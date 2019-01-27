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    Australian Open. Маю и Эрбер — чемпионы в парном разряде, финал Джоковича и Надаля

    Обзор заключительного игрового дня на Открытом чемпионате Австралии

    Australian Open ATP Новак Джокович  Рафаэль Надаль
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    Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю
    Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю
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    В воскресенье, 27 января, на Открытом чемпионате Австралии будут разыграны титулы в мужском парном и мужском одиночном разрядах.
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    Мужчины

    Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания)

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    Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция) — Хенри Континен/Джон Пирс (Финляндия/Австралия) — 6:4, 7:6 (7:1)

    Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю стали победителями Australian Open в парном разряде.

    В финальном поединке Эрбер и Маю обыграли финна Хенри Континена и австралийца Джона Пирса со счетом 6:4, 7:6 (7:1).

    Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Победители выполнили 2 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-поинт из 9.

    На счету финско-австралийского дуэта 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 нереализованных брейк-поинта.

    Для Эрбера и Маю это четвертая победа на «Больших шлемах» в парном разряде и первая в Австралии. 0

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