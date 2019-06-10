Скучная чемпионка и легендарный чемпион. «Ролан Гаррос» завершился в пользу мужчин

В женской части «Ролан Гаррос» чемпионкой турнира стала австралийка Эшли Барти, которая в финале разобралась с сенсационной чешкой Маркетой Вондроушовой — 6:1, 6:3. У мужчин титул сумел защитить испанец Рафаэль Надаль, который в решающем поединке разобрался с австрийцем Домиником Тимом — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. LiveSport.Ru собрал мнение прессы о развязке турнира «Большого шлема».

Сел, очнулся — проиграл

«Одно дело обыграть Надаля на грунте Барселоны или Мадрида, другое — на корте "Филиппа Шатрие" в финале "Ролан Гаррос". Там у Надаля до этого дня было 11 побед из 11. Тиму чтобы держаться с ним на равных нужно было показывать 150 процентов. В начале первого сета Доминик смотрелся прекрасно, сделал брейк, повел 3:2, но потом что-то сломалось. Минимальная потеря концентрации, и ты проиграл четыре гейма подряд, а вместе с ними и сет. Сидишь на стуле и думаешь: как же так? Все же нормально было.

При счете 2:1 в пользу Тима во втором сете Рафа взял, наверное, самый быстрый гейм на турнире: австриец допустил четыре ошибки на приеме, пару из которых были на второй подаче испанца. Примерно также быстро Доминик проиграл и следующий гейм на подаче Рафы, но это, к его чести, не мешало ему уверенно держать свою подачу. А при счете 6:5 в пользу австрийца Надаль неожиданно занервничал. Две невынужденные ошибки подряд привели к счету 15:40, где Тим уже сыграл фантастически, и заставил Рафу отправить мяч в аут по длине — 7:5.

"У нас тут возникает серьезный матч!" — подумалось в момент, когда Тим взял вторую партию, но это ощущение улетучилось со скоростью звука. Доминик слишком много сил оставил во втором сете, и на третий вышел каким-то потерянным. В первых четырех геймах партии он взял всего одно очко. Рафа, конечно, включился, но и Доминик просто поник. Такое Надаль не прощает никому и никогда. За третью партию Рафа не проиграл ни одного мяча на своей подаче, а общий счет розыгрышей — 24:7. Таких разгромных партий еще никогда не было в финале турниров "Большого шлема".

К этому моменту испанская машина уже завелась, и ее было не остановить. Тим стал опаздывать к мячам. В четвертом сете Доминик попытался вернуться в матч, забегал, заиграл получше, но было поздно. Несколько брейк-пойнтов он заработал, но Рафа все отыграл, а сам полученное в начале партии преимущество только нарастил. Счет, как и в третьем сете — 6:1, но это были конкурентные 6:1, если такие вообще бывают. Тим боролся в каждом гейме, но уверенность Надаля была космической, он уже включил режим чемпиона и вообще ничего не отдал», — отметил обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Потапов.

Доминик Тим Финалист «Ролан Гаррос»-2019 Мне кажется, что я спустился с небес в ад. Знаете, нужно ведь победить семь хороших игроков, чтобы выиграть этот турнир. А к концу вы вообще должны победить одну или две легенды, у которых по 15 или больше «Больших шлемов». Это, с одной стороны, уникальная, а с другой — жестокая вещь в нашем спорте.

Феноменальная статистика

Надаль — легенда «Ролан Гаррос» globallookpress.com

«На этом "Ролан Гаррос" Надаль отметил 33-летие — возраст, который раньше считался в теннисе глубоко пенсионным. Однако испанец в очередной раз доказал, что реальных соперников на грунте у него до сих пор ещё нет. Нравится это кому-то или нет. Чего только стоит его фантастический показатель матчей на грунте в пятисетовом формате. Рафа выиграл 118 таких матчей и уступил только дважды! При этом среди обыгранных под ноль числятся и Роджер Федерер (8 побед — 0 поражений), и тот же Доминик Тим (4-0), и такие специалисты по грунту как Николас Альмагро (4-0) и Давид Феррер (4-0), австралиец Ллейтон Хьюитт (4-0), аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (3-0), француз Ришар Гаске (3-0).

На "Ролан Гаррос" Надаль всего выиграл 93 матча. Самая продолжительная победная серия Надаля на Открытом чемпионате Франции составила 39 матчей (с 2010 по 2015 год). В начале карьеры (с 2005 года на "Ролан Гаррос") испанец не проигрывал 31 поединок подряд. Самая продолжительная серия выигранных Надалем сетов в Париже была в 2016-18 годах и составила 38 партий. 17 сетов на "Ролан Гаррос" в своей карьере Надаль выиграл со счётом 6:0.

Рафа провёл 24 полуфинальных и финальных матча "Ролан Гаррос" и ни разу не проиграл. С 2005 года Надаль уступил на "Ролан Гаррос" только двум теннисистам — шведу Робину Сёдерлингу и сербу Новаку Джоковичу. В противостоянии с первыми ракетками мира в Париже Надаль лидирует со счётом 6-1, с теннисистами топ-10 — 26-1.

Что касается Тима, то вряд ли он будет сильно расстроен после этого поражения. Во-первых, он победил на этом турнире первую ракетку мира, во-вторых сумел в финале взять сет у Надаля — это прогресс», — пишет журналист «Чемпионата» Даниил Сальников.

