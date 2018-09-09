Истерика Серены затмила финал. Американка не справилась с эмоциями

Японка Наоми Осака одержала победу над американкой Сереной Уильямс со счетом 6:2, 6:4 в финальном матче Открытого чемпионата США и завоевала первый титул на турнирах Большого шлема. Впрочем, этот триумф не принес ей массу положительных эмоций, а все из-за соперницы, устроившей скандал прямо по ходу игры. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Неудачный старт и развитие скандала

Журналист «Чемпионата» Артем Тайманов указал на то, что с первых минут игровым преимуществом владела Наоми Осака, тогда как Серена Уильямс лишь в отдельных розыгрышах подтверждала свой звездный статус.

«Серена плохо начала матч, допуская достаточно много ошибок. Вообще быстро стало видно, что она уступает сопернице на задней линии. Конечно, на отдельные розыгрыши Уильямс собиралась и проводила их здорово, но когда она не включала максимальную концентрацию, либо когда Наоми удавалось захватить инициативу, то разница в скорости передвижения на задней линии и качестве подхода к мячу становилась заметной.

Осака быстро повела с двумя брейками, причём Уильямс в каждом гейме подводила и подача. Одну из двойных ошибок она и вовсе сделала на брейк-пойнте. Японка следом сумела взять гейм с двух брейк-пойнтов, а затем уверенно, без малейших признаков волнения подала на сет.

Во второй партии Серена начала лучше подавать и допускать меньше ошибок с игры. В затяжной борьбе она сделала свой первый брейк в матче, но удержать преимущество не смогла. Две двойные подряд плюс ошибка на ровном месте — и ракетка полетела на корт. Останься она целой, всё могло бы обойтись, но ракетка была уничтожена, а за такое игрокам всегда выносят предупреждение. Проблема в том, что одно предупреждение у Серены уже было — Карлос Рамос вынес его за подсказку от Патрика Муратоглу, показывавшего руками, что ей нужно чаще идти вперёд. Второе предупреждение игрока в матче карается штрафным очком, третье — штрафным геймом», — подчеркивает Тайманов.

Патрик Муратоглу Тренер Серены Уильямс Да, скажу честно, я подсказывал. Не думаю, что она смотрела на меня, поэтому она этого не знает, но я действительно подсказывал. Как и сто процентов остальных тренеров тура. Саша тоже на каждом мяче подсказывал. Так что я считаю, что нужно уже покончить с этим лицемерием. И забавно, что этот же судья работал на большинстве финалов Рафы, а Тони подсказывает на каждом очке, но Рафе он никогда предупреждений не давал. Я не очень это понимаю.

Высочайший уровень Осаки

Павел Ниткин в своем блоге на sports.ru похвалил Наоми Осаку, которая, несмотря на все трудности, смогла сохранить концентрацию и довести встречу до победного конца.

«Можно предположить, что истерика у Серены случилась потому, что Осака ее переигрывала, а когда появился шанс изменить динамику матча, она его бездарно слила. В начале второго сета Наоми чуть сдала под давлением глубоких приемов Серены, отдала свою подачу, но в следующем гейме Уильямс, поведя 30:15, сделала две двойных и невынужденную с бэкхенда. Она сломала ракетку, и началось веселье.

Наверное, в этот момент Серена понимала, насколько сложно ей теперь будет победить (первый брейк ей пришлось буквально выгрызать), и поэтому позволила внешним обстоятельствам вывести на поверхность все самое отвратительное в ее характере. А Наоми на все это было наплевать, она закрылась в себе и продолжала фигачить. И это было просто гениально.

Еще раз повторю: сейчас Наоми Осака — самая классная, интересная и настоящая теннисистка мира. Отыграв финал с совершенно невероятным уровнем сосредоточенности, она покорила сердца и во время церемонии награждения, когда от волнения и подступавших слез почти не могла связать трех слов, не знала, куда смотреть, а во время фотографирования с кубком взяла его не той стороной.

Плакала Наоми не только от радости, но и от того, что стадион в начале церемонии награждения громко и возмущенно ухал. Тут надо отдать Серене должное: она как могла успокаивала Осаку и в начале своей речи даже попросила трибуны помолчать. Но с другой стороны, ей бы не пришлось все это делать, если бы она сдержалась по ходу матча.

Очень обидно, что главный момент в карьере молодой Наоми Осаки совершенно испорчен, а церемония награждения вышла такой плохой, что было больно смотреть», — вспоминает Ниткин.

Наоми Осака Японская теннисистка На трибунах очень сильно шумели, так что я ничего не слышала. А когда я повернулась, счет был 5:3, и я немного удивилась. Но вообще я считала, что мне нужно полностью сосредоточиться на игре, потому что она великая чемпионка и может отыграться в любой момент. Я старалась в тот момент сосредоточиться на себе. Дело в том, что я не знаю, что произошло на корте. И я всегда буду помнить ту Серену, которую люблю. Для меня это ничего не меняет. У сетки и на награждении она отнеслась ко мне по-доброму. Не думаю, что это изменится.

Серена не умеет проигрывать

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко раскритиковал поведение американки, заявив, что она не умеет красиво проигрывать

«Теннисистка уступила своей противнице — японке Осаке в двух сетах, а потом просто-таки набросилась на судью. Чего только не слышала почтенная публика: он и лжец, и вор. Но самое интересное было вот что: она кричала, что за права женщин, а судья, не присудивший ей победу, против этой борьбы.

