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    Хачанов победил Джоковича в финале турнира в Париже

    Карен Хачанов ATP Новак Джокович 
    Россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого составляет почти 5 миллионов долларов.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    В финале российский теннисист за час и 40 минут обыграл серба Новака Джоковича — 7:5, 6:4.

    Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP? девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

    На счету Джоковича, который в понедельник станет первой ракеткой мира, пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из пяти.

    Хачанов завоевал четвертый титул в карьере и третий в 2018 году. Этот трофей принесет россиянину 1000 рейтинговых очков и свыше 973 тысяч евро призовых. 0

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