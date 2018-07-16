Джокович вернулся в десятку рейтинга АТР после победы на Уимблдоне 

Сербблагодаря победе на Уимблдонском турнире поднялся на десятое место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Кевин Андерсон из ЮАР благодаря выходу в финал турнира поднялся на три позиции и впервые занимает пятую строчку рейтинга.

Лучшим из россиян в обновленном рейтинге стал Карен Хачанов, который подняться на шесть мест, теперь он занимает 34 строчку.

Рейтинг ATP, версия от 16 июля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5395,

5 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655,

6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610,

7 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 3905,

8 (10). Джон Изнер (США) — 3720,

9 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665,

10 (21). Новак Джокович (Сербия) — 3355…

34 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1220,

35 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1211…

61 (67). Даниил Медведев (Россия) — 892…

83 (83). Евгений Донской (Россия) — 706. 0