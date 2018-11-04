Хачанов победил Джоковича в финале турнира в Париже

Россиянинстал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого составляет почти 5 миллионов долларов.

В финале российский теннисист за час и 40 минут обыграл серба Новака Джоковича — 7:5, 6:4.

Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP? девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

На счету Джоковича, который в понедельник станет первой ракеткой мира, пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из пяти.

Хачанов завоевал четвертый титул в карьере и третий в 2018 году. Этот трофей принесет россиянину 1000 рейтинговых очков и свыше 973 тысяч евро призовых. 0