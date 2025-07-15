Кайрат — Олимпия: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 1.80

Кайрат
Олимпия Любляна
«Кайрат»
Турнирная таблица: Чемпион Казахстана «Кайрат» на внутренней арене занимает 2 место, уступая лидеру «Астане» всего 1 очко. Футболисты из Алма-Аты набрали 36 пунктов после 16 сыгранных матчей.
Последние матчи: В первом матче первого раунда Лиги чемпионов «Кайрат» обменялся голами с «Олимпией» из Любляны (1:1). Казахи упустили победу на 66-й минуте. Стоит отметить, что в составе казахстанского коллектива голом на 59-й минуте отметился Сатпаев.
Кайрат — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Кайрат» не знает поражений на протяжении шести матчей, казахи выиграли 4 встречи и в 2 играх сыграли вничью, включая поединок Лиги чемпионов с «Олимпией».
«Олимпия»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Олимпия» из Любляны набрала 74 очка и стала чемпионом Словении. Новый розыгрыш внутреннего первенства стартует 19 июля. Матч 1-го тура «Олимпия» проведёт вдома против «Муры».
Последние матчи: «Олимпия» смогла избежать поражения в первой игре Лиги чемпионов с «Кайратом», благодаря голу Пинту Кошты на 66-й минуте.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Олимпия» из Любляны провела четыре товарищеские игры, выиграв у «Влазнии» (4:0) и «Вардара» (2:0), а также сыграла вничью с МТК Будапешт (3:3).
Статистика для ставок
- «Олимпия» — чемпион Словении
- «Кайрат» — чемпион Казахстана
- «Олимпия» и «Кайрат» обменялись голами в первой игре Лиги чемпионов (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа «Олимпии» — в 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: «Кайрат» доказал «Олимпии» в первой игре, что может обыграть соперника на его поле. Теперь у казахов есть преимущество домашнего поля, и как минимум чемпион Казахстана в основное время не проиграет лучшей команде Словении.
Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Обе команды забивные и в ответной игре первого раунда Лиги чемпионов можно ожидать, что футболисты «Кайрата» и «Олимпии» снова отличаться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.97.