«Ролан Гаррос». Вторая попытка Тима победить в финале

В воскресенье, 9 июня, на «Ролан Гаррос» пройдут финалы в женском парном и мужском одиночном разрядах.

Женщины. Парный разряд

Кристина Младенович/Тимя Бабош — Дуань Инъин/Чжэн Сайсай — 6:2, 6:3

Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде.

В финальном поединке Младенович и Бабош обыграли китайский дуэт Дуань Инъин/Чжэн Сайсай 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Младенович и Бабош выполнили 1 эйс, не ошибались на подаче и реализовали 4 брейк-поинта из восьми. Их соперницы 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и сделали 1 брейк.

Благодаря этой победе Младенович возглавит обновленный рейтинг WTA в парном разряде, сместив с трона чешку Катержину Синякову.

Мужчины

Рафаэль Надаль — Доминик Тим 0