Итоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита

Александр Зверев стал победителем Итогового чемпионата ATP, который проходил в Лондоне. В финальном матче 21-летний теннисист из Германии за час и 20 минут в двух сетах обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, со счетом 6:4, 6:3.

В Лондоне были резервист Хачанов, дебютанты и явный фаворит

«В Лондоне завершился Итоговый чемпионат ATP — одно из последних соревнований сезона. После него останется только финал Кубка Дэвиса, в котором Франция примет Хорватию, и это будет последний финал в привычном формате — уже в следующем году за Кубок Дэвиса осенью будут биться 18 команд.

По сравнению с прошлым годом состав Итогового турнира изменился наполовину. Из участников 2017 года в Лондон приехали Роджер Федерер, Александр Зверев, Доминик Тим и Марин Чилич. Рафаэль Надаль также квалифицировался, но заранее снялся — что происходит с ним далеко не в первый раз. При этом ни один из теннисистов, год назад игравших здесь в финале, на этот раз не попал в число участников — речь о Григоре Димитрове, ставшем чемпионом, и Давиде Гоффене.

Дебютировали на турнире Кевин Андерсон и Джон Иснер (американец прошёл в восьмёрку после отказа Надаля и Хуан-Мартина дель Потро), а Новак Джокович и Кей Нисикори вернулись в восьмёрку лучших. При этом серб приехал сюда, гарантировав себе первую строчку рейтинг-листа по итогам года.

Конечно, именно Джокович был главным фаворитом соревнований. Начиная с травяного сезона, он играл блестяще и потерпел всего три поражения — в финале Queen’s Club в Лондоне от Чилича, в третьем раунде "Мастерса" в Торонто от Стефаноса Циципаса и в финале Парижа от Карена Хачанова. Кстати, российский теннисист поехал в Лондон в статусе первого запасного, но больше отказов на турнире не было, и сыграть здесь в этом году ему не довелось», — отметил обозреватель «Чемпионата» Артем Тайманов.

Александр Зверев Чемпион Итогового турнира АТР-2018 Не могу описать свои чувства. Поздравляю Новака, ты невероятно играл всю неделю, к счастью, не против меня сегодня. Все эти дни мы с тобой много беседовали, не только о теннисе, ты отличный человек. Здорово, что после операции ты смог вновь стать первой ракеткой мира. Этот трофей много значит для меня, ведь здесь ты играешь против лучших. Победы над Роджером и Новаком подряд — это невероятно!

Скандальный полуфинал

Роджер Федерер atpworldtour.com

«Из одной группы в полуфинал ожидаемо вышли Джокович и Зверев-младший, причем очный поединок серб выиграл со счетом 6:4, 6:1 — немец упустил верный шанс в концовке первой партии, а во второй попросту поплыл.

Он занял второе место в группе и в полуфинале вышел на Федерера. Получилось интересное противостояние: 21-летний Зверев выступа на ATP World Tour Finals во второй раз в карьере и в субботу дебютировал в квартете сильнейших, в то время как 37-летний швейцарец играл свой 15-й полуфинал на итоговых. Русский немец, впрочем, не тушевался, не расслаблялся, уверенно держал свою подачу, в 12-м гейме внезапно "под ноль" выиграл чужую, а вместе с ней и первый сет.

Во второй партии соперники добрались до тай-брейка. По ходу розыгрыша при счете 4:3 в пользу Федерера стоявший за спиной швейцарца болбой выронил из рук мяч, Зверев это заметил и, в соответствии с правилами, остановил игру. Судья решил переиграть очко — Саша сделал эйс. При 4:5 шестикратный победитель итоговых турниров не смог уложить мяч в пустой корт, а отправил его в сетку и подарил сопернику двойной матчбола. Первый швейцарец отыграл, а на втором Зверев точно пробил с лета — 7:5, 7:6 (7:5).

Влюбленная в Федерера лондонская публика освистала Зверева. Но сам Роджер этого не одобрил и после матча заверил всех, включая соперника, что все в порядке. "Я понимаю разочарование зрителей, но это просто неудачное стечение обстоятельств", — сказал он. Роджер спросил у мальчика, действительно ли тот выронил мяч, получил утвердительный ответ, но ругаться, конечно же, не стал. "Надеюсь, его не ждет бессонная ночь, — добавил швейцарец. — Не такая уж это большая проблема, в конце концов. Это жизнь, это спорт. Естественно, я не собирался орать на него".

Во втором полуфинале Джокович уверенно разобрался с Андерсоном (6:2, 6:2). Он же был фаворитом и в титульной встрече», — пишет Мария Никулашкина из «Спорт-Экспресса».

Зверев провел почти идеальный финал

Зверев отдал все силы в финале и сотворил сенсацию atpworldtour.com

«Большую часть финала Александр провел на космическом уровне, который и нужен для победы над Джоковичем второй половины 2018-го.

В воскресенье игра дошла до брейк-пойнта на подаче Джоковича при счете 4:4. В этот раз Зверев не очень остро, но плотно принял первую подачу, и форхенд серба не справился с таким развитием событий. Сделанный брейк во многом был результатом давления Зверева на протяжении всего сета: да, до начала того гейма Новак проиграл всего четыре очка на подаче, но в целом в его геймах розыгрыши завязывались чаще, борьбы было больше, и свое он брал не так легко, как соперник.