Зря их пустили на центральный корт. Барти — это скучно

Девушки не могут конкурировать с мужским Туром globallookpress.com

«Если вы не видели этого финала, то не потеряли совершенно ничего. Единственная причина, по которой на нем можно было не заснуть: матч получился не только скучным, но и коротким. Всего час и десять минут, тяп-ляп и готово. Нате вам новую чемпионку, ешьте ее с чем нравится.

Эшли Барти перед "Ролан Гаррос" была восьмой ракеткой планеты, а теперь поднимется в первую тройку рейтинга. Ей всего 23 — с учетом того, что австралийка в середине "десятых" на полтора года уходила из тенниса в крикет. Так что с 19-летней Маркетой Вондрушковой они, можно сказать, ровесницы. Обе никогда прежде не проходили в Париже дальше 2-го круга и обеих в финале точно никто не ждал. Причем им даже не потребовалось обыгрывать суперзвезд калибра Осаки, Кербер, Плишковой или Серены Уильямс. Это делали другие.

Накануне было много криков по поводу переноса женских полуфиналов с центрального корта на второстепенные — из-за капризов погоды организаторам пришлось уплотнять расписание последних дней турнира. Сегодня теннисистки добрались, наконец, до главной площадки парижского стадиона, но сыграли так, что лучше бы им там и не появляться. Особенно Вондрушкова, которая первую партию провела в каком-то полусне, во второй пару раз попыталась проснуться, а потом передумала — и плюхнулась обратно в воображаемую постель. По статусу это был финал "Большого шлема", а по игре вышло нечто вроде квалификационного раунда или "челленджера", — констатировал Лев Тигай из "Советского спорта".

Эшли Барти Чемпионка «Ролан Гаррос»-2019 Это замечательно. Сейчас кажется, что это очень большое достижение, но на самом деле это не так. Мы много трудились, чтобы достичь этой цели. И теперь мы здесь — это просто невероятно. Это были потрясающие две недели. Думаю, что каждый раз, когда у меня получается играть в свой теннис, я играю на равных с лучшими в мире. В эти две недели звезды сложились для меня, а я играла в отличный теннис, когда это было нужно.

Женский теннис провалился окончательно

"Этот 'Ролан Гаррос' — сайфер из всех грехов, которые собрал женский теннис за последние несколько сезонов. Ранние вылеты топов, отсутствие какого-либо смысла в рейтинге WTA, потому что все обыгрывают всех, избыток проходных и очень коротких матчей. В этот раз к ним добавился еще один — низкокачественный теннис, причем главная тоска выпала на финал.

Параллельно с каким-то жё-де-помом в женской сетке, мужчины выдали очень крутой турнир с топовыми вывесками, длинными, но качественными матчами и адекватным количеством сюжетных твистов.

В полуфиналах произошло неизбежное: мертвые вывески Барти — Анисимова и Конта — Вондроушова отправили на второй и третий корт, потому что параллельно играли три величайших теннисиста всех времен и наследник грунтового Короля. 'Шлемы', если что, курирует ITF, а не WTA и ATP, поэтому к мнению туров могут только прислушиваться, но делать по-своему. Обычно организаторы до последнего распределяют матчи по главным кортам поровну, но тут это совсем противоречило здравому смыслу. WTA оставалось только обидеться, WTA и обиделась", — отметил корреспондент Eurosport Антон Хнкоян.

Странный штраф

"Думаете, бесцеремонное вторжение на пресс-конференцию Тима — верх несправедливости со стороны организаторов? Американская теннисистка Анна Татишвили наверняка так не считает. Бывшая представительница Грузии занимает 741-е место в женской классификации и получила право сыграть на 'Ролан Гаррос' только благодаря 'замороженному' рейтингу. Вряд ли стоило ждать от теннисистки, перенёсшей три операции на голеностопе и почти не игравшей полтора года, что она сразу начнёт побеждать.

Анна и не стала. Она за 55 минут проиграла гречанке Марии Саккари со счётом 0:6, 1:6. На этот матч наверняка бы никто не обратил внимания, если бы не решение Международной федерации тенниса, под эгидой которой проходят турниры 'Большого шлема'. Организаторы пришли к выводу, что Татишвили не проявила должного стремления к победе, и оштрафовала её на всю сумму призовых — $ 51 520. Кто и по каким критериям определил, что Анна не боролась изо всех сил, так и осталось тайной. Вся соль ситуации в том, что Татишвили вполне могла сняться до матча по медицинским показаниям и получить половину суммы. А так она вышла на корт, играла в меру возможностей, и уехала в прямом смысле слова ни с чем.

В Интернете даже создали петицию с требованием вернуть спортсменке честно заработанные деньги, но вряд ли что-то изменится, ведь тогда организаторам придётся признать абсурдность самой идеи штрафов за безволие", — рассуждает журналист "Чемпионата" Алексей Адамов.

PS. Карен — в элите!

Карен Хачанов был остановлен только будущим финалистом globallookpress.com

Не обошлось без хорошей новости для России. В четвертом круге прогремеа сенсация — Карен Хачанов сумел выбить Хуана-Мартина дель Потро — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

В прошлых трех матчах аргентинец обыгрывал россиянина, но на грунте они встретились впервые. В итоге Хачанов вышел в четвертьфинал турнира, где уступил будущему финалисту Доминику Тиму (2:6, 4:6, 2:6), но главное не это.

Хачанов стал первым россиянином в 1/4 финала "Ролан Гаррос" с 2010 года. Тогда до этой же стадии турнира добрался Михаил Южный. Благодаря этому успеху Карен дебютировал в топ-10 мирового рейтинга АТР. 0