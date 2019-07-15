Уимблдон-2019. 15-летняя сенсация, стабильность Новака и провал россиянок

Новак и Роджер провели на корте почти пять часов

На прошлой неделе подошел к концу Уимблдон. Чемпионами одиночных разрядов стали серб Новак Джокович и румынка Симона Халеп, а лучший результат среди представителей России показали Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые вышли в третий раунд.

Чемпионы: без сенсаций

У девушек по крайней мере одна из участниц решающего поединка не вызвала удивления. Да, Симона Халеп впервые настолько успешно покоряла этот турнир, но от нее этого ждали давно.

Румынка три раза играла в финале Ролан Гаррос (один титул) и один раз — на Australian Open, а вот на британских кортах дальше полуфинала пройти не получалось.

В минувшем розыгрыше Симона шла по сетке достаточно уверенно, хотя не скрывала, что ее беспокоит хроническая проблема с коленом. Взять сет у нее удалось соотечественнице Михаэле Бузэрнесу (6:3, 4:6, 6:2), но тут же будущая чемпионка закрыла рты всем критикам, уничтожив набравшую ход Викторию Азаренко (6:3, 6:1).

Почти так же уверенно румынка остановила главную сенсацию турнира Кори Гауфф — 6:3, 6:3. Казалось, что самое сложное испытание — полуфинал против украинки Элины Свитолиной, которая также расцвела по ходу турнира. Однако Симона была беспощадна — 6:1, 6:3.

В финале ее ждала Серена Уильямс — та, с которой личный счет в очных противостояниях составлял 1-9. Мягко говоря, для американки Халеп была крайне удобной соперницей. Однако все пошло не по привычному сценарию. Симона настолько была сосредоточена и хотела победить, что допустила всего три невынужденные ошибки против 26 у оппоненток. Результат получился разгромным — 6:2, 6:2.

В мужской сетке все сложилось еще более банально. Новак прибыл в Лондон в статусе действующего чемпиона и покинул он его вновь со щитом.

Лидер мирового рейтинга отдал по сету поляку Хуберту Хуркачу (7:5, 6:7, 6:1, 6:4) и испанцу Роберто Баутисте-Агуту (6:2, 4:6, 6:3, 6:2), но остальных оппонентов на пути в финал прошел очень уверенно.

Тем временем по другой стороне сетки шел 37-летний Роджер Федерер — восьмикратный чемпион турнира. Третий номер АТР в нескольких играх также отдал по одной партии, но при этом еще и прошел самого Рафаэля Надаля — 7:6, 1:6, 6:3, 6:4.

В финале было понятно, что у Федерера будут свои шансы, но все-таки фаворитом считался Джокович, потому что серб выиграл 5 из 6 последних поединков, а на большем отрезке — 8 из 10. Кроме того, швейцарцу уже больше пяти лет не удавалось победить в этом противостоянии, если матч длился хотя бы три сета.

В решающей пятичасовой баталии порой Федерер выглядел даже симпатичнее действующего чемпиона, но в ключевых моментах Новак не отдавал свое. Швейцарец атаковал, выходил к сетке и выдерживал длительные розыгрыши, несмотря на возраст. В итоге впервые в истории на турнире состоялся тай-брейк, где серб был сильнее (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12), выиграв свой пятый Уимблдон и 16-й турнир Большого шлема.

Герой: Серена до сих пор в огне

Симона Халеп и Серена Уильямс globallookpress.com

После беременности и родов Уильямс-младшая долго пыталась вернуться в компанию топ-игроков.

Будучи уже «в положении», Серена выиграла Australian Open-2017 и свой 23-й ТБШ в карьере. Она оказалась в шаге от повторения рекорда Маргарет Корт по количеству трофеев, но эта цель, судя по всему, только мешает легенде.

Год назад Серена оказалась в финале Уимблдона и ничего не смогла сделать с Анжелик Кербер, далее был финал US Open и вновь неудача против Наоми Осаки. Тогда у американки случилась истерика в виде ссоры с судьей Карлосом Рамосом. Подобные ситуации говорят о том, что задача достать Корт является тяжелым грузом для теннисистки.

Если говорить о хорошем, то Серена спокойно пережила появление огромного количества сильных соперниц в Туре за последние пять лет и все еще остается очень грозной силой, хотя на грунте ее дела идут куда хуже.

