Ауда — Ларн. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 16 июля 2025 года

«Ауда» из Латвии дома сыграет против «Ларна» из Северной Ирландии в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 16 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Ларн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ауда»

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 3 место на внутренней арене, набрав 37 очков после того, как сыграла 22 матча.

Последние матчи: В первом матче Лиги конференций «Ауда» разошлась миром с «Ларном» (0:0).

Ауда — Ларн: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.843.503.85Бонус$1500

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Ауда» не проигрывает на протяжении трёх матчей: две победы и одна ничья.

«Ларн»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Ларн» занял второе место, набрав 63 очка. Эта позиция позволила команде получить путёвку в квалификацию Лиги конференций. Новый сезон стартует 9 августа, в первом туре «Ларн» сыграет на выезде против «Колрейна».

Последние матчи: В стартовом туре Лиги конференций «Ларн» не смог выиграть у «Ауды», но также и не проиграл (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Ларн» не проигрывает на протяжении 15 матчей, одержав восемь побед и сыграв вничью в семи встречах.

Статистика для ставок

«Ларн» — серебряный призёр чемпионата Северной Ирландии

«Ауда» — бронзовый призёр чемпионата Латвии

«Ларн» и «Ауда» разошлись миром в первой игре Лиги конференций (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.85, а победа «Ларна» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Ларн» и «Ауда» не смогли распечатать ворота друг другу в первой игре, есть вероятность, что в ответной игре судьбу противостояния может решить всего один мяч.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Больше двух мячей в предстоящей игре не стоит ожидать, так как в среднем за матч «Ауда» и «Ларн» забивают всего 1-2 мяча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.93.