Согласитесь, все это очень напоминает карикатурные сценки: "Почему ты не хочешь говорить со мной? Может, потому что я негр? Люди! Он расист!"

Хорошо хоть недовольная судейством американка не поднимала расистскую тему. Но тема женщин и их прав в современном обществе куда более хайповая.

Речь даже не о том, что истерика со стороны проигравшего не может быть позволительная для игрока такого уровня. Она испортила праздник собравшимся и своей сопернице, которую ведь, по определению, в спорте надо уважать. Серена взяла в руки микрофон и долго говорила обо всем, что думает. Японке пришлось стоять, прикрыв глаза кепкой», — возмущается Яременко.

Анна Дмитриева Российский комментатор Я не отношусь к категории возмущённых поведением Серены людей. Уильямс была дико возбуждена и огорчена тем, что матч складывался так неудачно. В таком состоянии любое замечание даёт вспышку, у неё это бывает. Я была удивлена тем, что судья так хотел продолжения её раздражения. Задача арбитра — не только судить, но и сделать так, чтобы матч прошёл хорошо, создать атмосферу комфорта для игроков. Очень часто бывают случаи, когда спортсмены заводятся. Арбитр должен снижать напряжение игроков, чтобы матч проходил на нормальном уровне. Все тренеры так или иначе подают мелкие знаки своим подопечным. Муратоглу не сделал сверхподсказки: он всего лишь двумя руками показал Серене входить в корт. Карлос Рамос завёлся точно так же, как Серена. Она говорила ему не такие уж оскорбительные слова, а он своими решениями тоже наносил ей оскорбления. Арбитр снял с Серены очко, когда она разбила ракетку, сказав, что это второе замечание. За всё время этого турнира ракетки ломались почти в каждом матче, но я не помню, чтобы кого-то наказывали так же.

Недопустимое поведение

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев убежден, что Серена Уильямс отметилась неспортивным поведением, поэтому должна получить суровое наказание.

«Скандал на корте, устроенный Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США — несомненно одно из главных потрясений теннисного сезона. Независимо от того, совершали ли судьи ошибки в пользу соперницы знаменитой американки, или не совершали, очевидно, что так вести себя во время матча нельзя.

То, что сотворила американка, на спортивно-бюрократическом языке, квалифицируется как "неспортивное поведение" и не может остаться без последствий. Теперь главный вопрос — отделается ли Серена штрафом, или наказание будет более жестким. Два года назад австралиец Ник Кирьос за плохое поведение на менее значимом турнире в Шанхае получил восемь недель дисквалификации. Сойдет ли Серене с рук испорченный финал в Нью-Йорке?

Международная теннисная федерации сейчас обязана проявить принципиальность без оглядки на звездный статус нарушительницы, как она поступила, например, в допинговом деле Марии Шараповой. На дворе концовка сезона, и Серена, возможно, не собирается играть до января и без возможной дисквалификации.

Поэтому действенной мерой сейчас кажется, например, запрет на выступление Уильямс на следующем турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии. Подобная мера должна пойти на пользу и самой теннисистке, заставив ее раскаяться на самом деле, а не только на публику. Ну и психологу для того, чтобы вернуть мозги зарвавшейся звезды на место, тоже необходимо время», — считает Шамонаев.

Елена Веснина Российская теннисистка Серена на самом деле перешла черту. Получила предупреждения по делу и лишила Наоми радости от самой главной победы в её жизни, потому что Осака играла лучше и была сильнее в этом конкретном матче.

Правила нужно менять

В США многие журналисты считают, что правила по поводу подсказок тренера нужно менять. В частности, об этом написал Питер Бодо из ESPN.

«Третья статья в разделе L правил турниров Большого шлема гласит о том, что игроки не должны получать подсказки тренера во время матча или разминки. Подсказки любого вида, слышимые и визуальные, между теннисистом и наставником могут быть признаны нарушением правил.

И вот здесь возникают вопросы. Когда тебе с трибун кричат "Вперед!", это может считаться подсказкой тренера? А когда игрок смотрит на трибуны, где сидят его родители, тренер и агент, и указывает на судороги? Когда тренер ставит левый локоть на ладонь правой руки — это не заранее согласованный сигнал?

Все это очень трудно истолковать. Можно даже сойти с ума. И все мы увидели, как эти правила испортили теннисный матч. Главный судья Карлос Рамос — один из элитных арбитров — предупредил Серену Уильямс во втором гейме второго сета за то, что ее тренер Патрик Муратоглу сделал рукой жест, который, вероятно, показывал американке, что нужно двигаться в направлении сетки.

Уильямс мгновенно отреагировала на наказание, приняв его за личное оскорбление. Она потребовала от Рамоса извинений, говоря, что никогда никого не обманывала.

Подобные предупреждения не являются редкими или необычными. Только на этом турнире два других игрока были наказаны за подсказки тренера, в том числе Доминика Цибулкова в матче третьего круга.

Обычно игроки ворчат, протестуют, но играют дальше. А вот в случае с Уильямс инцидент стал спусковым крючком, после которого Серена так и не смогла успокоиться.

Безусловно, предупреждение из-за подсказки тренера было несправедливо по отношению к Уильямс. Само правило настолько аморфно, что может интерпретироваться по-разному. Его нужно изменить или отменить вообще. Более эффективным стало бы удаление пойманного за подсказками тренера с трибун», — подчеркивает Бодо. 0