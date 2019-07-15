Хачанов и Медведев — в топ-10 мирового рейтинга АТР

В обновленном рейтинге ATP от 15 июля российский теннисистподнялся на восьмую строчку, его соотечественник— на десятую.

Для обоих россиян это лучшие показатели в карьере. Лидером рейтинга является чемпион Уимблдона-2019 из Сербии Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 15 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045.

7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890.

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785.

10 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625.

… 76 (79). Андрей Рублев (Россия) — 741. 0