Уимблдон-2018. Возрождение «Большой тройки», мать-героиня и громкие провалы

На прошлой неделе подошел к концу Уимблдон. Чемпионами одиночных разрядов стали серб Новак Джокович и немка Анжелик Кербер, а лучший результат среди представителей России показала Дарья Касаткина, которой покорился четвертьфинал.

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Еще до старта Уимблдона было понятно, что Серена Уильямс уже сейчас способна добраться в Лондоне до поздних стадий. Имея место во второй сотне рейтинга WTA, она получила 25-й номер посева, за что организаторы выслушали шквал возмущений от других девушек, ведь «подвинуться» пришлось Доминике Цибулковой — в настоящий момент 26-й ракетке планеты.

Серена уверенно шла по турнирной сетке, отдав до финала всего один сет Камиле Джорджи. За день до финала многие готовились к сентиментальным статьям, рассказам про уже восьмикратную чемпионку Уимблдона, ее роды, возвращение и так далее, но американка в итоге не стала хедлайнером женской части первенства.

Параллельным курсом свой камбэк выстраивала Анжелик Кербер. У немки тоже интересная история. Относительно недавно она оказалась на вершине рейтинга WTA, но затем начались проблемы психологического характера и серьезный спад в прошлом сезоне. Теперь Анжелик вновь «на коне», ей удалось выйти в финал, где ее ждала Серена. Оказалось, что Кербер сейчас настолько хороша и стабильна, что у американки вообще не было шансов (6:3, 6:3).

Анжелик Кербер twitter.com/wimbledon

Разящие удары слева по линии и обводки, минимум ошибок — все это принесло Анжелик титул. Теперь ей осталось сделать последний шаг для «Карьерного шлема». Не хватает только трофея «Ролан Гаррос», где Кербер доходила до четвертьфинала.

У мужчин история с чемпионом получилась чем-то похожа на камбэк Кербер. С оговоркой, что несколько лет назад Новак Джокович был не просто на вершине Тура, а считался непобедимой силой, тогда как у Анжелик все-таки хватало соперниц.

У Джоковича были травмы, потеря мотивации, невезение — через все это серб прошел и сумел вновь обрести себя. Полуфиналы у мужчин получились марафонскими — 6 часов 36 минут продолжалась битва Андерсона с Изнером, 5 часов 17 минут сражались Джокович и Надаль. Тем не менее, все-таки поединок Новака шел с доигровкой, а вот второй финалист Кевин Андерсон все свои часы противостояния с Изнером провел на корте подряд, а перед этим были четыре часа битвы с Федерером в четвертьфинале.

В финале уставший Кевин ожидаемо проиграл все три сета Джоковичу — 2:6, 2:6, 6:7. Тем не менее, стоит похвалить южноафриканца, который стал финалистом второго «Шлема» за последние 52 недели. В 32 года он демонстрирует свою лучшую игру в карьере.

Новак Джокович twitter.com/wimbledon

Крайне любопытно будет посмотреть на развитие событий в мужском Туре прямо сейчас, ведь вполне вероятно, что «на сцену» вернулся еще один представитель «Большой четверки» — Новак Джокович. В своей нынешней форме он способен навязать борьбу Федереру и Надалю, которых в последнее время все привыкли ждать в любых финалах. Осталось дождаться камбэка Энди Маррея, чтобы интрига в Туре окончательно обострилась.

Касаткина и гордость за Родину

Для России минувший розыгрыш турнира можно назвать успешным, ведь во вторую неделю сумели пробиться сразу четверо: Карен Хачанов и три девушки — Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и Евгения Родина.

Для первой ракетки страны Касаткиной это достижение стало дебютным в карьере. Она пошла еще дальше и показала лучший результат среди всех соотечественников. Только на стадии 1/4 финала Дарья уступила будущей чемпионке соревнований Анжелик Кербер (3:6, 5:7), но горевать по этому поводу вряд ли стоит.

Еще одним прорывом стала Евгения Родина, которую увидеть в топ-16 «Шлема» уж точно не ожидал никто. Девушка прошла квалификацию, а по ходу основной сетки выбила из борьбы десятую ракетку посева Мэдисон Киз (7:5, 5:7, 6:4). В четвертом раунде Евгения уступила будущей финалистке Серене Уильямс (2:6, 2:6).

Весьма достойно провел турнир и Карен Хачанов, который выиграл первые три матча и не справился в четвертом круге с будущим чемпионом Новаком Джоковичем (4:6, 2:6, 2:6).

Разочарования: Шарапова, Халеп и вся элита

Мария Шарапова twitter.com/wimbledon

Многого мы ждали от Марии Шараповой, но ей не удалось пробиться даже во второй круг. Еще обиднее, что остановила звезду ее соотечественница Виталия Дьяченко — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.

Целых три недели Шарапова не выступала и активно готовилась к старту в Лондоне, но в итоге такая тактика ей не помогла. Чего не хватило экс-первой ракетке мира или это был просто плохой день — сказать сложно. Главное, чтобы такой удар не сломал Марию, которая всеми силами пытается вернуться в элиту Тура.

Вообще на этом Уимблдоне хватало сенсаций. Быстро повылетали многие, а у мужчин до финала крайне неожиданно не дошли Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Тем не менее, еще печальнее сложилась картина для фавориток в женской части. Первая ракетка мира Симона Халеп не вышла даже в четвертый раунда, уступив Се Шувэй — 6:3, 4:6, 5:7.

В четвертом раунде розыгрыш покинула последняя представительница топ-10 мирового рейтинга — Каролина Плишкова. Это новый антирекорд турнира в Открытой эре.

Рублев: возвращение и защита титула

Андрей Рублев ausopen.com

Уимблдон позади, а теперь все турниры будут вновь проводиться на грунте. Исключением станет лишь травяной Ньюпорт.

На этой неделе многие отдыхают после «Шлема». Это касается Карена Хачанова, Марии Шараповой, Дарьи Касаткиной и других.

Россиянин Андрей Рублев возвращается на корт после травмы. В последний раз он играл еще на Мастерсе в Монте-Карло. Любопытно, что Андрей выступит в Умаге, где является действующим чемпионом, поэтому от него сразу потребуется защита очков. В прошлом году Рублев стал «лаки-лузером» и вышел в основную сетку, где неожиданно впервые в карьере завоевал титул.

Турнир WTA International. Бухарест (Румыния). BRD Bucharest Open Действующий чемпион: Ирина Бегу.

Турнир WTA International. Гштаад (Швейцария). Ladies Championships Gstaad by Ixion Services Действующий чемпион: Кики Бертенс.

Турнир ATP World Tour 250. Умаг (Хорватия). Plava Laguna Croatia Open Umag Действующий чемпион: Андрей Рублев.

Турнир ATP World Tour 250. Бостад (Швеция). SkiStar Swedish Open Действующий чемпион: Давид Феррер.