я хотел закончить с футболом еще пять или шесть лет назад
    Зидан пока не изменил «Реал» к лучшему Футбол «Реал» лишен слишком многого для успехаРеакция прессы на матч «Вильярреал» — «Реал» 02/09/2019 в 23:390
  • Экспресс дня

  • Кто станет последними участниками полуфиналов US Open-2019?
  • 3.76
    •
  • 12:34
    • «Ювентус» зимой снова попытается подписать Ракитича
  • 12:17
    • Нурмагомедов должен сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье
  • 12:01
    • «Локомотив» назвал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
    Обамеянг стал героем матча Футбол Без оглядки назад. «Арсенал» и «Тоттенхэм» устроили праздник футболаКоманды сыграли вничью и забили четыре гола 02/09/2019 в 20:010
  • 10:35
    • «Марсель» подписал капитана «Нанта»
  • 08:55
    • «Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать «Айброкс»
  • 08:37
    • Щенсны: Я усадил в запас Алиссона и Буффона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие