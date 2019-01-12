Боль оказалась сильнее. Маррей уйдет из тенниса в 2019 году

Энди Маррей, ведущий подготовку к старту Открытого чемпионата Австралии по теннису, провел пресс-конференцию в Мельбурне, на которой сенсационно заявил о том, что планирует завершить игровую карьеру в 2019 году.

Причиной такого решения стали регулярные боли в бедре, из-за которых британец почти не играл с Уимблдона в 2017 году.

Маррей перенес операцию, но и она не помогла избавиться от всех проблем, поэтому уже летом он намерен зачехлить ракетку.

Энди Маррей Британский теннисист Я пообщался с командой и сказал: «Я так больше не могу». Мне нужно было установить крайний срок, потому что я играл и не понимал, когда боль уйдет. Я понял, что нужно принять такое решение. Я сказал команде, что смогу вытерпеть до «Уимблдона», а там хочу закончить. Но я не уверен, что и это у меня получится.

За карьеру британец выиграл три турнира «Большого шлема» — US Open-2012, «Уимблдон»-2013 и 2016. Кроме того, он единственный в истории тенниса двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде. Мы решили узнать, как на его слова отреагировали СМИ.

Долгожданный чемпион Уимблдона

Обозреватель SkySports отметил важность Энди Маррея для британцев, ведь он в свое время стал первым за 77 лет победителем Уимблдона из Великобритании.

«Совсем скоро завершится карьера человека, который покончил с 77-летним томительным ожиданием британцев своего чемпиона Уимблдона. Три турнира "Большого шлема" и две золотые олимпийские медали украшают его трофейную комнату.

Несмотря на постоянные боли в бедре, Маррей заявил, что надеется уйти из спорта этим летом после Уимблдона, хотя он может быть вынужден это сделать уже после Открытого чемпионата Австралии в этом месяце.

Слезы, которые он не мог сдержать, говоря о предстоящем уходе, становятся олицетворением финальной главы в потрясающей истории.

Маррей прошел путь от кортов Данблейна до звания лучшего игрока планеты, а в 2016 году даже поднялся на первую строчку мирового рейтинга, выиграв Итоговый турнир ATP.

Новак Джокович Сербский теннисист Для меня это шок, потому что мы с ним ровесники, из одного поколения. Мне грустно видеть, с чем он столкнулся. У меня самого последние пару лет была серьезная травма локтя, и я сочувствую ему и прекрасно понимаю. Мы с ним тренировались пару дней назад, немного поболтали. Он великий чемпион, мой друг, мы вместе выросли. Грустно осознавать, что он может провести свой последний Australian Open, но я желаю ему всего самого лучшего. Уверен, что в жизни есть много вещей, за которые можно быть благодарным.

Однако резкий провал наступил в 2017 году, когда он выиграл всего один титул. Энди перенес операцию на бедре через шесть месяцев после того, как не смог победить американца Сэма Куэрри на Уимблдоне в июле 2017 года. С тех пор он не был прежним», — отмечает Мирза.

Боль победила

Журналист ESPN Питер Бодо заявил, что игровой стиль Энди Маррея значительно сократил его спортивную карьеру.

«В игре Энди Маррея всегда было сложно отделить радость от боли. В его напряженных матчах боль всегда находилась где-то рядом, а он с почти мазохистской настойчивостью готов был отдавать все силы на корте. Мучительные гримасы все выдавали, даже когда ему делали уколы в самые критические моменты. Казалось, что он сам искал эту боль, превращая порой легкие поединки в изнурительные марафоны.

В последние месяцы боль, наконец, одолела Маррея. В целом неудачная операция, которую он перенес в январе прошлого года в надежде продлить карьеру, сильно не помогла избавиться от дискомфорта. В Мельбурне он объявил, что уйдет из тенниса в 31-летнем возрасте после Уимблдона — если вообще сможет доиграть до того момента.

Жилистый шотландец предпочитал физический теннис. Его особый стиль позволил ему провести замечательную карьеру, венцом которой стала победа над Новаком Джоковичем в финале Итогового турнира ATP-2016. Этот триумф стал для него 25-м кряду. После него он гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам сезона.

Рафаэль Надаль Испанский теннисист Конечно, это очень плохая новость. Но если честно, довольно тяжело, когда человек достигает почти всего, а потом очень долго мучается и не может бороться за то, что заставляет его вставать по утрам, тренироваться, становиться лучше, стремиться к цели. Со мной такого не случалось, но кое-какие похожие моменты в карьере были. Нужно принимать решение, когда ты каждый день выходишь на корт, и у тебя нет четкой цели, потому что ты не можешь нормально двигаться, тебе больно. Наверное, он уже давно об этом думал. И если он считает, что лучше не станет, то он все правильно делает, бережет свою психику. Я желаю ему всего лучшего, мы будем скучать. Но сегодня уходит он, завтра кто-то еще. Нашему поколению уже не по 20 лет. Так бывает.

