Australian Open — начало года Джоковича и величия Осаки

Японка Наоми Осака пробилась в финал Australian Open, где, упустив тройной матчбол, не пала духом и разобралась с чешской Петрой Квитовой — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. В мужском финале Мельбурна серб Новак Джокович разбил испанца Рафаэля Надаля — 6:3, 6:2, 6:3. Итоги решающих поединков — в нашем традиционном обзоре прессы.

Надаль не способен противостоять Джоковичу на харде

«Казалось, что сейчас Надаль набрал отличный ход и как минимум даст Джоковичу бой. А на деле Новак сразу захватил инициативу и подавил Рафаэля. Более того, создалось ощущение, что испанец просто не знает, как ему играть с сербом на харде. Он нервничал, торопился и срывал удары, допуская совершенно несвойственные для себя ошибки.

Если в матчах со всеми предыдущими соперниками в Мельбурне он контролировал ход поединка, гонял их по корту, как хотел, и, можно сказать, играл в кошки-мышки, то здесь сам оказался на их месте.

Когда-то давно у Надаля было психологическое преимущество в матчах с Джоковичем, но серб внёс перелом семью победами в финалах подряд в 2011 — 2012 годах (включая почти шестичасовую битву в Мельбурне в 2012-м). Затем Новак ненадолго отступил в их противостоянии, но с 2014 года окончательно стал для Рафаэля самым тяжёлым соперником.

По сути, серб был и остаётся единственным теннисистом, научившимся не просто держать мяч в игре после сумасшедших подкрученных ударов Надаля, но и атаковать с этих ударов вне зависимости от их глубины. Кроме того, он невероятно хорош в игре на приёме. Таким образом, Рафаэль лишается козырей кручёных ударов и подачи и не знает, как ему действовать — особенно на харде», — отметил автор «Чемпионата» Артем Тайманов.

Новак Джокович Чемпион Australian Open Хотел бы поблагодарить за игру Рафаэля Надаля. Сегодня был непростой матч. Рафа вернулся после травмы, что выбила его из АТР-тура в сентябре прошлого года, и к сожалению, ему не удалось пройти через столько травм на протяжении всей карьеры. Но он показал мне, другим коллегам и молодым игрокам, что такое «дух борьбы» и умение держать удар. Большое спасибо ему за это.

Рафа сдался с самого начала

«Сделать ранний брейк в каждой партии — классическая тактика Рафы. Сразу поддавить, надавить, прижать соперника "к канатам", получить преимущество — и пусть он нервничает, пытаясь отыграться, сравнять счет и что-то придумать в концовке. Все равно не получится! Именно так Надаль провел шесть предыдущих матчей в Мельбурне.

В финале, в первом сете против Джоковича, он сам сразу же отдал свою подачу.

И все стало понятно. Новак вбивал соперника, как баба копра — сваи в фундамент новостройки. Мощнейшими ударами разводил по линии, гонял по задней линии, вперед-назад, изнурял своими чудо-приемами… И всячески демонстрировал, что он здесь — Король. Уступая 0:3 в стартовой партии, Надаль, конечно, силился что-то придумать. Делал упор на скорость.

На свои крученные, резаные удары. Но толку было мало. Ведь в геймах на подаче Джоковича реальных шансов сделать брейк испанец все равно не получал. Так закончился первый сет — 6:3. Так прошел и второй — 6:2. И третий, в общем целом, ничем от них не отличался.

Новак взял свой седьмой чемпионат Австралии. И 15-й "Большой шлем" за карьеру. Из них — третий подряд. Обошел Пита Сампраса (14). Приблизился к тому же Надалю (17). Еще раз доказал, что он — реально легенда! Правда, уже не рвал на себе майку от счастья. Не рыдал после победы на матчболе.

Конечно, опустился на колени и поцеловал счастливый корт. Но полноценного взрыва эмоций мы не видели. Впрочем, менее счастливым Джокович все равно не выглядел», — констатировал Николай Мысин из «Советского спорта».

