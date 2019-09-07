ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Медведев — в финале US Open! Впервые за 15 лет русский теннисист сыграет в матче за «Шлем»

    СМИ — о победе Медведева в полуфинале US Open

    US Open Даниил Медведев ATP Григор Димитров
    Вся лентаСамое главное
    Александр Головин и Артем ДзюбаСборная России — одной ногой на Евро. Конкурент обыгран на выезде Даниил МедведевМедведев — в финале US Open! Впервые за 15 лет русский теннисист сыграет в матче за «Шлем» Уле Гуннар СульшерДно уже близко. Кто тянет команду Сульшера вниз?
  • 07:35
    • Надаль обыграл Берреттини и вышел в финал US Open
  • 07:22
    • Медведев — в финале US Open
  • 23:56
    • Нидерланды в результативном матче обыграли Германию
  • 23:39
    • Россия одержала волевую победу над Шотландией
  • 22:04
    • ЦСКА в овертайме дожал «Нефтехимик»
  • 21:51
    • Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
  • 21:38
    • «Локомотив» дома уступил «Торпедо»
    Все новости спорта
    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян — после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году.

    Медведев великолепен! Новая блестящая победа российского тенниса

    «Даниил Медведев добился поистине исторического достижения. С тех пор, как в мужском российском теннисе был финалист турнира "Большого шлема", сменилось целое поколение игроков. Было это в 2005 году, когда Марат Сафин в эпическом полуфинале с матчбола победил Роджера Федерера и в итоге стал чемпионом Australian Open.

    Из семерых теннисистов, которых Марат обыграл на том турнире, выступления сейчас продолжают только двое — кроме Роджера, это Новак Джокович, попавший на Сафина в первом раунде. Все остальные, включая самого Сафина, давно ушли из тура. Разве что Ллейтон Хьюитт ещё выступает в паре, но делает это время от времени и скорее для удовольствия, нежели относясь к этому всерьёз.

    Выросло и новое поколение болельщиков, не видевших той победы Марата и привыкших только к большим успехам России в женском теннисе. Пожалуй, последние по-настоящему яркие эмоции в мужском туре принесла победа Николая Давыденко на Итоговом чемпионате в 2009 году. Да, за последние 52 недели Карен Хачанов выиграл "Мастерс" в Париже, а тот же Медведев стал чемпионом "Мастерса" в Цинциннати, но это немного не тот уровень соревнований», — отметил взлет россиянина журналист «Чемпионата» Артем Тайманов.

    Первый после Сафина

    «С первых геймов стало очевидно, что фаворит публики — Димитров. Даниил сделал брейк на старте, но как только Григор восстановил равновесие, зрители оживились. Равная игра продлилась до самого тай-брейка первого сета, где чуть надежнее сыграл россиянин. Он взял свое за счет того, чего и должен был — стабильности.

    При счете 5:4 на тай-брейке Даниил сделал двойную, но затем выиграл равный розыгрыш при 5:5, а потом еще один такой же при 6:5. Надежная подача и игра на задней линии на сетболе принесла ему первую партию под тишину стадиона. Стабильность Медведева продолжила делать разницу, как делала ее все лето.

  • В этом сезоне Медведев действительно здорово прибавил. В прошлом сезоне хорошо прогрессировал и в этом году, во второй половине, начал фантастически и продолжает. Уровень его игры растёт, поэтому нет ничего удивительного, что Даниил конкурирует с ведущими теннисистами мира. Есть хороший шанс выиграть турнир. Даниил стал более стрессоустойчивым. Он играет весь матч без каких-либо провалов. Это бросается в глаза. Но это достигается уровнем игры, тренировками. Всё взаимосвязано, нет чего-то одного. Если возьмём его прошлый год, он выиграл турниры поменьше. Постепенно приближается к лидирующим позициям рейтинга. Совсем приблизился к первой тройке и может создать им хорошую конкуренцию.
  • Михаил Южный, российский теннисист

    • Дорога к победе после тяжелейшего первого сета оказалась открытой. Даня повел с брейком во втором, но что сыграло главную роль в успехе — его стиль. Как бы странно это ни звучало, Даниил произвел небольшую эволюцию в теннисе: раньше было два типа игроков: защитные, которые принимали подачу у фона, там же и вели розыгрыши, и ждали ошибок соперника, и атакующие, которые входили в корт и атаковали. Так или иначе, все двигались во время розыгрыша по прямой: либо далеко от задней линии, либо на ней», — отметил мощь Медведева корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Потапов.

