Новый провал Шараповой: конец карьеры не за горами?

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Россиянка в трех партиях уступила представительнице Австралии Эшли Барти — 6:4, 1:6, 4:6.

Сумасшедший матч

Обозревательница «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина хвалит первый сет в исполнении российской теннисистки.

«А матч получился сумасшедшим. Качество тенниса было не самым высоким, хотя за отдельные розыгрыши обе заслуживали аплодисментов. Зато какие страсти! А за невероятную концовку — особое спасибо.

В первом сете Шарапова выглядела намного увереннее, чем ее соперница. Она неплохо подавала, надежно играла с задней линии, хорошо двигалась по корту. В восьмом гейме россиянка благодаря двум хорошим подачам спасла два брейк-пойнта, а свою возможность в следующем гейме использовала. Подавая на сет, свой гейм Мария взяла "под ноль", да еще и завершила его эйсом.

Ничего, в общем, не предвещало, что теперь у россиянки возникнут сложности. Но во второй партии она стала непростительно ошибаться. Сет она завершила с 15 невынужденными при всего 4 активно выигранных очках. Барти реализовала единственный брейк-пойнт в четвертом гейме, а потом "под ноль" взяла и следующую подачу соперницы. Она повела 5:1 и уверенно забрала партию».

Внезапный провал

Автор «Чемпионата» Артём Тайманов удивляется внезапному ухудшению игры Шараповой во втором сете.

«Во втором сете в действиях Шараповой резко вырос процент брака. Произошло это действительно внезапно, словно кто-то повернул выключатель. Подача перестала работать, посыпались ошибки с игры. 1:1 стремительно превратились в 1:6, после чего Мария покинула корт, пытаясь привести себя в порядок. Пауза, однако, тоже не помогла — вернувшись, россиянка допустила две двойные ошибки подряд, проиграла свой гейм под ноль, а потом отдала ещё одну подачи, на этот раз с 40:15.

В пятом гейме у Барти появились брейк-пойнты на "баранку", причём она не делала ничего особенного, Шарапова сама отдавала половину розыгрышей. И только в этот момент Мария наконец-то смогла преодолеть свой провал. Снова включилась подача, заработали ноги, и россиянка вытащила гейм с двух брейк-пойнтов, после чего вернула один брейк. В следующем гейме, ставшем самым красивым после первой партии, Шарапова отыграла ещё два брейк-пойнта и оказалась в шаге от того, чтобы сравнять счёт — 0:4 превратились в 3:4. Более того, Мария заработала двойной брейк-пойнт, причём Эшли явно нервничала, однако в критический момент австралийке помогла подача.

Сработала подача и в следующем гейме Барти, когда у Шараповой был последний шанс отыграться. Интересно, что в этом гейме теннисистки трижды брали "челленджи" после подач Эшли и ни разу не угадали — причём в последнем случае австралийке улыбнулась удача, поскольку мяч задел линию буквально на миллиметр, принеся ей эйс сразу после двойной ошибки, а с ним и третий матчбол. В итоге Мария отыграла три матчбола, а на четвёртом Эшли ещё раз подала навылет».

Шарапова не использовала свой шанс

Редакция Sport24 считает, что у российской теннисистки был неплохой шанс на продолжение борьбы на турнире, но она не смогла реализовать его.

«При счете 4:3 вышла подавать Барти. Ее потряхивало, и дело дошло до счета 15:40. Но сколько раз не реализовала такое преимущество Шарапова в матче с Возняцки, не счесть. И здесь шансом не воспользовалась. А он был, но ошибка с приема, а потом уже Барти врубила подачу на полную.

В десятом гейме австралийка подавала на матч, и ей пришлось пережить немало неприятных моментов. Шарапова билась так, как может только она. 4 матчбола отыграла Мария. И все-таки в конце за счет эйсов 166-сантиметровая австралийка закрыла встречу. Она впервые в четвертьфинале турнира Большого шлема.

Если анализировать игру Шараповой, то, очевидно, Барти для нее менее удобный соперник, чем Возняцки. Австралийка не дает играть в одном ритме, все время меняет скорость. Но и ее вполне можно было побеждать, если бы не ужасающая игра на второй подаче. 10 двойных за матч, и это всего при двух эйсах.

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С самого начала карьера Шараповой строилась на качественной подаче. Но сейчас и первая стала выручать реже, а вторая то есть (как в матче с Возняцки), то она по какой-то причине исчезает. Да, все мы знаем про плечо Марии. Но ведь оно не мешало подавать на хорошем уровне в игре с Возняцки, а сегодня что случилось?»

Шараповой не хватает стабильности

Обозреватель «Советского Спорта» Николай Мысин списывает поражение на отсутствие стабильности в игре российской теннисистки.

