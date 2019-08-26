US Open-2019. Россияне попробуют разрушить «Большую тройку»

26 августа в Нью-Йорке стартует заключительный в сезоне турнир серии «Большого шлема» — US Open. Соревнования на кортах «Флашинг-Медоус» продлятся две недели, после чего станут известны чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах. Пока же предлагаем узнать, что интересного нас ждет.

«Большая тройка» в деле

Время идет, а на авансцене мирового тенниса остаются все те же герои, что и десять лет назад: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Фаворитом букмекеров, что вполне справедливо, является Джокович, выигравший четыре из пяти последних «мейджоров» и не проигрывавший ни Надалю, ни Федереру с 2014 года.

Вернувшись на корт после серьезной травмы, «Джокер» стал еще сильнее. Его не самая зрелищная, но все же эффективная игра от обороны вынуждает соперников ошибаться и злиться от безысходности. Вспомнить хотя бы недавний триумф Ноле на Уимблдоне, где он ментально сломил Федерера. «Когда толпа кричала "Ро-джер, Ро-джер", я слышал "Но-вак", "Но-вак". Звучит абсурдно, но это так», — впоследствии признался серб.

У Надаля не всегда получается показывать свой лучший теннис на харде, зато в этот раз ему повезло с жеребьевкой, поскольку со своими главными конкурентами он точно не встретится до финала. У испанца есть шанс сэкономить силы и уже на финишном рывке заполучить заветный трофей.

Что касается Федерера, то для своих 38 лет он по-прежнему очень хорош, но немного настораживает его эмоциональное состояние после проигранного финала Уимблдона. На двух последних «Мастерсах» он выглядел несобранно и много ошибался, что приводило к ранним вылетам. Однако у него еще есть время успокоиться и взять себя в руки, чтобы впервые за 11 лет победить на US Open.

Российское трио выходит из тени

Как же приятно, что в этот раз в мужской сетке у нас есть три реальных претендента на высокие достижения.

В первую очередь выделим Даниила Медведева, который в августе не только покорил сердца многих болельщиков, но и взошел сразу на пятое место в рейтинге ATP, обновив личный рекорд.

Началось все с турнира в Вашингтоне, где Медведев дошел до финала, проиграв Нику Кирьосу на двух тай-брейках. Спустя неделю в Монреале Даниил вновь оказался в решающем поединке, но на этот раз не справился с Надалем.

Зато уже в Цинциннати Медведев завоевал трофей, обыграв по ходу турнира самого Джоковича, как и своего соотечественника Андрея Рублева.

Рублев, к слову, вроде бы избавился от большинства проблем и тоже набрал отличный ход. В Цинциннати он поочередно успел пройти Стэна Вавринку и Роджера Федерера, после чего споткнулся на Медведеве.

Огорчает лишь тот факт, что на US Open Рублев не попал в число сеянных, поэтому уже на старте турнира вынужден играть с восьмым номером рейтинга греком Стефаносом Циципасом.

На и как же не отметить Карена Хачанова, который в Монреале, например, обыграл Стэна Вавринку и Александра Зверева, пока не уступил Медведеву. В Цинциннати он стартовал с отличной победы над Ником Кирьсом, а затем все же потерпел поражение от француза Люки Пуя.

Повторимся, никто не может гарантировать, что наши ребята доберутся до четвертьфинала или полуфинала, но шансы в этот раз намного выше.

Чудо от молодежи

Все настолько привыкли к доминированию «Большой тройки», что всерьез даже не рассматривают других претендентов на победу на US Open. В этом нет ничего удивительного, тем более что никто из действующих теннисистов, не достигших 30-летнего возраста, ни разу не побеждал на «мейджорах».

Так, на Уимблдоне-2019 Доминик Тим, Александр Зверев и Стефанос Циципас, получившие четвертый, пятый и шестой номера посевов, вылетели уже в первом раунде. Неужели в этот раз случится что-то подобное? Вполне вероятно, да.

Тим может быть конкурентоспособен разве что на грунте, Зверев остается слишком нестабильным, тем более в пятисетовом формате, а тот же Циципас абсолютно провалил «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати, вылетев в первых кругах.