В Лондоне Уильямс разобралась с Карлой Суарес-Наварро и целым рядом других, более молодых соперниц. Итог — еще один финал, хотя здесь Серене стоило настроиться как-то иначе психологически, чтобы избежать очередного фиаско в решающей игре. К сожалению, даже против удобной соперницы Халеп взять титул не получилось.

Лузер: действующая чемпионка

Кербер ничего не показала globallookpress.com

Анжелик Кербер прибыла на турнир в статусе действующей чемпионки, но защитить титул ей было не суждено.

Немка в первом раунде разобралась с соотечественницей Татьяной Марией, но уже на следующем этапе она встречалась с американкой Лорен Дэвис и неожиданно уступила.

Первый сет Анжелик уверенно забрала — 6:2, после чего она неожиданно посыпалась и отдала оппонентке две партии — 2:6, 1:6. Грустный итог.

Есть также «бонусные» неудачники. В первом раунде ракетку зачехлила второй номер посева Наоми Осака — японка уступила Юлии Путинцевой (6:7, 2:6). В 1/8 финала борьбу завершила и первая ракетка мира Эшли Барти, не сумев справиться с Алисон Риске (6:3, 2:6, 3:6).

У мужчин апсеты произошли в поединках с шестым номером посева Александром Зверевым, седьмым Стефаносом Циципасом и девятым Джоном Изнером.

Открытие: невероятная Кори

Гауфф проиграла только будущей чемпионке globallookpress.com

Настоящим украшением турнира стало выступление 15-летней теннисистки Кори Гауфф.

Пока фавориты в массовом порядке вылетали, эта юная американка прошла квалификацию и продолжила побеждать в основной сетке.

Причем обратить на себя внимание Кори удалось уже в первом раунде, где она встретилась с легендой и своим кумиром Винус Уильямс, полностью переиграв свою соперницу — 6:1, 6:4. После игры победительница не скрывала слез.

Во втором раунде не менее уверенно была пройдена Магдалена Рыбарикова — 6:3, 6:3. К этому моменту стало ясно, что за девушку болеют миллионы любителей тенниса и это придавало Кори дополнительных сил.

Далее была встреча с Полоной Херцог и после первого сета (3:6) казалось, что Гауфф после пяти побед подряд просто устала, но она выжала из себя последние соки и вырвала победу (7:6, 7:5) под восторженные овации трибун.

Конец сказки получился просто идеальным. Было ясно, что 15-летняя девушка физически очень устала, а потому поражение от будущей чемпионки Симоны Халеп в 1/8 финала (3:6, 3:6) — не то, о чем стоит печалиться.

Кори Гауфф вошла в число семи самых юных теннисисток, дошедших до 1/8 финала турнира Большого шлема за последние 35 лет. Младше нее были сплошь игроки, имена которых вошли в историю. Это Дженнифер Каприати, Мэри Джо Фернандес, Мартина Хингис, Штеффи Граф, Габриэла Сабатини и Анна Курникова.

Россия: ничего выдающегося и даже хуже

Шараповой снова помешала травма globallookpress.com

В женской сетке Уимблдона у России было традиционно большое представительство — более десяти теннисисток, но большие надежды были лишь на некоторых.

Например, на Марию Шарапову, от которой не стоило ждать титула, но вот классную игру после полугодичной паузы из-за травмы хотелось посмотреть. Однако российских фанатов ждало разочарование.

Уже в первом раунде Мария получила травму запястья и уступила француженке Полин Парментье. С другой стороны, у нас была еще целая армия молодых или амбициозных девушек. Однако в итоге дальше второго круга никто из россиянок не прошел.

Подобная ситуация в последний раз была зафиксирована на Ролан Гаррос в 2000 году, когда в первом раунде выбыли семь россиянок, а во втором — еще две.

В мужском одиночном разряде у нас были Даниил Медведев и Карен Хачанов, которые уже с новой недели оба входят в топ-10 мирового рейтинга. Оба покинули первенство на стадии третьего раунда, но ругать их за это явно не стоит.

Оба уступили очень достойным соперникам. Хачанов, получивший десятый номер посева, проиграл 23-й ракетке турнира Роберто Баутисте-Агуту, который в итоге вышел в полуфинал. А Медведев отчаянно боролся с Давидом Гоффеном и даже был оштрафован за эмоции. 0