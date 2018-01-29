Федерер не собирается останавливаться

В пятисетовом финале 36-летний швейцарец за три часа и три минуты обыграл хорвата Марина Чилича. Это шестая победа Федерера в Мельбурне и двадцатая на «мэйджорах» в карьере.

По числу триумфов на самых престижных турнирах в мире тенниса он теперь на четыре впереди своего извечного соперника Рафаэля Надаля.

За победу швейцарец получил чек на четыре миллиона австралийских долларов. Чиличу достался двухмиллионный чек.

Рейсовый Федедер

«Именно Надаль был соперником Роджера год назад в финале, который на тот момент сенсационно составили два суперветерана. Тогда оба они только вернулись в тур после длительной паузы, и казалось, что и тот, и другой уже "едут с ярмарки". 2017-й доказал обратное – великие на двоих "расписали" все "Большие шлемы" сезона и закончили год во главе рейтинга.

На нынешнем турнире Федерер шел к финалу как рейсовый автобус – неумолимо, точно по расписанию, в каждом матче затрачивая сил столько, сколько необходимо. Не разгоняясь раньше времени, он дошел до решающего поединка, не уступив соперникам ни одного сета. И процентов на 95 должен был встретить "на том же месте в тот же час" Надаля, вот только испанца вновь подстерегли проблемы со здоровьем. В четвертьфинале он не доиграл матч против Марина Чилича, по ходу которого дважды вел по партиям.

По личным встречам перед этим финалом огромное преимущество было на стороне Федерера – 8:1. Но при этом та самая единственная победа Чилича пришлась на тот самый US Open-2014, когда Марин завоевал свой единственный пока титул на "мэйджоре". Тот турнир был лучшим в его карьере, и Федерера он смял в трех партиях в полуфинале. И в финале "Шлема" они встречались – в прошлом году на Уимблдоне хорват, находясь в отличной форме, "физикой" и подачей пробил себе дорогу в последний раунд, но там Федерер был попросту сильнее и отдал сопернику лишь восемь геймов. Итак, задача у хорвата осталась прежней: хочешь взять "Шлем", победи Роджера. Но сказать уж точно проще, чем сделать», — пишет Антон Бабошин для «Спорт-Экспресса».

Очень рад. Это невероятно. День был самым долгим, я очень ждал его. Кажется, что легко выйти в финал и выиграть, но это не так. Рад, что все завершилось. Моя мечта сбылась. Хотел бы поздравить и поблагодарить Марина за отличную игру. Продолжай в том же духе, и ты добьешься большего. Великолепное время провели мы в Австралии, хоть и дорога до вас далекая. Вы – очень гостеприимные люди. Благодарю всех, кто помог с проведением турнира Роджер Федерер

Публикация от Rafael Nadal & Roger Federer (@nadal_federer_fans) Янв 28, 2018 at 2:25 PST

Клуб «кому за двадцать»

«В этот же день – 29 января — ровно 13 лет назад в Мельбурне встретились Марат Сафин и Роджер Федерер. В полуфинале. И провели не просто самый яркий матч сезона. Один из лучших в истории вообще! Марату накануне исполнилось 25 лет. Швейцарцу было 23. В 2004-м он победил везде, за исключением "Ролан Гарроса". Так началась его эпоха. И только Сафин в своей лучшей форме мог справиться с Роджером на харде.

Тогда, в 2005-м, россиянин победил – со счетом 9:7 в последней партии. Потом "прихлопнул" Ллейтона Хьюитта в финале, забрав заветный титул. Как оказалось – он был последним для Марата. Не на турнирах "Большого шлема" — а вообще. В 2009-м, на "Мастерсе" в Париже Сафин простился с большим теннисом, уступив свой последний матч Хуану-Мартину Дель-Потро.

А Федерер, спустя 13 лет после той "рубки", на 37-м году жизни оформил свой 20-й трофей, в шестой раз выиграв Australian Open!

Марин Чилич старался добавить в матч интриги. Роджер по ходу турнира никому не отдал ни партии. Хорват зацепил у него две. В четвертом сете просто "прошелся" по швейцарцу, отыгравшись со счета 1:3 и взяв пять геймов кряду! При этом – чуть не брейканул Роджера в начале пятой партии. Федерер – выстоял. Дождался, когда Марин устанет. Скорее – когда начнет дрожать. И сделал то, чего от него ждали – мощной игрой закончил встречу в свою пользу.

В клуб "20 и больше" раньше вступали только девушки. Маргарет Корт (24 титула на "Больших шлемах", включая два – завоеванных до Открытой эры), Серена Уильямс (23), Штеффи Граф (22). Теперь добавился и Роджер. Мы понимали, что он будет великим еще тогда – в 2005-м, во время поединка с Сафиным. Но все-таки, не ожидали, что настолько!», — пишет Николай Мысин для «Советского Спорта».

Моя конечная цель – стать первым. Вот моя цель, вот на что я настроен. Даже в последние пару лет я здорово прибавил в разных областях. И в последние несколько месяцев я прибавил еще. Это добавляет мне уверенности. В Мельбурне я обыграл Рафу – конечно, он снялся, но в целом это был отличный матч. А потом я до конца боролся с Роджером. Это добавляет мне уверенности. Третья ракетка мира – это здорово, особенно с учетом того, что я иду за Рафой и Роджером. Я рад, что прибавил и продолжаю прибавлять. Дальше должно быть еще лучше Марин Чилич

Берегись, Надаль!