«Эшли — может, пока и не топ. Но она — уже 15-я в мире. Она молода — ей 22 года — а значит, только набирает обороты. И еще она редкий пример австралийки, которая здорово играет в Австралии. При этом Барти пока не входит в список тех, на кого Шарапова настраивается по-особенному. Как на ту же Возняцки. Или на Симону Халеп. А без такого настроя у Маши редко получается показать феноменальную игру.

Увы, так и вышло. В воскресенье на центральном корте "Мельбурн-Парка" россиянка потерпела очередное поражение.

Даже во встрече с Возняцки ей не удалось избежать нескольких спадов. И если первый сет против Барти Шарапова провела на том же высоком уровне, затем случился ожидаемый провал. Вот только длился не он не два-три гейма, как в поединке с Каро. А на протяжении 40 минут! И этого хватило, чтобы Эшли взяла 9 геймов подряд, устроила Марии разгром во втором сете (6:1) и повела 4:0 в третьем. Более того — россиянка была в одном очке от того, чтобы "гореть" и 0:5 — но смогла отыграться. Даже вернулась в борьбу. И почти сравняла счет в этой партии. Но поезд ушел, Барти получила слишком серьезный гандикап, и ее эйс на третьем матчболе поставил точку в этой встрече.

Как часто мы уже это видели — вслед за потрясающим матчем Шарапова провела очень бледный. И вновь покинула турнир "Большого шлема", не сумев выйти в четвертьфинал».

Шарапова борется с собственным организмом

Автор блога «Глаз Народа» Лера Ли считает, что возраст и травмы наконец настигли российскую теннисистку.

«В лучшие времена соперницы вроде Барти для Шараповой обычно проблемой не были: недостаток вариативности она компенсировала мощью, стабильностью и чемпионским упрямством. В 2019-м нарратив сильно поменялся: постмельдониевая Шарапова постоянно борется с собственным организмом и трагически нанадежна как по ходу каждого турнира, так и в рамках отдельного матча.

Именно это и произошло с Шараповой, в предыдущем круге обыгравшей действующую чемпионку турнира, против Барти: она прилично провела первый сет, позволив сопернице обыграть саму себя, а дальше у нее буквально наступил блэкаут. В четвертом гейме второго сета Шарапова дала две двойные ошибки (столько же, сколько за весь первый) — главный признак того, что она выпустила нить игры. С 1:1 она проиграла девять геймов подряд, что после матча объяснила "небольшой расконцентрацией".

Шарапова, боровшаяся за первый постмельдониевый австралийский четвертьфинал, этим матчем подтвердила все опасения и еще добавила новые, когда на пресс-конференции разоткровенничалась насчет больного плеча: "На протяжении прошлого сезона и при подготовке к этому оно было проблемой. Но, как я уже говорила здесь после первого матча, сейчас она сводится к контролированию боли. Это процесс. Это важная задача на год. Буду делать все, чтобы быть здоровой". Неизвестно, насколько плечо мешало Шараповой конкретно сегодня, но, судя по ее словам, здоровье — ее главная проблема на последнем этапе карьеры».

Возможно, Шараповой все надоело

Эксперт «Спорт-Экспресса» Анна Чакветадзе надеется, что прославленная теннисистка не собирается завершать спортивную карьеру.

«Я не хочу ее списывать. Возняцки смогла вернуться и выиграть "Шлем", а Мария что — хуже? Да, она на четыре года старше, но Серене Уильямс тоже не 15 лет и ничего, выигрывает. Шараповой нужен один турнир, где она обыграет нескольких элитных теннисисток подряд, а не одну Симону Халеп или Каролин Возняцки. Ей нужно пройти через это, чтобы получить уверенность.

Сейчас она играет неплохо, но не уверена в победе. У нее все получится, если только она этого захочет. Видно, что Серена очень хочет — ни ребенок, ни муж не могут ее отвлечь от тенниса. А Маша... Возможно, ей все надоело. Но она не хуже, чем те, кто сейчас стоит в топ-10. 31 год? О боже, какой возраст! Все только начинается. Она еще может вернуться и выиграть "Шлем".

Смотрите, когда ты выиграл пять "Шлемов", был первой ракеткой мира, то такие поражения, как от Барти, проходят очень болезненно. Особенно болезненно они воспринимаются великими чемпионами, коим Мария является. Поэтому все зависит от того, как она будет играть. Я бы не хотела, чтобы она уходила. Я не могу ей советовать, она сама знает, что делать. Внутреннее чувство уверенности — это самое важное.

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Даже если Шарапова закончит, она все равно оставила след в мировом теннисе. Мы ее сравниваем с Сереной, но послушайте, некоторые просыпаться на работу не могут и меняют ее, а тут девушка всю жизнь одним и тем же занимается. Всем кажется, что это легко. Даже если проиграл в финале, у нас это воспринимают как неудачу. Но это колоссальный труд, и Мария — один из лучших игроков своего времени. А Серена — просто уникальный человек». 0