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    «Аякс» начнёт без раскачки

    Аякс — ПАОК. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Аякс Прогнозы на ПАОК Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Аякс» — ПАОК
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    Киан Фитц-Джим
    16 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Аякс» и ПАОК. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — ПАОК, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Июля 2025 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 15:00 ПАОК

    ПАОК

  • Салоники
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Эредивизии.

    При этом «Аякс» на один пункт отстал от чемпиона. А вот отличились игроки команды 67 результативными выстрелами в 34 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Амстердамцы не смогли одолеть «Орхус» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Хиберниану» (6:3). Да и поединок с «Твенте» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аякс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Амстердамцы в кадровом плане выглядят достаточно выгодно. Вот только результаты команды стабильными никак не назовешь.

    Причем «Аякс» традиционно успешно противостоит ПАОКу. Из пяти последних очных поединков голландцы победили 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и в летних контрольных матчах амстердамцы пока не проигрывают.

    ПАОК

    Турнирное положение: «Чёрно-белые» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем ПАОК аж на 17 очков отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 32 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Чёрно-белые» одолели АЕК (1:0).

    До того команда потерпела поражение от «Олимпиакоса» (2:4). А вот чуть ранее она переиграла крепкий «Панатинаикос» (2:1).

    При этом ПАОК в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чёрно-белые» относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 62 мяча в 32 поединках минувшего чемпионата Греции.

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    При этом ПАОК победил в 18 поединках чемпионата из 32. А вот на щите «чёрно-белые» покидали поле аж десять раз.

    Команда в межсезонье серьезно обновляется. Вот только греки только-только начинают серию контрольных матчей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается оказать достойное сопротивление амстердамцам.

    Статистика для ставок

    • Амстердамцы не проигрывают 4 матча кряду

    • «Чёрно-белые» в среднем забивают почти 2 мяча за матч

    • Голландцы в среднем пропускают фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

    Прогноз: «Аякс» довольно симпатично выглядит в летних спаррингах, и явно будет активен в атаке.

    Голландцы способны еще прибавить в плане реализации, чем и займутся с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Аякса» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аякс — ПАОК?

    Матч Аякс — ПАОК состоится 16 июля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аякс — ПАОК?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аякс — ПАОК?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аякс — ПАОК?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аякс — ПАОК?

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.70.

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