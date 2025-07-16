Аякс — ПАОК. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 июля 2025 года

16 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Аякс» и ПАОК. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — ПАОК, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Эредивизии.

При этом «Аякс» на один пункт отстал от чемпиона. А вот отличились игроки команды 67 результативными выстрелами в 34 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Амстердамцы не смогли одолеть «Орхус» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Хиберниану» (6:3). Да и поединок с «Твенте» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аякс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Амстердамцы в кадровом плане выглядят достаточно выгодно. Вот только результаты команды стабильными никак не назовешь.

Причем «Аякс» традиционно успешно противостоит ПАОКу. Из пяти последних очных поединков голландцы победили 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и в летних контрольных матчах амстердамцы пока не проигрывают.

ПАОК

Турнирное положение: «Чёрно-белые» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

Причем ПАОК аж на 17 очков отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 32 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Чёрно-белые» одолели АЕК (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Олимпиакоса» (2:4). А вот чуть ранее она переиграла крепкий «Панатинаикос» (2:1).

При этом ПАОК в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чёрно-белые» относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 62 мяча в 32 поединках минувшего чемпионата Греции.

При этом ПАОК победил в 18 поединках чемпионата из 32. А вот на щите «чёрно-белые» покидали поле аж десять раз.

Команда в межсезонье серьезно обновляется. Вот только греки только-только начинают серию контрольных матчей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается оказать достойное сопротивление амстердамцам.

Статистика для ставок

Амстердамцы не проигрывают 4 матча кряду

«Чёрно-белые» в среднем забивают почти 2 мяча за матч

Голландцы в среднем пропускают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: «Аякс» довольно симпатично выглядит в летних спаррингах, и явно будет активен в атаке.

Голландцы способны еще прибавить в плане реализации, чем и займутся с первых минут матча.

Ставка: Победа «Аякса» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00