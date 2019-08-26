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    US Open-2019. Россияне попробуют разрушить «Большую тройку»

    Даниил Медведев доказал, что побеждать можно всех, даже Новака Джоковича

    US Open ATP WTA Станислас Вавринка Новак Джокович  Рафаэль Надаль Роджер Федерер Карен Хачанов Андрей Рублёв Даниил Медведев Светлана Кузнецова Серена Уильямс Симона Халеп Мария Шарапова Дарья Касаткина Мэдисон Киз
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    26 августа в Нью-Йорке стартует заключительный в сезоне турнир серии «Большого шлема» — US Open. Соревнования на кортах «Флашинг-Медоус» продлятся две недели, после чего станут известны чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах. Пока же предлагаем узнать, что интересного нас ждет.

    «Большая тройка» в деле

    Время идет, а на авансцене мирового тенниса остаются все те же герои, что и десять лет назад: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

    Фаворитом букмекеров, что вполне справедливо, является Джокович, выигравший четыре из пяти последних «мейджоров» и не проигрывавший ни Надалю, ни Федереру с 2014 года.

    Вернувшись на корт после серьезной травмы, «Джокер» стал еще сильнее. Его не самая зрелищная, но все же эффективная игра от обороны вынуждает соперников ошибаться и злиться от безысходности. Вспомнить хотя бы недавний триумф Ноле на Уимблдоне, где он ментально сломил Федерера. «Когда толпа кричала "Ро-джер, Ро-джер", я слышал "Но-вак", "Но-вак". Звучит абсурдно, но это так», — впоследствии признался серб.

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    • У Надаля не всегда получается показывать свой лучший теннис на харде, зато в этот раз ему повезло с жеребьевкой, поскольку со своими главными конкурентами он точно не встретится до финала. У испанца есть шанс сэкономить силы и уже на финишном рывке заполучить заветный трофей.

    Что касается Федерера, то для своих 38 лет он по-прежнему очень хорош, но немного настораживает его эмоциональное состояние после проигранного финала Уимблдона. На двух последних «Мастерсах» он выглядел несобранно и много ошибался, что приводило к ранним вылетам. Однако у него еще есть время успокоиться и взять себя в руки, чтобы впервые за 11 лет победить на US Open.

    Российское трио выходит из тени

    Как же приятно, что в этот раз в мужской сетке у нас есть три реальных претендента на высокие достижения.

    В первую очередь выделим Даниила Медведева, который в августе не только покорил сердца многих болельщиков, но и взошел сразу на пятое место в рейтинге ATP, обновив личный рекорд.

    Началось все с турнира в Вашингтоне, где Медведев дошел до финала, проиграв Нику Кирьосу на двух тай-брейках. Спустя неделю в Монреале Даниил вновь оказался в решающем поединке, но на этот раз не справился с Надалем.

    Зато уже в Цинциннати Медведев завоевал трофей, обыграв по ходу турнира самого Джоковича, как и своего соотечественника Андрея Рублева.

    Рублев, к слову, вроде бы избавился от большинства проблем и тоже набрал отличный ход. В Цинциннати он поочередно успел пройти Стэна Вавринку и Роджера Федерера, после чего споткнулся на Медведеве.

    Огорчает лишь тот факт, что на US Open Рублев не попал в число сеянных, поэтому уже на старте турнира вынужден играть с восьмым номером рейтинга греком Стефаносом Циципасом.

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    • На и как же не отметить Карена Хачанова, который в Монреале, например, обыграл Стэна Вавринку и Александра Зверева, пока не уступил Медведеву. В Цинциннати он стартовал с отличной победы над Ником Кирьсом, а затем все же потерпел поражение от француза Люки Пуя.

    Повторимся, никто не может гарантировать, что наши ребята доберутся до четвертьфинала или полуфинала, но шансы в этот раз намного выше.

    Чудо от молодежи

    Все настолько привыкли к доминированию «Большой тройки», что всерьез даже не рассматривают других претендентов на победу на US Open. В этом нет ничего удивительного, тем более что никто из действующих теннисистов, не достигших 30-летнего возраста, ни разу не побеждал на «мейджорах».

    Так, на Уимблдоне-2019 Доминик Тим, Александр Зверев и Стефанос Циципас, получившие четвертый, пятый и шестой номера посевов, вылетели уже в первом раунде. Неужели в этот раз случится что-то подобное? Вполне вероятно, да.

