Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля

20-й трофей Федерера на Больших шлемах

В течение долгого времени казалось, что выиграть 20 титулов на турнирах Большого шлема невозможно, особенно в мужском одиночном разряде, где конкуренция всегда очень высока, а держать свою игровую форму на высочайшем уровне чрезвычайно сложно.

Так многие считали до появления Роджера Федерера, который в минувшее воскресенье завоевал свой 20-й трофей, победив в финале Australian Open хорвата Марина Чилича в пятисетовом противостоянии.

Швейцарец сравнялся с рекордом Кена Розуолла, который тоже завоевал три титула на «мэйджорах», когда ему перевалило за 35 лет. Более того, заполучив шестой трофей Мельбурна, Роджер встал в один ряд с Новаком Джоковичем и Роем Эмерсоном.

Australian Open-2018. Устрашающий Хён Чон, сенсационный Сандгрен и вылеты россиян Итоги первой недели на Открытом чемпионате Австралии по теннису По числу побед на Больших шлемах Федерер является единоличным лидером. Он опережает Рафаэля Надаля на четыре трофея, а Пита Сампраса – на шесть, и этот отрыв постепенно увеличивается.

Став второй ракеткой мира по итогам прошлого сезона, швейцарец оказался вблизи первой строчки, на которую он не взбирался с 2012 года. Если ему удастся обойти Надаля, то он станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории тенниса. Это достижение будет чрезвычайно сложно превзойти.

Самое главное, что Федерер продолжает играть со страстью, а это значит, что теннис ему совсем не надоел. Только посмотрите на его эмоции в напряженном первом сете против Томаша Бердыха или на его характер в первом гейме решающего сета против Марина Чилича.

Первый титул и первая ракетка

Финальная история в женском одиночном разряде вышла не менее интригующей и драматичной. В финал ожидаемо вышли первая и вторая ракетки мира – Симона Халеп и Каролин Возняцки.

На пути к финалу им пришлось преодолеть невероятные сложности. Вспомнить хотя бы марафонский матч румынки против американки Лорен Дэвис, который продолжался чуть меньше четырех часов или ее феноменальный камбек в игре с немкой Анжелик Кербер.

Федерер не собирается останавливаться Реакция СМИ на рекордную победу Федерера на Australian Open Датчанка провела на корте не так много времени, как ее соперница, но все же чудом избежала вылета во втором круге, когда в решающем третьем сете уступала немке Яне Фетт 1:5 и отыграла два матчбола, проявив удивительную веру в себя.

Именно вера в себя помогла Возняцки и в финальном поединке, который тоже растянулся на три сета. В решающей партии Каролин проигрывала 3:4, но смогла взять три гейма кряду и завершить встречу в свою пользу.

Возняцки, которая больше восьми лет назад ворвалась в элиту мирового тенниса, все-таки сняла с себя проклятие и выиграла первый в карьере турнир Большого шлема. Два проигранных финала не сломали ее, она справилась с давлением, поэтому заслуженно получила заветный трофей и спустя много лет вернулась на первую строчку мирового рейтинга.

Что касается Халеп, то ей было невероятно сложно. На этом турнире она, пожалуй, затратила наибольшее количество энергии, что вкупе с жаркой и душной погодой привело ее в больницу. К счастью, ничего серьезного врачи не обнаружили.

Румынка проиграла три финала на турнирах Большого шлема из трех и теперь должна взять пример с Возняцки, чтобы доказать, что подобные неудачи ее не сломают.

Неоправданные надежды

Минувший Открытый чемпионат Австралии подарил нам много неожиданных результатов, особенно в плане ранних вылетов фаворитов.

Так, прошлогодний финалист US Open Кевин Андерсон внезапно зачехлил ракетку уже в первом раунде. За ним последовал и участник Итогового чемпионата ATP-2017 Джек Сок, получивший от организаторов восьмой номер посева.

Финалист Уимблдона-2016 канадец Милош Раонич в своем стартовом матче потерпел поражение от малоизвестного словака Лукаша Лацко.

