US Open. Серена Уильямс попытается завоевать 24-й титул на Больших шлемах

На открытом чемпионате США пройдут финальные матчи в миксте и в женском одиночном разряде.

Женщины

Серена Уильямс (США) — Наоми Осака (Япония) 8 сентября, 23:00 мск

Микст

Бетани Маттек-Сэндс (США)/Джейми Мюррей (Великобритания) — Алиция Росольска (Польша)/Никола Мектич (Хорватия) — 2:6, 6:3 (11:9)

Американка Бетани Маттек-Сэндс и британец Джейми Мюррей стали победителями Открытого чемпионата США в миксте.

В финальном поединке они обыграли Алицию Росольску из Польши и Николу Мектича из Хорватии со счетом 2:6, 6:3 (11:9).

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. Маттек-Сэндс и Мюррей сделали 3 эйса, совершили 1 ошибку на подаче и реализовали 1 из 3 брейк-поинтов.

На счету Росольской и Мектича 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 6 возможных.

33-летняя Маттек-Сэндс выиграла турнир Большого шлема в миксте в третий раз в карьере. Также в ее активе пять «мэйджоров» в парном разряде.

32-летний Мюррей выиграл US Open в смешанном парном разряде во второй раз подряд. В прошлом году он одержал победу в Нью-Йорке вместе со швейцаркой Мартиной Хингис. 0