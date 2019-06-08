«Ролан Гаррос». Барти выиграла женский турнир, Тим выбил Джоковича

В субботу, 8 июня, на «Ролан Гаррос» определились победительница женского одиночного турнира и второй финалист мужского.

Мужчины

Доминик Тим (Австрия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5

Австрийский теннисист Доминик Тим стал вторым финалистом Ролан Гаррос.

В полуфинальном матче Тим выиграл у первого сеяного Новака Джоковича.

Матч продолжался 4 часа 19 минут, он трижды прерывался из-за дождя и растянулся на два дня. Тим одержал победу в трех сетах — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

В активе Тима 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 9 сделанных брейков. Джокович выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12.

В финальном матче Ролан Гаррос Тим во второй раз подряд сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Женщины

Эшли Барти (Австралия, 8) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:1, 6:3

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

В финальном матче Ролан Гаррос Барти обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову.

Для победы австралийке понадобилось два сета — 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 12 минут.

По ходу встречи Барти выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из тринадцати. На счету Вондроушовой — один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Для 23-летней Барти эта победа стала первой в карьере на турнирах «Большого шлема». Благодаря триумфу на Ролан Гаррос австралийка впервые поднимется на вторую строчку рейтинга WTA.

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