Подача — причина поражения Надаля

Рафаэль Надаль atpworldtour.com

«Бэкхенд Надаля долгое время был относительно слабым ударом, и Джокович сам продавливал атаками справа. Поскольку в теннисе большинство розыгрышей идет кроссами через середину сетки, то у Новака было преимущество в разменах по двум основным направлениям. Особенно заметно это было на быстрых покрытиях — харде и траве.

Надаль начал поиск решений. Сначала он подтянул бэкхенд и превратил его в более атакующий удар. В прошлом году в полуфинале "Уимблдона" он изменил тактику игры с форхенда: стал чаще бить по линии, лучше использовал сильные плоские удары с низким отскоком, добавил укороченные с этой стороны. В итоге мы получили их самый упорный матч на быстром покрытии за очень долгое время.

Но Рафа там все равно проиграл, и основной причиной этого поражения кажется подача. Джокович в Лондоне наколотил 23 эйса и за счет подачи получал очень много легких очков. Рафе же постоянно приходилось бороться, вести розыгрыши, и в итоге при 8:9 в пятом сете он проиграл их больше, чем выиграл.

К этому сезону Надаль подошел с обновленной подачей и агрессивной игрой. По ходу турнира у него было не очень много топ-соперников (разве что Циципас), но больше всего впечатлял не счет его матчей, а показанный теннис, в котором преобладали прекрасно исполненные атаки с первого мяча.

Джокович перед финалом тоже взорвал голову качеством своей игры, но казалось, что при прочих равных новая подача и агрессия должны дать Надалю небольшое преимущество. Показалось», — заметил блогер Sports.ru Павел Ниткин.

Рафаэль Надаль Финалист Australian Open Я много месяцев не мог тренироваться и выступать, но здесь вернулся и провел две хорошие недели. Единственное, что мне нужно сейчас, — это время и матчи. По моим ощущениям, я все две недели играл в атаке. Но я понимал, что сегодня такого не будет. Джокович сегодня провел, наверное, свой лучший матч на турнире — я видел его предыдущие, — и любому было бы трудно побороться с ним за победу.

Это будет год Джоковича

«Джоковичу было слишком удобно. Ноле контролировал все, почти идеально гасил высокий отскок Рафы плоскими ударами и за счет этого доминировал в розыгрышах. Рафу иногда выручала подача, иногда героические переводы и выходы к сетке, но эти удары останутся лишь для хайлайтов. Глобально у Надаля рассыпался форхенд, сбоил бэкхенд, а нервы превращали точные удары в тычки.

По такой игре Ноле выложился максимум наполовину. Удивительно, но в Мельбурне Джокович выложился на максимум только с Медведевым. Даня лучше цеплялся в длинных розыгрышах, выдавливал ошибки и отлично подавал. В четвертом круге Новак наколотил 50 невынужденных (в 1/4, 1/2 и финале вышло 23) и выдал худший матч на турнире на подаче.

Такой запас в игре Джоковича даже немного пугает. Если Ноле не поймает травму и не свяжется с новым гуру, в этом сезоне за пределами грунта он будет доминировать.

Рафа, несмотря на тоскливый финал, в Австралии показал, за счет чего может круто отыграть не только в конце весны. Нужно только поскорее забыть этот матч и оставить фирменный теннис для арены Филиппа Шатрие», — сделал вывод Антон Хнкоян из Eurosport.ru.

Позитивный женский финал и битва за вершину

Петра Квитова wtatennis.com

«Женский финал Australian Open — 2019 решал судьбу не только трофея первого в сезоне турнира "Большого шлема", но и первой строчки рейтинг-листа. При этом ни Наоми Осака, ни Петра Квитова раньше первыми в мире не были, а также никогда не играли в финале Открытого чемпионата Австралии, так что для обеих это была новая планка.

Более того, Осака уже установила национальный рекорд, гарантировав себе как минимум вторую строчку. Ранее лучшим результатом японских теннисистов была четвёртая позиция, на которую поднимались Кимико Датэ, Кей Нисикори и сама Наоми.

