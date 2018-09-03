US Open. Дель Потро, Джокович и Стивенс — в четвертьфинале

На заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 US Open прошли матчи восьмого игрового дня

Мужчины

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Борн Чорич (Хорватия) — 6:4, 6:3, 6:1

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро в четвертом круге US Open обыграл хорвата Борну Чорича — 6:4, 6:3, 6:1.

Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Дель Потро совершил 9 эйсов, допустил 1 ошибку при подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Чорича 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Соперником аргентинца в четвертьфинале стал американец Джон Изнер.

Кэй Нисикори (Япония) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:3, 6:2, 7:5

Японец Кэй Нисикори победили немца Филиппа Кольшрайбера в четвертом круге US Open со счетом 6:3, 6:2, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 15 минут. На счету Нисикори 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Кольшрайбер сделал 7 эйсов, совершил 3 ошибки на подаче и реализовал 2 из 5 брейков.

В четвертьфинале Нисикори сыграет с победителем пары Марин Чилич — Давид Гоффен.

Новак Джокович (Сербия) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:3, 6:4, 6:3

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» US Open. В четвертом круге серб уверенно разобрался с португальцем Жоау Соузой — 6:3, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Джокович девять раз подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. На счету Соузы четыре эйса и один реализованный брейк-пойнт из одного, так же португалец совершил пять двойных ошибок.

За выход в полуфинал Джокович сыграет с победителем матча между Роджером Федерером (Швейцария) и Джоном Миллманом (Австралия).

Женщины

Слоан Стивенс (США) — Элиза Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:3

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.

В поединке четвертого круга третья ракетка посева в двух сетах обыграла 15-ю ракетку соревнований Элизе Мертенс из Бельгии со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Стивенс ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 8. На счету Мертенс 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 2 реализованных брейка из 6.

За выход в полуфинал US Open Стивенс сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, которой удалось справиться с украинкой Элиной Свитолиной — 6:3, 1:6, 6:0.

Анастасия Севастова (Латвия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:3, 1:6, 6:0

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Свитолина исполнила 2 подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Севастова отметилась 4 эйсами и 5 реализованными брейк-пойнтами, при этом латвийская спортсменка обошлась без ошибок на подаче.

Наоми Осака (Япония) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:3, 2:6, 6:4

Японка Наоми Осака пробилась в четвертьфинал US Open. В матче четвертого круга она в трех сетах обыграла Арину Соболенко из Белоруссии — 6:3, 2:6, 6:4

Спортсменки провели на корте 2 часа 1 минуту. На счету Осаки 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 из 11 реализованных брейк-пойнтов. Соболенко сделала 4 эйса, совершила 3 ошибки на подаче и реализовала 3 брейка из 7.

В 1/4 финала US Open японка сыграет либо с Маркетой Вондроушовой (Чехия), либо с Лесей Цуренко (Украина).

Мэдисон Киз (США) — Доминика Цибулкова (Словакия) — 6:1, 6:3

Американка Мэдисон Киз победила словачку Доминику Цибулкову в четвертом круге US Open со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Киз шесть раз подала на вылет и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Цибулкова допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из одного.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Киз поборется либо с россиянкой Марией Шараповой, либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро. 0