Седьмой номер посева Давид Гоффен, которого многие причисляли к фаворитам, отправился на отдых во втором круге. Александр Зверев, от которого ждали серьезного прорыва, прекратил борьбу в третьем раунде.

В женском одиночном разряде сенсаций тоже хватало. Петра Квитова, Йоханна Конта, Гарбинье Мугуруса, Кристина Младенович, Винус Уильямс, Белинда Бенчич, Слоан Стивенс – все они не прошли дальше второго круга, а некоторые проиграли уже в дебютной встрече на турнире.

К тем, кто не оправдал наши надежды, можно смело отнести и всех россиян, для которых на Australian Open пределом стал третий круг.

Молодежь на подходе

Возрастные Роджер Федерер и Рафаэль Надаль продолжают доминировать в мировом теннисе, но их время в любом случае рано или поздно закончится. Australian Open-2018 показал, что в этом виде спорта уже появляются перспективные игроки.

В первую очередь сюда отнесем корейца Чона Хёна, который провел несколько великолепных матчей и доказал, что у него есть большие перспективы.

Победитель финала ATP среди теннисистов не старше 21 года в Мельбурне выбил братьев Зверевых, россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича.

Australian Open-2018: Борьба Федерера и Надаля, возвращение Джоковича и Вавринки Превью Открытого чемпионата Австралии по теннису 2018 года Да, у Чона не вышло навязать борьбу Роджеру Федереру в полуфинале, но виной тому стала травма, поэтому мы бы не стали подвергать его серьезной критике, как это делают некоторые эксперты.

Еще одной жертвой корейца стал американец Теннис Сандгрен, о котором стоит упомянуть отдельно. Он не так молод, как Хён, но и до пенсии ему еще далеко, так что не исключено, что он заявит о себе на предстоящих турнирах.

Сандгрен в Мельбурне сотворил как минимум две сенсации, когда обыграл титулованного швейцарца Стэна Вавринку и крепкого середняка Доминика Тима, входящего в топ-10 мирового рейтинга.

Также в число открытий турнира мы бы отнесли британца Кайла Эдмунда, оставившего за бортом соревнований южноафриканца Кевина Андерсона и болгарина Григора Димитрова. Похоже, на Туманном Альбионе подрастает достойная замена Энди Мюррею.

У женщин удивила бельгийка Элизе Мертенс, добравшаяся до полуфинала. Прогресс 22-летней спортсменки виден невооруженным глазом. Уже в ближайшем будущем она будет добиваться успехов на разных турнирах, в том числе и самых престижных.

Открытием стала и 15-летняя украинка Марта Костюк, которая успешно прошла три раунда квалификации, а затем уже в основной сетке одержала две победы. Ее путь в третьем круге прервала Элина Свитолина, но и этого результата было достаточно, чтобы понять, что подрастает новая звезда.

Травмы далеко не уходят

Вы, наверное, помните, как в конце прошлого года только ленивый теннисист не жаловался на слишком напряженный календарь ATP. Тогда говорилось, что у игроков слишком мало времени на отдых, поэтому многих из них преследуют постоянные травмы.

Прошел зимний перерыв, но проблемы, похоже, далеко не ушли. По крайней мере они были заметны на Australian Open.

Британец Энди Мюррей оказался не в состоянии даже заявиться на турнир, поскольку был вынужден лечь под нож. Ожидается, что его восстановление после операции на бедре продлится до старта травяного сезона.

Новак Джокович вышел на корт, изменил стиль подачи, чтобы разгрузить больной локоть, но все равно не чувствовал себя на 100 процентов. Вполне вероятно, ему тоже понадобится операция.

Стэн Вавринка, перенесший операцию на колене, явно не набрал хорошую форму, поэтому и вылетел на ранней стадии.

Испанец Рафаэль Надаль начал турнир с больными коленями, а закончил его с надрывом мышцы, которая не позволила ему доиграть матч против Марина Чилича и поставила под сомнение сохранение статуса первой ракетки мира.

Больших проблем со здоровьем удается избегать пока Роджеру Федереру, да и то благодаря крайне избирательному графику и хорошей работе физиотерапевтов.