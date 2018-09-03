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    US Open. Дель Потро, Джокович и Стивенс — в четвертьфинале

    Обзор восьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису

    US Open WTA ATP Хуан Мартин дель Потро Кеи Нисикори Новак Джокович  Слоан Стивенс Элина Свитолина Наоми Осака Мэдисон Киз
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    Новак Джокович
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    На заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 US Open прошли матчи восьмого игрового дня
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    Мужчины

    Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Борн Чорич (Хорватия) — 6:4, 6:3, 6:1

    Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро в четвертом круге US Open обыграл хорвата Борну Чорича — 6:4, 6:3, 6:1.

    Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Дель Потро совершил 9 эйсов, допустил 1 ошибку при подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Чорича 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

    Соперником аргентинца в четвертьфинале стал американец Джон Изнер.

    Кэй Нисикори (Япония) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:3, 6:2, 7:5

    Японец Кэй Нисикори победили немца Филиппа Кольшрайбера в четвертом круге US Open со счетом 6:3, 6:2, 7:5.

    Матч продолжался 2 часа 15 минут. На счету Нисикори 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Кольшрайбер сделал 7 эйсов, совершил 3 ошибки на подаче и реализовал 2 из 5 брейков.

    В четвертьфинале Нисикори сыграет с победителем пары Марин ЧиличДавид Гоффен.

    Новак Джокович (Сербия) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:3, 6:4, 6:3

    Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» US Open. В четвертом круге серб уверенно разобрался с португальцем Жоау Соузой — 6:3, 6:4, 6:3.

    Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Джокович девять раз подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. На счету Соузы четыре эйса и один реализованный брейк-пойнт из одного, так же португалец совершил пять двойных ошибок.

    За выход в полуфинал Джокович сыграет с победителем матча между Роджером Федерером (Швейцария) и Джоном Миллманом (Австралия).

    Женщины

    Слоан Стивенс (США) — Элиза Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:3

    Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.

    В поединке четвертого круга третья ракетка посева в двух сетах обыграла 15-ю ракетку соревнований Элизе Мертенс из Бельгии со счетом 6:3, 6:3.

    Матч продолжался 1 час 26 минут. Стивенс ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 8. На счету Мертенс 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 2 реализованных брейка из 6.

    За выход в полуфинал US Open Стивенс сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, которой удалось справиться с украинкой Элиной Свитолиной — 6:3, 1:6, 6:0.

    Анастасия Севастова (Латвия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:3, 1:6, 6:0

    Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Свитолина исполнила 2 подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Севастова отметилась 4 эйсами и 5 реализованными брейк-пойнтами, при этом латвийская спортсменка обошлась без ошибок на подаче.

    Наоми Осака (Япония) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:3, 2:6, 6:4

    Японка Наоми Осака пробилась в четвертьфинал US Open. В матче четвертого круга она в трех сетах обыграла Арину Соболенко из Белоруссии — 6:3, 2:6, 6:4

    Спортсменки провели на корте 2 часа 1 минуту. На счету Осаки 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 из 11 реализованных брейк-пойнтов. Соболенко сделала 4 эйса, совершила 3 ошибки на подаче и реализовала 3 брейка из 7.

    В 1/4 финала US Open японка сыграет либо с Маркетой Вондроушовой (Чехия), либо с Лесей Цуренко (Украина).

    Мэдисон Киз (США) — Доминика Цибулкова (Словакия) — 6:1, 6:3

    Американка Мэдисон Киз победила словачку Доминику Цибулкову в четвертом круге US Open со счетом 6:1, 6:3.

    Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Киз шесть раз подала на вылет и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Цибулкова допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из одного.

    За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Киз поборется либо с россиянкой Марией Шараповой, либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро. 0

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