Впрочем, желание Маррея не изменять своему стилю стоило ему спортивного долголетия, которым на данный момент наслаждаются многие его коллеги во главе с 37-летним Роджером Федерером», — подчеркивает Бодо.

Больше слез впереди

Корреспондент BBC Том Фордайс считает, что это далеко не последние слезы Энди Маррея в Мельбурне, ведь ему откровенно не повезло с жеребьевкой.

«Слезы Маррея в пятницу рассказывают нам историю. Возможно, его тело выдержит матч первого круга против Роберто Баутисты-Агута. Возможно, он даже победит человека, остановившего Стэна Вавринку, Новака Джоковича и Томаса Бердыха на прошлой неделе перед триумфом в Катаре.

Даже если все это произойдет, то все равно почти ничего не изменит. "Если" уже давным-давно превратилось в "когда".

В понедельник будет еще больше слез, хотя лучше, чтобы нас ждал праздник, ведь Маррей стал одним из немногих, кто стоял у истоков головокружительного золотого периода британского спорта.

В начале своей карьеры он казался застенчивым и сдержанным, но постепенно перерос в открытую и раскрепощенную личность, которая влюбила в себя болельщиков.

Он выиграл турнир "Большого шлема", представляя страну, которая уже забыла, как это делается. Он начинал, как неуклюжий подросток, а закончил, трижды выиграв звание спортсмена года по версии BBC.

Хуан-Мартин Дель Потро Аргентинский теннисист Энди, посмотрел твою пресс-конференцию. Пожалуйста, не прекращай бороться. Я представляю твою боль и грусть. Надеюсь, ты сможешь это преодолеть. Ты заслуживаешь уйти на собственных условиях, когда бы это ни произошло. Мы любим тебя, Энди, и хотим, чтобы ты был счастливым и все было хорошо.

Шесть лет назад он стоял под безоблачным июльским небом, держа в руках знаменитый золотой трофей, сверкающий на фоле летнего солнца. В эту серую зиму особые спортивные воспоминания должны нас согревать», — считает Фордайс.

Следующий этап

Колумнист The Guardian Шон Ингл порассуждал на тему будущего Энди Маррея и пришел к выводу, что без денег трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» не останется.

«Прошло почти 14 лет с тех пор, как началась грандиозная карьера Энди Маррея на старом уимблдонском корте номер два, известном как кладбище чемпионов. Совсем скоро, после всех слез и дани уважения, славная карьера величайшего теннисиста Великобритании завершится, и ему придется решить, что делать дальше. Начать учебу? Стать комментатором? Техническом инвестором? Возможно, податься в политику?

Вполне очевидным шагом была бы работа на телевидении, ведь он пошел бы по стопам Тима Хенмана и Гари Линекера. Во время прошлогоднего Уимблдона Маррей отлично смотрелся в кадре, делясь мудрыми и остроумными мыслями. Он также преуспел в качестве комментатора во время эпического четвертьфинала между Рафаэлем Надалем и Хуаном-Мартином Дель Потро, хотя немногие его слышали, учитывая, что в это же время Англия играла с Хорватией в полуфинале чемпионата мира.

Конечно, у Маррея есть возможность стать теннисным ответом Гари Нэвиллу, хотя у него нет особого желания постоянно находиться перед камерой. Скорее, он может иногда браться за эту работу, но не сделает ее основной.

Чтобы ни случилось дальше, финансовых проблем Маррей должен избежать. Согласно данным Forbes, он завершит карьеру, заработав не менее 128 миллионов фунтов: 48 миллионов призовых и почти 80 миллионов от рекламных контрактов с такими компаниями, как Under Armour, Head и Jaguar.

Симона Халеп Румынская теннисистка Я вчера прочитала. Мне даже стало не по себе. Тяжело видеть, как великий игрок уходит из-за травмы. У него уже несколько лет проблемы. Я всегда им восхищалась. Он полностью выкладывался. Очень много работал в тренажерном зале. Мы точно будем скучать. Тяжело видеть, как уходит большой чемпион. Но жизнь продолжается, и я уверена, что он счастлив.

Дело в том, что уход из спорта не всегда означает потерю дохода. Например, легкоатлетка, Джессика Эннис-Хилл заработала 4,2 миллиона фунтов в 2017 году, когда уже ушла из спорта. Для сравнения, годом ранее она заработала 3,5 миллиона, хотя еще выступала и даже завоевала серебро на Олимпиаде», — пишет Ингл. 0