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    Фиаско Марии на любимом турнире. Шарапова сама отдала победу

    Неожиданный вылет российской теннисистки Марии Шараповой в четвертом круге US Open — в нашем обзоре прессы

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    • Шарапова проиграла Суарес-Наварро на US Open
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    Мария Шарапова
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    Россиянка Мария Шарапова в четвертом круге Открытого чемпионата США встречалась с испанкой Карлой Суарес-Наварро и уступила в двух сетах — 4:6, 3:6.
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    Женский теннис непредсказуем

    «Мария Шарапова до сих пор никогда не проигрывала на центральном корте имени Артура Эша на Открытом чемпионате США в свете прожекторов. Ее серия побед в вечерних поединках после виктории в матче третьего круга над латвийкой Аленой Остапенко достигла цифры 22.

    Встреча четвертого раунда, или 1/8 финала, с испанской Карлой Суарес-Наварро казалась отличной возможностью продлить и серию, и свое пребывание на одном из любимых турниров. Последний раз с испанкой Мария встречалась в 2015 году, и баланс их противостояний был уверенно в пользу россиянки — 4-1.

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    • Однако в женском теннисе, тем более на турнирах "Большого шлема" каждый новый поединок — отдельные история и испытание, тем более Суарес-Наварро набрала отменную форму и надеялась во второй раз в карьере пробиться в четвертьфинал US Open», — отметил корреспондент «Газеты.RU» Александр Седов.

  • Мария Шарапова
  • Российская теннисистка
  • Думаю, соперница провела прекрасный матч. Во многих компонентах она была хороша. Карла действовала стабильно, когда это было нужно. Она вынуждала меня совершать ошибки. Суарес-Наварро двигалась невероятно здорово. Мы все знали, что Карла играет именно так.

    • Не стоило ждать от Шараповой многого

    Карла Суарес-Наварро
    usopen.org

    «Питать иллюзий по поводу выступления Мария Шараповой в Нью-Йорке в этом году изначально не стоило. Минимум игровой практики на летних турнирах и отсутствие стабильности в игре и результатах в последнее время в целом — это не та основа, на которой строятся большие победы. Тем не менее, она оказалась единственной россиянкой, добравшейся до четвертого круга. Три весьма уверенно выигранных матча на первой неделе US Open и победа над Еленой Остапенко в третьем круге особенно стали приятным сюрпризом.

    В четвертом круге Марии предстояло сыграть с Карлой Суарес Наварро. Испанка, умеющая играть по всему корту, создаст трудности кому угодно, но россиянке удавалось побеждать ее в четырех предыдущих встречах из пяти — и на грунте, и на харде. 3 сентября теннисистке с Канарских островов исполнилось 30 лет. И матч против одной из ярчайших звезд женского тенниса на самом большом корте мира — арене Артура Эша — в вечерний прайм-тайм представлялся неплохим подарком для нее», — отметила автор «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина.

  • Виктор Янчук
  • Российский тренер
  • Вылет Шараповой — это никакая не сенсация. Счет, конечно, недостойный для Маши, проигрыш в трех сетах был бы более справедливым. К сожалению, нельзя было даже спрогнозировать, что она одержит победу на турнире „Большого шлема“. Шансы, конечно, были, но не более чем теоретические. Для нее пройти весь путь, играя во всеоружии — это очень сложно.

    • Россиянка слишком много ошибалась

    «Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал US Open, где не была с 2012 года. В четвёртом раунде россиянку обыграла Карла Суарес-Наварро. На старте матча Мария упустила двойной брейк-пойнт и в итоге проиграла четыре гейма подряд. При этом одну из своих подач Шарапова практически полностью отдала на двойных ошибках, сделав их три раза подряд! После этого Мария включилась в борьбу и почти отыгралась, но при счёте 5:4 и 0:30 на подаче соперницы допустила несколько неточностей.

    Во втором сете было больше затяжных геймов, но Шарапова по-прежнему слишком много ошибалась. Подача начала работать лучше, а вот ошибок с игры меньше не стало. Россиянка никак не могла приспособиться и к резким контратакам соперницы. К тому же Карла боролась за все мячи, и это помогло ей взять все затяжные геймы партии — 6:4, 6:3 в пользу испанки.

    Между прочим, Мария впервые проиграла матч вечерней сессии на US Open — до того она одержала победы во всех 23 поединках, игравшихся вечером по времени Нью-Йорка. Днём Шарапова победила только в 15 матчах из 25. На этом US Open она провела все четыре встречи в вечерней сессии. Таким расписанием до матча был недоволен тренер Суарес-Наварро, считавший, что игра должна была состояться днём. Впрочем, вряд ли он хочет жаловаться теперь», — пишет обозреватель «Чемпионата» Артем Тайманов. 0

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