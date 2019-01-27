Australian Open. Маю и Эрбер — чемпионы в парном разряде, финал Джоковича и Надаля

Мужчины
Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания)
Пары
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция) — Хенри Континен/Джон Пирс (Финляндия/Австралия) — 6:4, 7:6 (7:1)
Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю стали победителями Australian Open в парном разряде.
В финальном поединке Эрбер и Маю обыграли финна Хенри Континена и австралийца Джона Пирса со счетом 6:4, 7:6 (7:1).
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Победители выполнили 2 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-поинт из 9.
На счету финско-австралийского дуэта 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 нереализованных брейк-поинта.
Для Эрбера и Маю это четвертая победа на «Больших шлемах» в парном разряде и первая в Австралии. 0