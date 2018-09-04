Фиаско Марии на любимом турнире. Шарапова сама отдала победу

Россиянка Мария Шарапова в четвертом круге Открытого чемпионата США встречалась с испанкой Карлой Суарес-Наварро и уступила в двух сетах — 4:6, 3:6.

Женский теннис непредсказуем

«Мария Шарапова до сих пор никогда не проигрывала на центральном корте имени Артура Эша на Открытом чемпионате США в свете прожекторов. Ее серия побед в вечерних поединках после виктории в матче третьего круга над латвийкой Аленой Остапенко достигла цифры 22.

Встреча четвертого раунда, или 1/8 финала, с испанской Карлой Суарес-Наварро казалась отличной возможностью продлить и серию, и свое пребывание на одном из любимых турниров. Последний раз с испанкой Мария встречалась в 2015 году, и баланс их противостояний был уверенно в пользу россиянки — 4-1.

Однако в женском теннисе, тем более на турнирах "Большого шлема" каждый новый поединок — отдельные история и испытание, тем более Суарес-Наварро набрала отменную форму и надеялась во второй раз в карьере пробиться в четвертьфинал US Open», — отметил корреспондент «Газеты.RU» Александр Седов.

Мария Шарапова Российская теннисистка Думаю, соперница провела прекрасный матч. Во многих компонентах она была хороша. Карла действовала стабильно, когда это было нужно. Она вынуждала меня совершать ошибки. Суарес-Наварро двигалась невероятно здорово. Мы все знали, что Карла играет именно так.

Не стоило ждать от Шараповой многого

Карла Суарес-Наварро usopen.org

«Питать иллюзий по поводу выступления Мария Шараповой в Нью-Йорке в этом году изначально не стоило. Минимум игровой практики на летних турнирах и отсутствие стабильности в игре и результатах в последнее время в целом — это не та основа, на которой строятся большие победы. Тем не менее, она оказалась единственной россиянкой, добравшейся до четвертого круга. Три весьма уверенно выигранных матча на первой неделе US Open и победа над Еленой Остапенко в третьем круге особенно стали приятным сюрпризом.

В четвертом круге Марии предстояло сыграть с Карлой Суарес Наварро. Испанка, умеющая играть по всему корту, создаст трудности кому угодно, но россиянке удавалось побеждать ее в четырех предыдущих встречах из пяти — и на грунте, и на харде. 3 сентября теннисистке с Канарских островов исполнилось 30 лет. И матч против одной из ярчайших звезд женского тенниса на самом большом корте мира — арене Артура Эша — в вечерний прайм-тайм представлялся неплохим подарком для нее», — отметила автор «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина.

Виктор Янчук Российский тренер Вылет Шараповой — это никакая не сенсация. Счет, конечно, недостойный для Маши, проигрыш в трех сетах был бы более справедливым. К сожалению, нельзя было даже спрогнозировать, что она одержит победу на турнире „Большого шлема“. Шансы, конечно, были, но не более чем теоретические. Для нее пройти весь путь, играя во всеоружии — это очень сложно.

Россиянка слишком много ошибалась

«Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал US Open, где не была с 2012 года. В четвёртом раунде россиянку обыграла Карла Суарес-Наварро. На старте матча Мария упустила двойной брейк-пойнт и в итоге проиграла четыре гейма подряд. При этом одну из своих подач Шарапова практически полностью отдала на двойных ошибках, сделав их три раза подряд! После этого Мария включилась в борьбу и почти отыгралась, но при счёте 5:4 и 0:30 на подаче соперницы допустила несколько неточностей.

Во втором сете было больше затяжных геймов, но Шарапова по-прежнему слишком много ошибалась. Подача начала работать лучше, а вот ошибок с игры меньше не стало. Россиянка никак не могла приспособиться и к резким контратакам соперницы. К тому же Карла боролась за все мячи, и это помогло ей взять все затяжные геймы партии — 6:4, 6:3 в пользу испанки.

Между прочим, Мария впервые проиграла матч вечерней сессии на US Open — до того она одержала победы во всех 23 поединках, игравшихся вечером по времени Нью-Йорка. Днём Шарапова победила только в 15 матчах из 25. На этом US Open она провела все четыре встречи в вечерней сессии. Таким расписанием до матча был недоволен тренер Суарес-Наварро, считавший, что игра должна была состояться днём. Впрочем, вряд ли он хочет жаловаться теперь», — пишет обозреватель «Чемпионата» Артем Тайманов. 0