Кайрат — Олимпия: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 1.80

«Кайрат» из Казахстана дома сыграет против «Олимпии» из Словении в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Олимпия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кайрат»

Турнирная таблица: Чемпион Казахстана «Кайрат» на внутренней арене занимает 2 место, уступая лидеру «Астане» всего 1 очко. Футболисты из Алма-Аты набрали 36 пунктов после 16 сыгранных матчей.

Последние матчи: В первом матче первого раунда Лиги чемпионов «Кайрат» обменялся голами с «Олимпией» из Любляны (1:1). Казахи упустили победу на 66-й минуте. Стоит отметить, что в составе казахстанского коллектива голом на 59-й минуте отметился Сатпаев.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Кайрат» не знает поражений на протяжении шести матчей, казахи выиграли 4 встречи и в 2 играх сыграли вничью, включая поединок Лиги чемпионов с «Олимпией».

«Олимпия»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Олимпия» из Любляны набрала 74 очка и стала чемпионом Словении. Новый розыгрыш внутреннего первенства стартует 19 июля. Матч 1-го тура «Олимпия» проведёт вдома против «Муры».

Последние матчи: «Олимпия» смогла избежать поражения в первой игре Лиги чемпионов с «Кайратом», благодаря голу Пинту Кошты на 66-й минуте.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Олимпия» из Любляны провела четыре товарищеские игры, выиграв у «Влазнии» (4:0) и «Вардара» (2:0), а также сыграла вничью с МТК Будапешт (3:3).

Статистика для ставок

«Олимпия» — чемпион Словении

«Кайрат» — чемпион Казахстана

«Олимпия» и «Кайрат» обменялись голами в первой игре Лиги чемпионов (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа «Олимпии» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.65.

Прогноз: «Кайрат» доказал «Олимпии» в первой игре, что может обыграть соперника на его поле. Теперь у казахов есть преимущество домашнего поля, и как минимум чемпион Казахстана в основное время не проиграет лучшей команде Словении.

Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Обе команды забивные и в ответной игре первого раунда Лиги чемпионов можно ожидать, что футболисты «Кайрата» и «Олимпии» снова отличаться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.97.