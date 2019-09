Медведев — в финале US Open! Впервые за 15 лет русский теннисист сыграет в матче за «Шлем»

Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян — после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году.

«Даниил Медведев добился поистине исторического достижения. С тех пор, как в мужском российском теннисе был финалист турнира "Большого шлема", сменилось целое поколение игроков. Было это в 2005 году, когда Марат Сафин в эпическом полуфинале с матчбола победил Роджера Федерера и в итоге стал чемпионом Australian Open.

Из семерых теннисистов, которых Марат обыграл на том турнире, выступления сейчас продолжают только двое — кроме Роджера, это Новак Джокович, попавший на Сафина в первом раунде. Все остальные, включая самого Сафина, давно ушли из тура. Разве что Ллейтон Хьюитт ещё выступает в паре, но делает это время от времени и скорее для удовольствия, нежели относясь к этому всерьёз.

Выросло и новое поколение болельщиков, не видевших той победы Марата и привыкших только к большим успехам России в женском теннисе. Пожалуй, последние по-настоящему яркие эмоции в мужском туре принесла победа Николая Давыденко на Итоговом чемпионате в 2009 году. Да, за последние 52 недели Карен Хачанов выиграл "Мастерс" в Париже, а тот же Медведев стал чемпионом "Мастерса" в Цинциннати, но это немного не тот уровень соревнований», — отметил взлет россиянина журналист «Чемпионата» Артем Тайманов.

Первый после Сафина

«С первых геймов стало очевидно, что фаворит публики — Димитров. Даниил сделал брейк на старте, но как только Григор восстановил равновесие, зрители оживились. Равная игра продлилась до самого тай-брейка первого сета, где чуть надежнее сыграл россиянин. Он взял свое за счет того, чего и должен был — стабильности.

При счете 5:4 на тай-брейке Даниил сделал двойную, но затем выиграл равный розыгрыш при 5:5, а потом еще один такой же при 6:5. Надежная подача и игра на задней линии на сетболе принесла ему первую партию под тишину стадиона. Стабильность Медведева продолжила делать разницу, как делала ее все лето.

В этом сезоне Медведев действительно здорово прибавил. В прошлом сезоне хорошо прогрессировал и в этом году, во второй половине, начал фантастически и продолжает. Уровень его игры растёт, поэтому нет ничего удивительного, что Даниил конкурирует с ведущими теннисистами мира. Есть хороший шанс выиграть турнир. Даниил стал более стрессоустойчивым. Он играет весь матч без каких-либо провалов. Это бросается в глаза. Но это достигается уровнем игры, тренировками. Всё взаимосвязано, нет чего-то одного. Если возьмём его прошлый год, он выиграл турниры поменьше. Постепенно приближается к лидирующим позициям рейтинга. Совсем приблизился к первой тройке и может создать им хорошую конкуренцию. Михаил Южный, российский теннисист

Дорога к победе после тяжелейшего первого сета оказалась открытой. Даня повел с брейком во втором, но что сыграло главную роль в успехе — его стиль. Как бы странно это ни звучало, Даниил произвел небольшую эволюцию в теннисе: раньше было два типа игроков: защитные, которые принимали подачу у фона, там же и вели розыгрыши, и ждали ошибок соперника, и атакующие, которые входили в корт и атаковали. Так или иначе, все двигались во время розыгрыша по прямой: либо далеко от задней линии, либо на ней», — отметил мощь Медведева корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Потапов.

Дорога Даниила

«Димитров сыграл классно. Медведев — сыграл фантастически! При этом — не в лучший свой теннис. Совсем не шла подача. Было видно — нет скорости. И временами подводила концентрация. Поэтому что в первом сете, что во втором россиянин не смог удержать преимущество в брейк. Но когда было надо — он умело включался. Существенно прибавлял. И давил на соперника — стабильностью в длинных розыгрышах, уверенным приемом, старанием взять каждое очко.

