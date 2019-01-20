Australian Open. Шарапова вылетела на стадии 1/16 финала

В воскресенье, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдут матчи четвертого круга в мужском и женском одиночных разрядах.

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Мария Шарапова (Россия) — Эшли Барти (Австралия) — 6:4, 1:6, 4:6

Российская теннисистка Мария Шарапова (30) в четвертом раунде Australian Open проиграла в трех сетах австралийке Эшли Барти (15) со счетом 6:4, 1:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. На счету Шараповой 2 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 8. У ее соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале турнира Барти встретится с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

Петра Квитова (Чехия) — Аманда Анисимова (США) — 6:2, 6:1

Чешская теннисистка Петра Квитова (8) в четвертом раунде Australian Open обыграла американку Аманду Анисимову — 6:2, 6:1.

Поединок продолжался 59 минут. На счету Квитовой 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 11. У её соперницы ни одного эйса и 6 двойных ошибок.

За выход в полуфинал Квитова сразится с австралийкой Эшли Барти.

Даниэль Коллинз (США) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:0, 6:2

Американка Даниэль Коллинз в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии разгромила немецкую теннисистку Анжелика Кербер со счетом 6:0, 6:2.

Продолжительность поединка составила 58 минут. На счету 35-й ракетки мира две подачи навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи. У Кербер, занимающей второе место в рейтинге, пять двойных ошибок и один брейк из двух.

В 1/8 финала АО Коллинз сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс — Анастасия Павлюченкова. 0