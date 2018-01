Australian Open-2018. Устрашающий Хён Чон, сенсационный Сандгрен и вылеты россиян

Первая и вторая ракетки мира в мужском одиночном разряде – Рафаэль Надаль и Роджер Федерер – продолжают свой путь по турнирной сетке Открытого чемпионата Австралии, притом делают это уверенно.

Испанец добрался до четвертьфинала, проиграв всего один сет, да и тот отдал сопернику из Аргентины Диего Шварцману на тай-брейке.

Что касается швейцарца, то он пока обыгрывает своих оппонентов исключительно в трех сетах, что позволяет ему накапливать силы на более поздние баталии.

Загадывать еще слишком рано, но все же сохраняется вероятность того, что во второй раз подряд в финале Мельбурна сойдутся Федерер и Надаль. Думается, что большинству любителей тенниса эта дуэль пришлась бы по душе.

Кореец Хён Чон пока не слишком известен в теннисном мире, но текущий Australian Open может коренным образом изменить ситуацию.

21-летний спортсмен, выигравший в прошлом году итоговый чемпионат ATP среди молодежи, уже громко заявил о себе в Мельбурне.

Во-первых, он огорчил российских фанатов, выбив из турнира Даниила Медведева, с которым мы связывали большие надежды. Во-вторых, кореец отправил на отдых семейство Зверевых – Мишу и Сашу. При этом второй был посеян под высоким четвертым номером.

В-третьих, Хён просто феноменально провел поединок против серба Новака Джоковича, которого победил в трех сетах. Именно в игре с экс-первой ракеткой мира он показал свой настоящий талант, который, мы уверены, будет только развиваться.

О Теннисе Сандгрене из штата Теннесси тоже почти никто не слышал до Australian Open-2018, а этот уже немолодой спортсмен заставил говорить о себе, когда добрался до четвертьфинала турнира.

96-й номер мирового рейтинга влюбил в себя своей простотой, харизмой и довольно агрессивной игрой, которую хорошо на себе прочувствовали Шереми Шарди, Стэн Вавринка и Доминик Тим – титулованные теннисисты, вынужденные зачехлить ракетку.

До приезда в Мельбурн в этом году Сандгрен не знал больших успехов на Больших шлемах. Его максимум – первый раунд на «Ролан Гаррос» и US Open. На «Уимблдоне» он и вовсе не выходил в основную сетку.

Сказка Сандгрена продолжается, хотя ее может прервать Хён Чон. Все решит четвертьфинальное противостояние.

Российские теннисисты на Открытом чемпионате Австралии в этом сезоне не порадовали. Михаил Южный вылетел уже в первом круге, Евгений Донской, Карен Хачанов и Даниил Медведев добрались лишь до второго раунда.

Был шанс громко заявить о себе у Андрея Рублева, однако после побед над Давидом Феррером и Маркосом Багдатисом он в четырех сетах проиграл болгарину Григору Димитрову.

Как бы не было обидно, мы вынуждены признать, что пока в элитном клубе мужского тенниса россиян нет, что доказал Australian Open. Но опускать руки не стоит, тем более что наша молодежь еще не полностью раскрыла свой потенциал.

Шоковая терапия: Джокович пошел на радикальные меры Сербский теннисист пытается перезапустить свою карьеру Как уже было сказано, Новак Джокович проиграл в четвертом круге молодому корейцу Хён Чону. Однако это не повод для того, чтобы не отметить возвращение серба на высокий уровень.

Новак долгое время боролся с травмой локтя, которая и ныне дает о себе знать. Впрочем, экс-первая ракетка мира нашел способ минимизировать боль.

Журналисты обратили внимание на то, что Джокович внес изменения в стиль подачи, которая на Открытом чемпионате Австралии в целом была мощной, пусть и не столь точной, из-за чего у него был перебор с двойными ошибками.

Can you spot the difference between these two @DjokerNole service actions?#GameInsightGroup @TennisAusGIG pic.twitter.com/blf5WjOvJZ