То, что у Димитрова вышло в игре с Федерером, сейчас не сработало. И пусть кто-то скажет, что Медведеву повезло, раз Григор выбил Роджера из сетки, мы скажем другое: это швейцарцу "подфартило", что он не дошел до Медведева. И не прочувствовал всю его мощь!

Два сета Димитров продержался на равных. И все равно их уступил. А в третьей партии россиянин — на классе, на мастерстве, на характере — просто довел поединок до нужного результата. Никто уже не сомневался, что он победит. Может, поэтому сам Даниил так спокойно воспринял победу? Выйдя в четвертьфинал, он танцевал на корте! Выйдя в финал — даже слегка не улыбнулся. Видимо, понял, что это — заслуженно. И в будущем станет рутиной», — написал в своей статье автор «Советского Спорта» Николай Мысин.

Шлем наш! Почему Медведев заставит Надаля страдать

«В воскресенье в финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Живая легенда расправилась с еще одной сенсацией турнира — итальянцем Маттео Берреттини — 7:6, 6:4, 6:1.

Фаворит матча — Надаль. Это единственный теннисист в данный момент, который может уничтожить Медведева на харде. Даниил съест Джоковича (дважды доказал это в апреле на грунте и в августе на харде) и Федерера (доказал посредством легкой победы над Рублевым, обыгравшим до этого Федерера в Цинциннати), об остальных и говорить нечего. Самый неудобный соперник для Медведева — немец Александр Зверев (0-4) — в этом году выступает значительно хуже Даниила. Возможно, поэтому позволяет себе критические высказывания о поведении россиянина на корте.

11 августа в финале Монреаля Надаль разложил Медведева на атомы — 6:3, 6:0, но на этот раз все может быть по-другому. Пресса Нью-Йорка (в частности, New York Post) четко охарактеризовала манеру игры русского выскочки — "хорошая небрежность". "Я заставляю соперников страдать", — с фирменной улыбкой на лице признается Медведев.

Это правда. Он самый неудобный теннисист. Легко играет на чужих скоростях, при этом сам обладает сильнейшей подачей и в нужный момент может пробить как из пращи. Странная техника делает его удары непредсказуемыми по направлению. К тому же, Медведев умело выводить соперников из себя — то он травмирован, то психует. Видимо, все великие русские теннисисты (надеюсь, Медведев станет таким) обречены быть психами» , — уверен в победе россиянина в финале турнира зам. главного редактора «Спорта День за Днем» Сергей Бурый.

Медведеву сопутствует удача на американской земле

«Даня реально классно проводит американскую серию: после не совсем удачного Уимблдона (поражение в третьем круге) Медведев сыграл уже 22 матча, из которых 20 выиграл (включая финал Мастерса в Цинциннати и сегодняшний полуфинал).

Определяющим в этом матче оказался первый сет, который Медведев сумел закончить в свою пользу. Были вопросы, сможет ли он психологически справиться с полуфиналом. Смог. А голова у него всегда блестяще работает. Это была гроссмейстерская победа. Перед финалом очень важно, что победа была одержана в трёх сетах. Это облегчит восстановление Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России

После каждой победы на US Open эксперты в один голос говорили, что у Медведева вот-вот кончатся силы, но россиянин раз за разом их обламывал. В том, что приятная для нас тенденция продолжится и сегодня, не сомневались и букмекеры, предлагая коэффициент на победу Медведева в районе 1,4.

Если в полуфинале мэйджора в последний раз русский теннисист играл 9 лет назад, то последний финал с непосредственным участием нашего спортсмена был аж 14 (!) лет назад, когда Марат Сафин выиграл Australian Open. Медведев продолжает свою чумовую американскую серию, выйдя в четвертый хардовый финал подряд. Первые два решающих матча россиянин проиграл, но финал турнира в Цинциннати остался уже за Медведевым. В воскресном финале соперником россиянина станет великий Рафаэль Надаль», — говорится материале редакции Sport24.

