Халеп стала четвертой ракеткой мира

Украинка Элина Свитолина поднялась на седьмую позицию. Американка Слоан Стивенс — на восьмую, а Серена Уильямс — на девятую. Представительница Белоруссии Арина Соболенко стала 10-й.
Рейтинг WTA от 15 июля
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 6605
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055
4 (7). Симона Халеп (Румыния) — 5933
5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785
7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4638
8 (9). Слоан Стивенс (США) — 3802
9 (10). Серена Уильямс (США) — 3411
10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3365...
41 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...
45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
49 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 1133...
56 (59). Вероника Кудерметова (Россия) — 1044...
59 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969...
69 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 818…
76 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740…
78 (78). Вера Звонарева (Россия) — 729…
94 (84). Анна Блинкова (Россия) — 664…
100 (105). Наталья Вихлянцева (Россия) — 608.
45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
49 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 1133...
56 (59). Вероника Кудерметова (Россия) — 1044...
59 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969...
69 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 818…
76 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740…
78 (78). Вера Звонарева (Россия) — 729…
94 (84). Анна Блинкова (Россия) — 664…
100 (105). Наталья Вихлянцева (Россия) — 608.0