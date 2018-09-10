Ренессанс Джоковича. Серб завоевал 14-й титул на ТБШ

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале аргентинца Хуана-Мартина Дель Потро со счетом 6:3, 7:6, 6:3. Для уроженца Белграда этот титул стал третьим на US Open и 14-м на Больших шлемах. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Лучший во всем

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Потапов отметил уверенную игру Новака Джоковича, который превзошел соперника по всем компонентам.

«В реальности же финальная встреча получилась, к сожалению для нейтральных болельщиков, не сильно интригующей. Дель Потро в стартовых геймах еще держался на равных, но при счете 4:3 в пользу Новака дрогнул. Удары стали уходить в ауты, другие оказались недостаточно глубокими, и серб забрал первый сет по счету очень уверенно — 6:3.

Вторая партия также началась для аргентинца неудачно. Когда Джокович повел в ней 3:1 показалось, что игра уже закончена. Но делать такие выводы оказалось рано: Дель Потро вдруг вспомнил про свой дикий форхэнд и несколько раз буквально вынес серба с корта. В итоге он повел со счетом 4:3 и тут наступило самое интересное.

Восьмой гейм второй партии — момент, разделивший игру на до и после. Причем эта грань невероятно тонка: у Дель Потро было три брейк-пойнта, что означало шанс, как минимум, завязать в финале конкурентную борьбу. В итоге аргентинец все упустил и позволил Новаку отыграться. Серб собрал все силы в кулак и взял второй сет, решивший исход всей встречи.

Дело в том, что Джокович был лучше соперника во всем: на подаче, при ударе слева (намного) и даже при ударе справа, который у Дель Потро находится в лучших кондициях. Серб не уступал аргентинцу в мощи, но намного превосходил в надежности. В итоге, чтобы удержаться в игре Хуану Мартину нужно было как всегда рисковать, а Джоковичу достаточно было просто сыграть наджено.

Новак настолько редко ошибался, что заставил заговорить о себе как о короле защиты. Прошить серба было абсолютно нереально. При этом нельзя сказать, что Дель Потро делал что-то неправильно: простреливал справа, бил смэши, но Джокович успевал абсолютно ко всем мячам. В этот вечер равных ему не было и близко. Аргентинец в третьей партии просто упал на колени от бессилия. Какие бы трудности он сербу ни создал, тот отвечал», — констатирует Потапов.

Неожиданное возрождение

Павел Ниткин в своем блоге на sports.ru восхитился тем, насколько быстро Новак Джокович смог вернуться на прежний уровень.

«Джокович в четвертый раз выиграл за сезон больше одного "Большого шлема" (2011, 2015, 2016, 2018), но в этот раз его успехи были совершенно неожиданными.

Вернувшись после травмы запястья, он до середины мая проиграл половину своих матчей, и в этот момент возникали вполне обоснованные вопросы о том, сможет ли он вообще выйти на прежний уровень. Было очевидно, что страсть к теннису к нему вернулась, а игра пока нет.

Но буквально за несколько недель серб переродился. Начиная с "Мастерса" в Риме, он выиграл 34 матча из 38 (это 89% побед), только в Торонто уступил раньше четвертьфинала, и взял три титула, из которых два — это "Большие шлемы", а один — никогда не покорявшийся "Мастерс" в Цинциннати.

Очень резко и неожиданно серб вернулся на тот уровень, на котором проводил сезоны 2015 и 2016 годов. И теперь снова очень трудно выделить элементы, в которых у него есть какие-нибудь серьезные проблемы, а его теннис приводит к тотальному доминированию на корте: за счет постоянного давления он заставляет соперников играть хуже и в итоге превосходит их во всем.

Например, в финале против Дель Потро он даже обошел аргентинца по количеству ударов навылет (32 против 31). А еще Новак выиграл больше очков во всех типах розыгрышей: коротких (от 0 до 4 ударов), средних (5-9 ударов) и затяжных (больше 9 ударов)», — подчеркивает Ниткин.