    Тим может быть конкурентоспособен разве что на грунте, Зверев остается слишком нестабильным, тем более в пятисетовом формате, а тот же Циципас абсолютно провалил «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати, вылетев в первых кругах.

    Остается еще Ник Кирьос, чей талант порой завораживает. Однако 24-летнему австралийцу не хватает эмоциональной устойчивости. Чемпион турнира в Вашингтоне недавно отметился тем, что в Цинциннати его оштрафовали на 113 тысяч долларов за то, что в перерыве матча с Хачановым он разбил две ракетки и обругал судью. Также можно вспомнить недавний скандал с его отсутствием на «Ролан Гаррос», потому что «грунт отстой» для него.

    Шансы на чудо у молодежи не слишком высоки, но мы будем в первую очередь надеяться на россиян.

    Страдания Серены

    Серена Уильямс добилась первого триумфа на Открытом чемпионате США еще 20 лет, но стадион «Артура Эша» также стал местом многих разочарований для нее. В 2015 году ее загадочное поражение от Роберты Винчи остановило ее в двух шагах от триумфа. В прошлом же сезоне она дошла до финала, но уступила молодой японке Наоми Осаке, успев оскандалиться, когда назвала главного арбитра «вором».

    Почему Серена так нервничает? Ответ очевиден: ей очень хочется завоевать 24-й титул на «мейджорах», чтобы сравняться с лучшим результатом всех времен Маргарет Корт.

    После рождения дочери Олимпии весной 2018 года Уильямс трижды доходила до финалов «Больших шлемов», но непременно в них проигрывала. Ей почти 38 лет, заветный 24-й титул уже не дается так просто как раньше, вот почему нынешний US Open может стать для нее определяющим.

    Дикая конкуренция

    В женском одиночном разряде букмекеры фаворитом видят Серену Уильямс, но нужно признать, что реальных конкуренток у нее на порядок больше, чем у того же Новака Джоковича. К тому же, американка не так стабильна в своей игре, как серб.

    Начнем с действующей чемпионки Наоми Осаки, которая год назад благодаря своему самообладанию и силовому теннису переиграла Серену, в очередной раз заставив ее расплакаться и выйти из себя.

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    • В начале года Осака также победила на Australian Open, после чего с результатами у нее особо не заладилось, но прогресс перед стартом заключительного турнира «Большого шлема» все же есть.

    Эшли Барти в нынешнем сезоне выиграла «Ролан Гаррос», затем победила на травяном турнире в Бирмингеме, а в Цинциннати дошла до полуфинала, поэтому тоже находится среди главных претенденток на успех.

    Не стоит забывать и о Симоне Халеп, которая, подобно Джоковичу, играет с тонким сочетанием атаки и защиты. В финале Уимблдона-2019 она без особого труда расправилась с Сереной Уильямс, менее чем за час отдав ей всего четыре гейма.

    Еще две сильные теннисистки — Бьянка Андрееску и Мэдисон Киз. Канадка выиграла домашний турнир в Торонто, притом в финале вынудила сложить оружие саму Серену, которая при счете 3:1 сослалась на травму.

    Киз победила на домашнем турнире в Цинциннати. Также в ее пользу говорит выход в финал US Open-2017.

    У россиянок мрачные перспективы

    Так уж вышло, что ни одна из российских теннисисток не попала в число сеянных на Открытом чемпионате США, из чего можно сделать вывод, что претендовать на победу, скорее всего, они не будут.

    Тем не менее, нам будет за кого поболеть. В первую очередь это касается Светланы Кузнецовой, которая, получив визу, хорошо выступила в Торонто и Цинциннати. В Канаде она в 1/8 финала проиграла Симоне Халеп, а в США дошла до финала, уступив Киз.

    Марии Шараповой откровенно не повезло с жеребьевкой, ведь уже в первом круге она встретится с Сереной Уильямс, которая за всю карьеру побеждала лишь дважды — в далеком 2004 году.

    В схожей ситуации оказалась и Анастасия Потапова, которой в первом круге придется играть против молодой американки Кори Гауфф, которую активно будут поддерживать болельщики.

    Дарья Касаткина в последнее время играет так плохо, что вылетела в пятый десяток рейтинга WTA, так что мы не уверены, что она пройдет даже британку Йоханну Конту. 0

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