Остается еще Ник Кирьос, чей талант порой завораживает. Однако 24-летнему австралийцу не хватает эмоциональной устойчивости. Чемпион турнира в Вашингтоне недавно отметился тем, что в Цинциннати его оштрафовали на 113 тысяч долларов за то, что в перерыве матча с Хачановым он разбил две ракетки и обругал судью. Также можно вспомнить недавний скандал с его отсутствием на «Ролан Гаррос», потому что «грунт отстой» для него.

Шансы на чудо у молодежи не слишком высоки, но мы будем в первую очередь надеяться на россиян.

Страдания Серены

Серена Уильямс добилась первого триумфа на Открытом чемпионате США еще 20 лет, но стадион «Артура Эша» также стал местом многих разочарований для нее. В 2015 году ее загадочное поражение от Роберты Винчи остановило ее в двух шагах от триумфа. В прошлом же сезоне она дошла до финала, но уступила молодой японке Наоми Осаке, успев оскандалиться, когда назвала главного арбитра «вором».

Почему Серена так нервничает? Ответ очевиден: ей очень хочется завоевать 24-й титул на «мейджорах», чтобы сравняться с лучшим результатом всех времен Маргарет Корт.

После рождения дочери Олимпии весной 2018 года Уильямс трижды доходила до финалов «Больших шлемов», но непременно в них проигрывала. Ей почти 38 лет, заветный 24-й титул уже не дается так просто как раньше, вот почему нынешний US Open может стать для нее определяющим.

Дикая конкуренция

В женском одиночном разряде букмекеры фаворитом видят Серену Уильямс, но нужно признать, что реальных конкуренток у нее на порядок больше, чем у того же Новака Джоковича. К тому же, американка не так стабильна в своей игре, как серб.

Начнем с действующей чемпионки Наоми Осаки, которая год назад благодаря своему самообладанию и силовому теннису переиграла Серену, в очередной раз заставив ее расплакаться и выйти из себя.

В начале года Осака также победила на Australian Open, после чего с результатами у нее особо не заладилось, но прогресс перед стартом заключительного турнира «Большого шлема» все же есть.

Эшли Барти в нынешнем сезоне выиграла «Ролан Гаррос», затем победила на травяном турнире в Бирмингеме, а в Цинциннати дошла до полуфинала, поэтому тоже находится среди главных претенденток на успех.

Не стоит забывать и о Симоне Халеп, которая, подобно Джоковичу, играет с тонким сочетанием атаки и защиты. В финале Уимблдона-2019 она без особого труда расправилась с Сереной Уильямс, менее чем за час отдав ей всего четыре гейма.

Еще две сильные теннисистки — Бьянка Андрееску и Мэдисон Киз. Канадка выиграла домашний турнир в Торонто, притом в финале вынудила сложить оружие саму Серену, которая при счете 3:1 сослалась на травму.

Киз победила на домашнем турнире в Цинциннати. Также в ее пользу говорит выход в финал US Open-2017.

У россиянок мрачные перспективы

Так уж вышло, что ни одна из российских теннисисток не попала в число сеянных на Открытом чемпионате США, из чего можно сделать вывод, что претендовать на победу, скорее всего, они не будут.

Тем не менее, нам будет за кого поболеть. В первую очередь это касается Светланы Кузнецовой, которая, получив визу, хорошо выступила в Торонто и Цинциннати. В Канаде она в 1/8 финала проиграла Симоне Халеп, а в США дошла до финала, уступив Киз.

Марии Шараповой откровенно не повезло с жеребьевкой, ведь уже в первом круге она встретится с Сереной Уильямс, которая за всю карьеру побеждала лишь дважды — в далеком 2004 году.

В схожей ситуации оказалась и Анастасия Потапова, которой в первом круге придется играть против молодой американки Кори Гауфф, которую активно будут поддерживать болельщики.

Дарья Касаткина в последнее время играет так плохо, что вылетела в пятый десяток рейтинга WTA, так что мы не уверены, что она пройдет даже британку Йоханну Конту. 0