Кроме того, у серба уже просел форхенд, хотя в начале матча он выглядел очень страшно. В первых геймах Джокович при первой же возможности обострял справа, а несколько раз выдавал безумные удары, которые вроде как поначалу летели в аут, но потом вкручивались в линию. К середине первой партии все это исчезло, Зверев получил возможность работать с форхендом соперника, и это тоже помогло сделать брейк. А еще Александр всю партию стремился поплотнее принимать вторую подачу Новака, и при счете 4:4 это тоже пригодилось, потому что ровно до брейк-пойнта серб вообще не попадал первым мячом.

В начале второго сета Джокович был в нокдауне и сразу же отдал свою подачу. В том гейме у него по-прежнему не работал форхенд, а Зверев хорошо проводил затяжные размены и продавливал Новака. Пиком стал последний розыгрыш, когда немец сначала эффективно побегал по задней (отметим четвертый удар в размене, мощный форхенд, которым Александр не дал себя дальше возить — по ходу матча он вообще довольно часто удерживал позицию в обороне за счет подобных ударов), а потом постепенно перехватил инициативу и закончил гейм будоражащим форхендом навылет.

Но тут у Зверева наступил спад, причем он получился радикальным. Немец выглядел пауэрлифтером, который сделал становую тягу 400 килограммов, а потом от перегруза упал в обморок. Если до этого он щедро сдабривал свои геймы эйсами и быстрыми атаками, то теперь сделал две двойных, запорол агрессивный бэкхенд сразу после первой подачи, а на брейк-пойнте проиграл позицию и пытался спастись отчаянным — и неудачным — переводом с бэкхенда по линии.

Казалось бы, сейчас Джокович его и съест, но серб к тому моменту еще не вышел из нокдауна, провел отвратительный гейм на подаче и снова отдал брейк. Зверев уже немного оправился и удержал свой гейм с 15:30: ему помогли две вторые подачи под бэкхенд с высоким отскоком, с которыми Новак не справился (кстати, сам серб частенько пытался использовать такие же вторые мячи, но высокому Звереву они особого дискомфорта не доставляли. Возможно, Новаку стоило попробовать подрезку, но он на это не пошел).

Полностью Александр восстановился только к счету 3:2, 0:30. Одним из симптомов выздоровления стала атака с выходом к сетке, где Зверев качественно обработал очень сложный низкий мяч. Впереди немец вообще был очень хорош и выиграл 9 розыгрышей из 12, хотя по ходу группового этапа в основном выходил туда повеселить зрителей удивительными ошибками.

А Джокович до конца партии играл так себе и в последнем гейме еще раз проиграл свою подачу. Зверев закончил турнир потрясающей обводкой с бэкхенда из обороны», — рассказал о ходе поединка Павел Ниткин для Sports.ru.

Борис Беккер Экс-первая ракетка мира В воскресенье мир увидел новую суперзвезду тенниса. Победа Александра Зверева в финале Итогового турнира АТР — это момент, которого ждал весь теннисный мир. В течение многих лет мы говорили, что теннис нуждается в новых лицах и сильных новых игроках — и он доказал, что он лучший из следующего поколения.

Молодежь рвется на вершину

«Надеюсь, однажды мы сменим ветеранов, хоть для тенниса и было бы оптимально, если бы Роджер, Рафа и Новак играли вечно. Но нужно у них уточнить — входит ли это в их планы», — размышлял перед стартом Итогового турнира Зверев. Саше всего 21, но он уже два года в топе и каждую неделю шутит над старичками на уровне профи — ему позволительно, он — будущее тенниса и главная звезда нового поколения.

В Лондоне немец доказал, что его притязания на трон после ухода легенд небезосновательны: триумф на заключительном турнире сезона с комбо в виде побед над Федерером и Джоковичем — космическое достижение, которое покорялось кроме него лишь Надалю, Маррею и Налбандяну. И ведь все снова сошлось, Саша даже такими победами и достижениями потихоньку протискивается в очередь из больших, выдающихся теннисистов.

При этом Звереву в качестве недостатков вменяют ужасные показатели на турнирах «Большого шлема» — мол, Джокович, Надаль и Федерер в его годы уже брали крупнейшие титулы, а у Саши лучшее достижение — четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2018. Правда в том, что мир и восприятие людей поменялись, и для того, чтобы стать крутым и интересным, недостаточно поднять над головой тяжелый кусок металла. Медиаобраз и контроль как можно большего числа фанатских сердец — вот мерило сегодняшнего дня.

У молодежи из ATP нет крупных титулов, но есть то, чем они уже сейчас превосходят старичков. Зверев, Циципас, Медведев, Хачанов — эти ребята не создают образ профессоров с тросточками, который так плотно обволакивает Новака, Рафу и Роджера. В их действиях чувствуется импульс, в словах — энергия, а в игре — страсть. Их хочется поддерживать всегда, даже если парни выходят против легенд — они не боятся сложностей и с присущей янгстерам дерзостью принимают самые тяжелые вызовы«, — констатировал обозреватель Eurosport Евгений Коростелев. 0