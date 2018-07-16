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    Джокович вернулся в десятку рейтинга АТР после победы на Уимблдоне 

    ATP Кевин Андерсон Новак Джокович  Роджер Федерер Рафаэль Надаль Хуан Мартин дель Потро Карен Хачанов Андрей Рублёв Даниил Медведев Евгений Донской Григор Димитров Марин Чилич Джон Изнер
    Серб Новак Джокович благодаря победе на Уимблдонском турнире поднялся на десятое место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    Кевин Андерсон из ЮАР благодаря выходу в финал турнира поднялся на три позиции и впервые занимает пятую строчку рейтинга.

    Лучшим из россиян в обновленном рейтинге стал Карен Хачанов, который подняться на шесть мест, теперь он занимает 34 строчку.

    Рейтинг ATP, версия от 16 июля:

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков,
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080,
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665,
    4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5395,
    5 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655,
    6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610,
    7 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 3905,
    8 (10). Джон Изнер (США) — 3720,
    9 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665,
    10 (21). Новак Джокович (Сербия) — 3355…
    34 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1220,
    35 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1211…
    61 (67). Даниил Медведев (Россия) — 892…
    83 (83). Евгений Донской (Россия) — 706. 0

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