«Ролан Гаррос». Барти выиграла женский турнир, Тим выбил Джоковича

Мужчины
Доминик Тим (Австрия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5
Австрийский теннисист Доминик Тим стал вторым финалистом Ролан Гаррос.
В полуфинальном матче Тим выиграл у первого сеяного Новака Джоковича.
Матч продолжался 4 часа 19 минут, он трижды прерывался из-за дождя и растянулся на два дня. Тим одержал победу в трех сетах — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.
В активе Тима 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 9 сделанных брейков. Джокович выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12.
В финальном матче Ролан Гаррос Тим во второй раз подряд сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Finals bound 💪@ThiemDomi reaches his second straight Roland-Garros final 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5 over Djokovic.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2019
🎾 https://t.co/GjvP7h6E6f#RG19 pic.twitter.com/wyRaAiKeoT
Женщины
Эшли Барти (Австралия, 8) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:1, 6:3
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции.
В финальном матче Ролан Гаррос Барти обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову.
Для победы австралийке понадобилось два сета — 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 12 минут.
По ходу встречи Барти выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из тринадцати. На счету Вондроушовой — один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.
Для 23-летней Барти эта победа стала первой в карьере на турнирах «Большого шлема». Благодаря триумфу на Ролан Гаррос австралийка впервые поднимется на вторую строчку рейтинга WTA.
Australia’s Greatest 🇦🇺@ashbar96 is the 2019 Roland-Garros champion, defeating Vondrousova 6-1 6-3.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2019
🎾 https://t.co/FJdsaBBRCP#RG19 pic.twitter.com/TMsAdEhHg3