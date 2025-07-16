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    Сможет ли «Ауда» пробиться в следующий раунд?

    Ауда — Ларн. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 16 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ауда» — «Ларн»
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    «Клифтонвилл» — «Ауда»
    «Ауда» из Латвии дома сыграет против «Ларна» из Северной Ирландии в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 16 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Ларн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 16 Июля 2025 года

    Ауда

  • Кекава
    •  Ауда 19:00 Ларн

    Ларн

  • Ларн
    •

    «Ауда»

    Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 3 место на внутренней арене, набрав 37 очков после того, как сыграла 22 матча.

    Последние матчи: В первом матче Лиги конференций «Ауда» разошлась миром с «Ларном» (0:0).

    Ауда — Ларн: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Ауда» не проигрывает на протяжении трёх матчей: две победы и одна ничья.

    «Ларн»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Ларн» занял второе место, набрав 63 очка. Эта позиция позволила команде получить путёвку в квалификацию Лиги конференций. Новый сезон стартует 9 августа, в первом туре «Ларн» сыграет на выезде против «Колрейна».

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    • Последние матчи: В стартовом туре Лиги конференций «Ларн» не смог выиграть у «Ауды», но также и не проиграл (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Ларн» не проигрывает на протяжении 15 матчей, одержав восемь побед и сыграв вничью в семи встречах.

    Статистика для ставок

    • «Ларн» — серебряный призёр чемпионата Северной Ирландии

    • «Ауда» — бронзовый призёр чемпионата Латвии

    • «Ларн» и «Ауда» разошлись миром в первой игре Лиги конференций (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.85, а победа «Ларна» — в 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Ларн» и «Ауда» не смогли распечатать ворота друг другу в первой игре, есть вероятность, что в ответной игре судьбу противостояния может решить всего один мяч.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: Больше двух мячей в предстоящей игре не стоит ожидать, так как в среднем за матч «Ауда» и «Ларн» забивают всего 1-2 мяча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ауда — Ларн?

    Матч Ауда — Ларн состоится 16 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ауда — Ларн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Нет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ауда — Ларн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Нет» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ауда — Ларн?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ауда — Ларн?

    Коэффициенты букмекеров: : «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.85, а победа «Ларна» — в 3.75.

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