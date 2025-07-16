Гент — АЗ Алкмаар. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 июля 2025 года

16 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Гент» и «АЗ Алкмаар». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «АЗ Алкмаар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гент»

Турнирное положение: «Буйволы» не столь успешно провели минувший сезон. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Гент» на 6 очков отстал от топ-5. А вот отличились игроки команды лишь 4 результативными выстрелами в 10 матчах финального турнира.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Буйволы» не смогли одолеть «РААЛ Ла Лувирье» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Калкену» (5:0). А вот поединок с «Юнионом» завершился досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Гент» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Буйволы» в кадровом плане выглядят весьма скромно. Да и результаты команды стабильными никак не назовешь.

Причем «Гент» традиционно сложно противостоит «АЗ Алкмаар». Из трех очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и в летних контрольных матчах «буйволы» пока не проигрывают.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: «Сырные фермеры» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы Эредивизии.

Причем «АЗ Алкмаар» аж на 7 очков отстал от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 34 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Сырные фермеры» одолели «Алмере Сити» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Арису» (3:2). А вот чуть ранее она минимально уступила «Зюльте-Варегему».

При этом «АЗ Алкмаар» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сырные фермеры» относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 58 мячей в 34 поединках минувшего чемпионата.

При этом «АЗ Алкмаар» победил в 16 поединках чемпионата из 34. А вот уступили «сырные фермеры» в девяти матчах Эредивизии.

Команда в межсезонье серьезно обновляется. Да и в контрольных матчах «сырные фермеры» вполне преуспевают.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается продлить свой двухматчевый победный сериал.

Статистика для ставок

«Буйволы» не проигрывают 2 матча кряду

«Сырные фермеры» победили в 2 своих последних поединках

Голландцы в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.33.

Прогноз: «АЗ Алкмаар» довольно симпатично выглядит в летних спаррингах, и явно будет активен в атаке.

Голландцы намерены продлить свой победный сериал, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «АЗ Алкмаара» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50