С Сампрасом наравне

Журналист «Чемпионата» Артем Таймонов уделил внимание тому факту, что Новак Джокович сравнялся с Питом Сампрасом по количеству побед на Больших шлемах.

«Благодаря этой победе Джокович сравнялся с Питом Сампрасом по количеству титулов на турнирах Большого шлема — по 14. До Уимблдона-2009 Пит был рекордсменом, но на том турнире Федерер завоевал свой 15-й трофей. Сейчас у швейцарца 20 титулов, а у Рафаэля Надаля — 17.

Джокович и Сампрас теперь делят третье место. Кроме того, добравшись здесь до решающего матча, Новак сравнялся с Питом по количеству финалов US Open — восемь. Это лучший результат турнира в истории Открытой эры. Интересно, что Сампрас был кумиром Джоковича, когда серб был ребёнком.

Кроме того, Новак стал явным претендентом на то, чтобы завершить год первой ракеткой мира. В чемпионской гонке он отстаёт от Рафаэля Надаля чуть больше чем на тысячу очков (1035). В последние месяцы серб и так был в более хорошей форме, чем испанец — а теперь и вовсе неясно, когда Надаль вернётся на корт. Как сказал сам Рафаэль, лечение колена может занять от нескольких недель до полугода», — пишет Тайманов.

Давление на конкурентов

Автор ESPN Питер Бодо отметил преимущество Новака Джоковича над Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Энди Мюрреем, будущее которых находится в тумане.

«Основные конкуренты Джоковича вновь начали испытывать страх. С тех пор, как он набрал идеальную форму, серб выиграл 26 матчей при всего двух поражениях. Если на Уимблдоне он лишь напомнил о своем возвращении в элитную группу, то после триумфа на US Open от него можно ждать прежнего доминирования в статусе короля ATP-тура.

Для тех, кто также входит в так называемую "большую четверку", это серьезный удар. Энди Мюррей никак не может полностью восстановиться после операции на бедре. Роджер Федерер выиграл Australian Open, но с тех пор так ничего и не показал, а в Нью-Йорке дошел всего до четвертого круга, после чего заглох, словно автомобиль, в двигатель которого попала воду. Рафаэль Надаль — "Хамви" ATP-тура — захромал на стадионе "Артура Эша" и не смог доиграть свой полуфинал из-за тендинита в правом колене.

Глядя на всех этих титанов, только Джокович пока излучает оптимизм и может уверенно смотреть в будущее», — считает Бодо.

На пути к рекорду

Колумнист Tennis.com Стив Тиньор порассуждал на тему того, способен ли Новак Джокович превзойти Роджера Федерера по количеству побед на «мэйджорах».

«Нынешний сезон стартовал с программы под названием "Новые приключения старого Роджера и Рафа-шоу". И вот ближе к лету внезапно появился Новак, выиграв сразу два турнира Большого шлема и повторив прошлогодние достижения Федерера и Надаля. Наверное, этому явлению можно дать название "С возвращением, Новак".

Возможно, фанаты Федерера и Надаля меня возненавидят, но я должен признать, что на данный момент Новак пребывает в лучшей с точки зрения техники, тактики и физики плане форме, чем два его основных конкурента. Помимо того, что он на шесть лет моложе Федерера, так он еще и не так подвержен травмам, как Надаль.

Если говорить о шансах Новака стать рекордсменом по выигранным титулам на Больших шлемах, то нужно обратиться к математике. Сейчас Джоковичу — 31 год. Учитывая современные реалии, у него в запасе есть два или три сезона для превосходной игры, то есть 12 "мэйджоров".

Выиграть четыре из них, как мне кажется, вполне реально. Но этого хватит только для того, чтобы настичь Рафу. Что касается достижения Роджера, то многое будет зависеть от соперников и их желания развиваться.

В этом месяце Дель Потро исполнится 30 лет, но есть и более молодые конкуренты — Александр Зверев, Стефанос Циципас, Денис Шаповолов, Хен Чон, Борна Чорич, Люка Пуй и другие. Все они добились определенных успехов, но на Больших шлемах пока отмалчиваются», — замечает Тиньор. 0