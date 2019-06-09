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    «Ролан Гаррос». Вторая попытка Тима победить в финале

    Обзор заключительного игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису

    Ролан Гаррос WTA ATP Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль
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    В воскресенье, 9 июня, на «Ролан Гаррос» пройдут финалы в женском парном и мужском одиночном разрядах.

    Женщины. Парный разряд

    Кристина Младенович/Тимя Бабош — Дуань Инъин/Чжэн Сайсай — 6:2, 6:3

    Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде.

    В финальном поединке Младенович и Бабош обыграли китайский дуэт Дуань Инъин/Чжэн Сайсай 6:2, 6:3.

    Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Младенович и Бабош выполнили 1 эйс, не ошибались на подаче и реализовали 4 брейк-поинта из восьми. Их соперницы 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и сделали 1 брейк.

    Благодаря этой победе Младенович возглавит обновленный рейтинг WTA в парном разряде, сместив с трона чешку Катержину Синякову.

    Мужчины

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