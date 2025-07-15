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    «Кайрат» продолжит борьбу в Лиге чемпионов?

    Кайрат — Олимпия: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 1.80

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    «Кайрат» из Казахстана дома сыграет против «Олимпии» из Словении в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Олимпия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Кайрат 18:00 Олимпия Любляна

    Олимпия Любляна

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Кайрат»

    Турнирная таблица: Чемпион Казахстана «Кайрат» на внутренней арене занимает 2 место, уступая лидеру «Астане» всего 1 очко. Футболисты из Алма-Аты набрали 36 пунктов после 16 сыгранных матчей.

    Последние матчи: В первом матче первого раунда Лиги чемпионов «Кайрат» обменялся голами с «Олимпией» из Любляны (1:1). Казахи упустили победу на 66-й минуте. Стоит отметить, что в составе казахстанского коллектива голом на 59-й минуте отметился Сатпаев.

    Кайрат — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Кайрат» не знает поражений на протяжении шести матчей, казахи выиграли 4 встречи и в 2 играх сыграли вничью, включая поединок Лиги чемпионов с «Олимпией».

    «Олимпия»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Олимпия» из Любляны набрала 74 очка и стала чемпионом Словении. Новый розыгрыш внутреннего первенства стартует 19 июля. Матч 1-го тура «Олимпия» проведёт вдома против «Муры».

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    • Последние матчи: «Олимпия» смогла избежать поражения в первой игре Лиги чемпионов с «Кайратом», благодаря голу Пинту Кошты на 66-й минуте.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Олимпия» из Любляны провела четыре товарищеские игры, выиграв у «Влазнии» (4:0) и «Вардара» (2:0), а также сыграла вничью с МТК Будапешт (3:3).

    Статистика для ставок

    • «Олимпия» — чемпион Словении

    • «Кайрат» — чемпион Казахстана

    • «Олимпия» и «Кайрат» обменялись голами в первой игре Лиги чемпионов (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа «Олимпии» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: «Кайрат» доказал «Олимпии» в первой игре, что может обыграть соперника на его поле. Теперь у казахов есть преимущество домашнего поля, и как минимум чемпион Казахстана в основное время не проиграет лучшей команде Словении.

    Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Обе команды забивные и в ответной игре первого раунда Лиги чемпионов можно ожидать, что футболисты «Кайрата» и «Олимпии» снова отличаться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом  1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кайрат — Олимпия?

    Матч Кайрат — Олимпия состоится 15 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кайрат — Олимпия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кайрат — Олимпия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (0)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кайрат — Олимпия?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кайрат — Олимпия?

    Коэффициенты букмекеров: : «Кайрат» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа «Олимпии» — в 3.05.

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    Кайрат — Олимпия: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 15.07.202518:00. «Кайрат» продолжит борьбу в Лиге чемпионов?
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