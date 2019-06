«Ролан Гаррос». Барти выиграла женский турнир, Тим выбил Джоковича

Доминик Тим (Австрия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5

Австрийский теннисист Доминик Тим стал вторым финалистом Ролан Гаррос.

В полуфинальном матче Тим выиграл у первого сеяного Новака Джоковича.

Матч продолжался 4 часа 19 минут, он трижды прерывался из-за дождя и растянулся на два дня. Тим одержал победу в трех сетах — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

В активе Тима 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 9 сделанных брейков. Джокович выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12.

В финальном матче Ролан Гаррос Тим во второй раз подряд сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Finals bound 💪@ThiemDomi reaches his second straight Roland-Garros final 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5 over Djokovic.

🎾 https://t.co/GjvP7h6E6f#RG19