Кроме того, это был, пожалуй, самый позитивный из всех возможных финалов в плане отношения других людей к его участницам. Едва ли что у Квитовой, что у Осаки найдётся много "хейтеров" — по крайней мере, их явно меньше, чем у любой другой топ-теннисистки. Петру и болельщики, и коллеги любили и раньше, а после нападения на неё грабителя, ранения левой руки ножом, реабилитации и возвращения в тур стали поддерживать ещё сильнее.

Все характеризуют её как очень милую, общительную и обаятельную девушку. Про Наоми тоже сложно сказать что-то плохое. Она продолжает держаться очень скромно и даже застенчиво, несмотря на громкие успехи последних месяцев, и её тренер, Саша Бажин, не перестаёт подчёркивать, что японка ничуть не меняется как человек, несмотря на свалившуюся на неё славу», — рассуждает Артем Тайманов из «Чемпионата».

Решающий матч собрал самое лучшее в теннисе

«Все, что мы любим в теннисе — все было в этом матче. И плотная, равная борьба. Особенно — в первой партии, когда соперницы поочередно изводили друг друга мощнейшими кроссами, косыми подачами, хитрыми укороченными… И Петра, и Наоми получали брейк-пойнты, обе красиво их отыгрывали. И ни одна из девушек не могла получить преимущество. Вплоть до тай-брейка. На котором лучше и сосредоточеннее сыграла японка — 7:6 (7:2).

Такая неудача, казалось, чешку надломила. Если в начале второй партии ей удается взять подачу соперницы, то вот развить успех — нет. И со счета 0:2 Наоми делает 5:3, после чего получает тройной матчбол на приеме! Все, борьба кончилась?

Но Петра, до этого допускавшая простые ошибки, внезапно собирается и мощно бьет по каждому мячу. А главное — бьет точно. В отличие от Осаки, которой близость успеха, похоже, все же серьезно ударила по нервам и привела к потере концентрации. Не реализовав ни один из матчпойнтов, японка злится, лупит ракеткой по мячу, по своим кроссовкам, едва не лупит по корту…

И окончательно теряется, отдавая еще три гейма подряд. Вместо 7:6, 6:3 мы получаем 7:6, 5:7. А значит — финал продолжается!

Лучшее, что могла сделать Наоми в такой ситуации — взять туалетный перерыв, воспользоваться с паузой, успокоить себя и заново собраться с мыслями. Она так и делает. По предыдущим двум часам игры заметно — преимущество все же у Осаки. Она бьет сильнее. Увереннее. И надежнее.

Петра, конечно, тоже хороша. Но у нее нет резерва для того, чтобы прибавить. А у японки — есть!

И в третьей, решающей партии, она его использует. Тройной брейк-пойт при счете 4:2 Квитова опять каким-то чудом отыгрывает. Но второй тройной матчбол немногим позднее — уже не может», — написал Николай Мысин из «Советского спорта».

Наоми Осака Чемпионка Australian Open Это был тяжелый матч, который стал для меня уроком. Я хочу поздравить Петру, она большой молодец. Я постаралась показать на корте все, на что способна. Я не верила, что мне удастся завершить этот турнир победой.

Осака — будущая легенда

Наоми Осака wtatennis.com

«После победы на US Open Осака только прибавила. Сейчас она лучше двигается, лучше играет с бэкхенда и внедряет новые элементы: укороченные, выходы к сетке. Дмитрий Турсунов говорил, что женский теннис будущего — это комбинация агрессии и силы с подвижностью и атлетичностью. У Наоми все это есть, и она эффективно работает над тем, чтобы становиться еще лучше.

И в психологическом плане она тоже прогрессирует. Если в Нью-Йорке она на две недели поймала состояние, когда ее ничто не может вывести из себя, то в Австралии ей пришлось активно удерживать себя и свою игру от коллапса. Ей это удалось.

В 21 год она победительница двух последних "Больших шлемов" и лучшая теннисистка мира. И наверняка станет одной из лучших в истории», — заключил блогер Sports.ru Павел Ниткин. 0