«Любопытную деталь бесстрастно зафиксировали букмекеры перед мужским финалом Australian Open: фаворитом считался хорват Марин Чилич, уступавший Роджеру Федереру по личным встречам — 1:8. Видимо, возраст швейцарца воспринимался болельщиками как гарантия неизбежной усталости к финалу. Все-таки 36 лет. Это так, но не стоило забывать, что речь о великом Спортсмене.

Вспомним предматчевые расклады, прогнозы, сочувствие пожилому возрасту швейцарца и… вернемся на корт.

Где Федерер просто разгромил соперника, который толком не сумел даже имитировать сопротивление, ограничившись единственным взятым геймом.

Роджер уникален, и этим все сказано! В Мельбурне швейцарец выиграл свой 20-й турнир Большого шлема, установив мировой рекорд. В 6-й раз он первенствовал на Australian Open, повторив достижение Новака Джоковича. Федерер прослезился на награждении, но это лишь доказывает, что каждая новая победа для него по-прежнему бесценна. Сейчас он второй в рейтинге ATP, вплотную приблизившись к Рафаэлю Надалю. В начале марта испанец играет в Акапулько, и, если не дойдет там, как год назад, до полуфинала и не защитит свои очки, Роджер вернется на трон.

Положа руку на сердце, он при любом раскладе теннисный Король», — пишет Сергей Бавли для «Спорт день за днем».

Цифры, цифры...

«Финал Australian Open был для Роджера 30-м на "Большом шлеме". Это рекорд мужского тенниса. И он второй год подряд победил в пятом сете после видеоповтора, который показал, что его удар попал в краешек линии.

Федерер выиграл 10% "Больших шлемов", которые прошли после начала Открытой эры в 1968 году. "Большая четверка" мужского тенниса – Федерер, Надаль, Джокович и Маррей – выиграла 51 титул из 200, то есть больше четверти всех "Шлемов" за последние 50 лет.

Это шестой титул Роджера в Мельбурне. Он первый теннисист, взявший 2 "Больших шлема" минимум 6 раз. Теперь он делит рекорд по количеству побед на Australian Open с Новаком Джоковичем и Роем Эмерсоном и лидирует по числу кубков на "Уимблдоне" (8).

Федереру 36 лет 5 месяцев и 20 дней – он второй по возрасту победитель турниров "Большого шлема". Старше него был только чемпион Australian Open-1972 Кен Роузуолл, которому было 37 лет 2 месяца и 1 день.

До финала самым сильным соперником Роджера был Томаш Бердых, занимающий 20-е место в рейтинге. За всю карьеру Маэстро всего два раза доходил до финала без встречи с более рейтинговым соперником: на "Ролан Гаррос"-2008 это был Фернандо Гонсалес (25), а на "Уимблдоне"-2008 – Ллейтон Хьюитт (27). Оба финала Федерер проиграл.

Роджер в четвертый раз взял "Большой шлем", не сыграв с соперником из топ-5 посева. Но все четыре раза он обыгрывал шестого сеяного. На Australian Open-2007 и "Уимблдоне"-2009 это был Энди Роддик, на "Уимблдоне"-2017 – Милош Раонич, а в этом году в Мельбурне – Чилич», — приводит статистику Павел Ниткин в блоге «С миру по нитке».

Семьянин

«Конкретно этой победой Роджер не установил никаких значимых рекордов. Он выиграл 20-й "Шлем". Да, это красивое число, но не более того. Среди мужчин швейцарец давно первый, а трём девушкам по-прежнему уступает. 22 титула у Штеффи Граф, 23 — у Серены Уильямс, 24 — у Маргарет Корт. Федерер догнал Роя Эмерсона и Новака Джоковича по количеству трофеев в Мельбурне, теперь у всех троих по шесть. Конечно, это большое достижение, но слёзы у Роджера появились не из-за этого. Это на корте Федерер может выглядеть легко и воздушно, но только он и его команда знают, насколько тяжело даются эти победы.

Около 10 лет назад Роджер говорил, что хочет, чтобы его дети увидели папу с кубком в руках. В 2009 году на свет появились близняшки Мила Роуз и Чарлин Рива, а в 2014-м родились ещё одни близнецы — Лео и Леннарт.

На прошедший Уимблдон Федереры приехали в полном составе, и Роджер светился от счастья, когда демонстрировал чемпионский трофей и всему миру, и конкретно Мирке и своим четырём детям. Теперь все главные трофеи посещают и родители швейцарца, хотя так было не всегда. В этом смысле можно провести параллели с отцом Пита Сампраса, который обычно не смотрел решающие матчи своего сына, но на последних "Шлемах" Пита стал делать исключения.

А сколько ещё "Шлемов" будет у Федерера, никто не знает, даже сам Роджер. "Безусловно, здоровье играет очень важную роль. Я ещё ничего не думал об Олимпиаде в Токио, например. И, конечно, я говорю со своей женой, мы принимаем решение, держа в голове семью и детей. Хотим ли мы столько путешествовать, получаем ли мы удовольствие от такого графика. В общем, мы не загадываем наперёд", — говорил швейцарец в прошлом году. Самое главное, чтобы Роджер сам оставался мотивированным и получал удовольствие от своей игры, а если это есть, то он ещё и делает счастливыми миллионы болельщиков по всему миру», — пишет Илья Рывлин для «Чемпионата».