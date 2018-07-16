Джокович вернулся в десятку рейтинга АТР после победы на Уимблдоне 

Кевин Андерсон из ЮАР благодаря выходу в финал турнира поднялся на три позиции и впервые занимает пятую строчку рейтинга.
Лучшим из россиян в обновленном рейтинге стал Карен Хачанов, который подняться на шесть мест, теперь он занимает 34 строчку.
Рейтинг ATP, версия от 16 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5395,
5 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655,
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610,
7 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 3905,
8 (10). Джон Изнер (США) — 3720,
9 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665,
10 (21). Новак Джокович (Сербия) — 3355…
34 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1220,
35 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1211…
61 (67). Даниил Медведев (Россия) — 892…
83 (83). Евгений Донской (Россия) — 706. 0