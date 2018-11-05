Хачанов — почти топ и новая звезда российского тенниса

Россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого составляет почти 5 миллионов долларов. В финале российский теннисист за час и 40 минут обыграл серба Новака Джоковича — 7:5, 6:4. Хачанов завоевал четвертый титул в карьере и третий в 2018 году. Этот трофей, который стал самым крупным в карьере Карена, принес ему 1000 рейтинговых очков и свыше 973 тысяч евро призовых.

Потрясающий прогресс

«Карен Хачанов в этом сезоне добился потрясающего прогресса. В первой половине года россиянин не был претендентом на серьезные результаты на крупных турнирах. В феврале он завоевал второй титул в карьере, став чемпионом в Марселе, и многие тогда посчитали такую победу уровнем Хачанова, не допуская, что уже в ближайшем будущем он сможет замахнуться на большее. Затем Карен в паре с Андреем Рублевым дошёл до финала "Мастерса" в Майами, где россияне в упорной борьбе проиграли братьям Брайан, но в одиночном разряде качественный скачок был сделан уже летом.

Впервые Хачанов оказался близок к отличному результату на крупном турнире в самом начале июня. В прошлом году он уже был в четвёртом раунде "Ролан Гаррос", но тогда без шансов проиграл там первой ракетке мира Энди Маррею в трёх партиях. На этот раз Карен на той же стадии турнира ни в чём не уступал Александру Звереву и вполне мог одержать победу, но в итоге проиграл в пяти сетах. Затем россиянин добрался до 1/8 финала и на Уимблдоне, где его легко победил Новак Джокович.

По-настоящему ощущение выхода Карена на новый уровень пришло во время американских турниров на харде. В Торонто он впервые в карьере дошёл до полуфинала "Мастерса", проиграв Рафаэлю Надалю, а на US Open, вновь встретившись с испанцем, дал ему настоящий бой. Четырехсетовый поединок продолжался четыре с половиной часа, и единственное, что испортило впечатление — три двойные ошибки Хачанова на тай-брейке третьей партии. Если бы не они, он вполне мог бы взять как минимум два сета», — отметил автор «Чемпионата» Артем Тайманов.

Карен Хачанов Чемпион Парижа Это мой самый серьезный титул, мое самое большое достижение. И весь этот сезон для меня получился прорывным. И этот титул будет хорошим окончание этого года. Пусть я не плачу от счастья, но я очень счастлив. Внимание мне не мешает. Нужно уметь справляться с давлением независимо от уровня. Например, Джокович вышел на корт против меня в статусе фаворита — это тоже давление для него. В большинстве случаев топы с ним справляются — это их работа. Для меня это пока что такое домашнее задание. Думаю, это вопрос опыта.

Хачанов превзошел Кафельникова и отомстил за Федерера

Карен Хачанов уже вошел в историю atpworldtour.com

«Девять лет российские мужчины не выигрывали турниры серии "Мастерс". А, допустим, Евгений Кафельников их вообще не выигрывал! И такое бывает в спорте. В "девяностых" и начале 2000-х Кафельников был фантастически популярен в России. Он выиграл два одиночных Больших шлема и четыре парных. Стал олимпийским чемпионом и первой ракеткой планеты. При всем этом ни разу не брал "Мастерсы".

А Карен Хачанов в 22 года завоевал свой первый титул престижной серии. Это первое, в чем он превзошел Кафельникова. Осталось всего ничего. Большой шлем, олимпийское золото и первое место рейтинга АТР... Хачанов прекрасно понимает, как это много, но в финале Парижа он обыграл Новака Джоковича, который добился всего перечисленного, кроме золота Игр. Джокович — всего лишь бронзовый призер Пекина-2008.

Победив Джоковича, россиянин "отомстил" за теннисного Маэстро Роджера Федерера, который уступил сербу в роскошном полуфинальном бою — 7:6, 5:7, 7:6. У Федерера тысячи поклонников в России, но некоторые из них сегодня могут вступить в фан-клуб Карена. Ведь 37-летний гений когда-нибудь оставит корты ради своего многочисленного семейства, а карьера Хачанова только начинается», — пишет журналист «Спорта День за Днем» Аркадий Немов.

Хачанову повезло с покрытием

«В титульной же встрече россиянину противостоял Новак Джокович. Не просто Джокович, а Супер-Джокович. С августа серб выиграл 22 матча подряд, одержал победы на US Open и "Мастерсах" в Цинциннати и Шанхае и гарантировал себе возвращение на первое место в рейтинге ATP. Правда, для того, чтобы добраться до финала с Хачановым, Ноле пришлось больше трех часов сражаться с Роджером Федерером. Он не реализовал ни одного из 12 брейк-пойнтов и добыл победу только на тай-брейке решающей партии.

Последствия битвы, которую, конечно же, называли досрочным финалом, бесспорно ощущались по ходу поединка с россиянином. Сербу явно не хватало свежести, но заслуг Карена это не умаляет, ни в коем случае.

22-летний москвич играл свой третий финал в сезоне — после Марселя и Москвы — и третий же на харде в зале. Очевидно, молодой человек комфортно чувствует себя на этом покрытии. Но ведь нужно было еще выдержать психологически, борясь за свой первый титул на "Мастерсе" с превратившимся в непобедимого соперником», — подчеркнула обозреватель «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина.

Новак Джокович Финалист Парижа Я хотел бы поговорить о том, как хорошо Хачанов играл всю неделю. Он абсолютно заслужил победу в сегодняшнем матче. Он молодой и многообещающий игрок. Но в то же время он уже состоявшийся теннисист, игрок топ-уровня. И сегодня он продемонстрировал высокое качество, он показал, почему в будущем мы будем много за ним наблюдать.

Карена ждет топ-10

Новак Джокович был повержен atpworldtour.com

«В финале Карен не сделал больше одной двойной за сет, отлично попадал первым мячом (76%) и так же отлично конвертировал мощную подачу в очки (76% выигранных розыгрышей на первой подаче). На "Гарросе" Хачанов так описал основу своей игры: "Стараюсь извлекать максимум из подачи. А потом захватывать инициативу в розыгрышах, входить в корт, играть более агрессивно". Кажется, теперь это наконец-то работает против топ-игроков.

По ходу турнира Зверев пробухтел, что у звезд совсем нет сил на последний турнир в сезоне, Джокович тоже скромно признался, что миллиампер-часов на последние матчи осталось совсем немного. Только из-за этого точно не нужно обесценивать труд Карена. Во-первых, вот это новость, у Хачанова тоже позади целый сезон. Хорошее движение Карена — его достижение, а не отмазка соперников. Во-вторых, летний Хачанов ни при каких обстоятельствах не воспользовался бы даже такой формой Зверева и усталостью Джоковича.

За месяц Карен Хачанов доказал, что за короткий срок трансформировался в предтоп игрока. Сперва не почувствовал середняков на кубке Кремля, а потом показал жизнеспособность своего тенниса против лучших в туре. Что еще нужно для дебюта в десятке?», — спрашивает Антон Хнкоян из Eurosport.ru. 0