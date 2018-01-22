Australian Open-2018. Устрашающий Хён Чон, сенсационный Сандгрен и вылеты россиян

Прошлогодний финал вероятен

Первая и вторая ракетки мира в мужском одиночном разряде – Рафаэль Надаль и Роджер Федерер – продолжают свой путь по турнирной сетке Открытого чемпионата Австралии, притом делают это уверенно.

Испанец добрался до четвертьфинала, проиграв всего один сет, да и тот отдал сопернику из Аргентины Диего Шварцману на тай-брейке.

Что касается швейцарца, то он пока обыгрывает своих оппонентов исключительно в трех сетах, что позволяет ему накапливать силы на более поздние баталии.

Загадывать еще слишком рано, но все же сохраняется вероятность того, что во второй раз подряд в финале Мельбурна сойдутся Федерер и Надаль. Думается, что большинству любителей тенниса эта дуэль пришлась бы по душе.

Роджер Федерер Фото: ausopen.com

Восходящая звезда

Кореец Хён Чон пока не слишком известен в теннисном мире, но текущий Australian Open может коренным образом изменить ситуацию.

21-летний спортсмен, выигравший в прошлом году итоговый чемпионат ATP среди молодежи, уже громко заявил о себе в Мельбурне.

Во-первых, он огорчил российских фанатов, выбив из турнира Даниила Медведева, с которым мы связывали большие надежды. Во-вторых, кореец отправил на отдых семейство Зверевых – Мишу и Сашу. При этом второй был посеян под высоким четвертым номером.

В-третьих, Хён просто феноменально провел поединок против серба Новака Джоковича, которого победил в трех сетах. Именно в игре с экс-первой ракеткой мира он показал свой настоящий талант, который, мы уверены, будет только развиваться.

Теннис из Теннесси

О Теннисе Сандгрене из штата Теннесси тоже почти никто не слышал до Australian Open-2018, а этот уже немолодой спортсмен заставил говорить о себе, когда добрался до четвертьфинала турнира.

Australian Open-2018: Борьба Федерера и Надаля, возвращение Джоковича и Вавринки Превью Открытого чемпионата Австралии по теннису 2018 года 96-й номер мирового рейтинга влюбил в себя своей простотой, харизмой и довольно агрессивной игрой, которую хорошо на себе прочувствовали Шереми Шарди, Стэн Вавринка и Доминик Тим – титулованные теннисисты, вынужденные зачехлить ракетку.

До приезда в Мельбурн в этом году Сандгрен не знал больших успехов на Больших шлемах. Его максимум – первый раунд на «Ролан Гаррос» и US Open. На «Уимблдоне» он и вовсе не выходил в основную сетку.

Сказка Сандгрена продолжается, хотя ее может прервать Хён Чон. Все решит четвертьфинальное противостояние.

Теннис Сандгрен Фото: ausopen.com

Провал россиян

Российские теннисисты на Открытом чемпионате Австралии в этом сезоне не порадовали. Михаил Южный вылетел уже в первом круге, Евгений Донской, Карен Хачанов и Даниил Медведев добрались лишь до второго раунда.

Был шанс громко заявить о себе у Андрея Рублева, однако после побед над Давидом Феррером и Маркосом Багдатисом он в четырех сетах проиграл болгарину Григору Димитрову.

Как бы не было обидно, мы вынуждены признать, что пока в элитном клубе мужского тенниса россиян нет, что доказал Australian Open. Но опускать руки не стоит, тем более что наша молодежь еще не полностью раскрыла свой потенциал.

Новая подача Новака

Шоковая терапия: Джокович пошел на радикальные меры Сербский теннисист пытается перезапустить свою карьеру Как уже было сказано, Новак Джокович проиграл в четвертом круге молодому корейцу Хён Чону. Однако это не повод для того, чтобы не отметить возвращение серба на высокий уровень.

Новак долгое время боролся с травмой локтя, которая и ныне дает о себе знать. Впрочем, экс-первая ракетка мира нашел способ минимизировать боль.

Журналисты обратили внимание на то, что Джокович внес изменения в стиль подачи, которая на Открытом чемпионате Австралии в целом была мощной, пусть и не столь точной, из-за чего у него был перебор с двойными ошибками.

Новак Джокович Фото: ausopen.com

В погоне за «шлемом» и первым номером

В первых раундах женского одиночного разряда хватало сенсационных вылетов. Сюда можно отнести поражения Гарбинье Мугурусы, Елены Остапенко, Коко Вандевеге, Винус Уильямс, Йоханны Конты и других.

Однако борьбу за титул продолжают Симона Халеп, Каролин Возняцки, Элина Свитолина и Кристина Плишкова. Все они не только мечтают завершить турнир на первой строчке в мировом рейтинге, но и выиграть заветный трофей.

Дело в том, что ни Халеп, ни Возняцки, ни Свитолина, ни Плишкова еще ни разу не побеждали на турнирах Большого шлема, так что мы можем стать свидетелями исполнения их мечты.

Их главной конкуренткой видится Анжелик Кербер, уже побеждавшая в Мельбурне в 2016 году.

Невероятные камбеки

Успели порадовать девушки и интригующими матчами, в которых находились на грани поражения, но все же невероятным образом выдавали камбеки, и все это при почти 40-градусной жаре.

Как тут не вспомнить матч Каролин Возняцки с немкой Яной Фетт. Проиграв первый сет 3:6, датчанка взяла вторую партию 6:2, а в третьей уступала 1:5! Затем ей удалось отыграть два матчбола, взять шесть геймов подряд и завершить встречу в свою пользу.

Еще более драматичным вышел поединок Симоны Халеп с американкой Лорен Дэвис. В третьем решающем сете при счете 10:11 румынка на своей подаче уступала 0:40, но вовремя собралась, отыграла матчболы, а затем и вовсе дожала оппонентку – 15:13.

Матч Халеп и Дэвич продолжался 3 часа 45 минут, а третий сет – 2 часа 21 минуту. Всего в игре было 48 геймов, и это повторение рекорда Australian Open.

Симона Халеп Фото: ausopen.com

Открытие турнира

Главным открытием турнира стала 15-летняя украинка Марта Костюк. Прошлогодняя победительница юниорского Australian Open в этом году заявилась на взрослый турнир и не прогадала.

Успешно пройдя три раунда квалификации, в основной сетке Костюк успела победить опытную китаянку Пэн Шуай и любительницу местной публики Оливию Роговску.

Костюк зачехлила ракетку лишь в третьем круге, проиграв своей соотечественнице Элине Свитолиной в двух партиях. Марта стала самой молодой теннисисткой в 1/16 финала на турнирах Большого шлема за 21 год.

Россиянки на задворках

Долгожданный триумф. Шарапова снова на вершине О победе Марии Шараповой в Тяньцзине – в нашем обзоре СМИ В женской сетке, как и в мужской, у россиян не было особых поводов для радости, поскольку большинство представительниц нашей страны вылетели в первых-вторых раундах.

Единственным исключением стала Мария Шарапова, которая все же порадовала своей победой на 14-м номером посева Анастасией Севастовой.

Однако к борьбе с Анжелик Кербер уроженка Нягани оказалась не готова. Шарапова проиграла 1:6, 3:6 за час с небольшим и была вынуждена покинуть турнир.