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    Халеп стала четвертой ракеткой мира

    WTA Симона Халеп Серена Уильямс Элина Свитолина
    Чемпионка Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп​ поднялась на четвертую строчку в рейтинге WTA.

    Симона Халеп
    Симона Халеп

    Украинка Элина Свитолина поднялась на седьмую позицию. Американка Слоан Стивенс — на восьмую, а Серена Уильямс — на девятую. Представительница Белоруссии Арина Соболенко стала 10-й.

    Рейтинг WTA от 15 июля

    1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 6605

    2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257

    3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055

    4 (7). Симона Халеп (Румыния) — 5933

    5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130

    6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785

    7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4638

    8 (9). Слоан Стивенс (США) — 3802

    9 (10). Серена Уильямс (США) — 3411

    10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3365...

    41 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...

    45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...

    49 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 1133...

    56 (59). Вероника Кудерметова (Россия) — 1044...

    59 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969...

    69 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 818…

    76 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740…

    78 (78). Вера Звонарева (Россия) — 729…

    94 (84). Анна Блинкова (Россия) — 664…

    100 (105). Наталья Вихлянцева (Россия) — 608. 0

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