    Дорога Даниила

    «Димитров сыграл классно. Медведев — сыграл фантастически! При этом — не в лучший свой теннис. Совсем не шла подача. Было видно — нет скорости. И временами подводила концентрация. Поэтому что в первом сете, что во втором россиянин не смог удержать преимущество в брейк. Но когда было надо — он умело включался. Существенно прибавлял. И давил на соперника — стабильностью в длинных розыгрышах, уверенным приемом, старанием взять каждое очко.

    То, что у Димитрова вышло в игре с Федерером, сейчас не сработало. И пусть кто-то скажет, что Медведеву повезло, раз Григор выбил Роджера из сетки, мы скажем другое: это швейцарцу "подфартило", что он не дошел до Медведева. И не прочувствовал всю его мощь!

    Два сета Димитров продержался на равных. И все равно их уступил. А в третьей партии россиянин — на классе, на мастерстве, на характере — просто довел поединок до нужного результата. Никто уже не сомневался, что он победит. Может, поэтому сам Даниил так спокойно воспринял победу? Выйдя в четвертьфинал, он танцевал на корте! Выйдя в финал — даже слегка не улыбнулся. Видимо, понял, что это — заслуженно. И в будущем станет рутиной», — написал в своей статье автор «Советского Спорта» Николай Мысин.

    Шлем наш! Почему Медведев заставит Надаля страдать

    «В воскресенье в финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Живая легенда расправилась с еще одной сенсацией турнира — итальянцем Маттео Берреттини — 7:6, 6:4, 6:1.

    Фаворит матча — Надаль. Это единственный теннисист в данный момент, который может уничтожить Медведева на харде. Даниил съест Джоковича (дважды доказал это в апреле на грунте и в августе на харде) и Федерера (доказал посредством легкой победы над Рублевым, обыгравшим до этого Федерера в Цинциннати), об остальных и говорить нечего. Самый неудобный соперник для Медведева — немец Александр Зверев (0-4) — в этом году выступает значительно хуже Даниила. Возможно, поэтому позволяет себе критические высказывания о поведении россиянина на корте.

    11 августа в финале Монреаля Надаль разложил Медведева на атомы — 6:3, 6:0, но на этот раз все может быть по-другому. Пресса Нью-Йорка (в частности, New York Post) четко охарактеризовала манеру игры русского выскочки — "хорошая небрежность". "Я заставляю соперников страдать", — с фирменной улыбкой на лице признается Медведев.

    Это правда. Он самый неудобный теннисист. Легко играет на чужих скоростях, при этом сам обладает сильнейшей подачей и в нужный момент может пробить как из пращи. Странная техника делает его удары непредсказуемыми по направлению. К тому же, Медведев умело выводить соперников из себя — то он травмирован, то психует. Видимо, все великие русские теннисисты (надеюсь, Медведев станет таким) обречены быть психами» , — уверен в победе россиянина в финале турнира зам. главного редактора «Спорта День за Днем» Сергей Бурый.

    Медведеву сопутствует удача на американской земле

    «Даня реально классно проводит американскую серию: после не совсем удачного Уимблдона (поражение в третьем круге) Медведев сыграл уже 22 матча, из которых 20 выиграл (включая финал Мастерса в Цинциннати и сегодняшний полуфинал).

  • Определяющим в этом матче оказался первый сет, который Медведев сумел закончить в свою пользу. Были вопросы, сможет ли он психологически справиться с полуфиналом. Смог. А голова у него всегда блестяще работает. Это была гроссмейстерская победа. Перед финалом очень важно, что победа была одержана в трёх сетах. Это облегчит восстановление
  • Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России

    • После каждой победы на US Open эксперты в один голос говорили, что у Медведева вот-вот кончатся силы, но россиянин раз за разом их обламывал. В том, что приятная для нас тенденция продолжится и сегодня, не сомневались и букмекеры, предлагая коэффициент на победу Медведева в районе 1,4.

    Если в полуфинале мэйджора в последний раз русский теннисист играл 9 лет назад, то последний финал с непосредственным участием нашего спортсмена был аж 14 (!) лет назад, когда Марат Сафин выиграл Australian Open. Медведев продолжает свою чумовую американскую серию, выйдя в четвертый хардовый финал подряд. Первые два решающих матча россиянин проиграл, но финал турнира в Цинциннати остался уже за Медведевым. В воскресном финале соперником россиянина станет великий Рафаэль Надаль», — говорится материале редакции Sport24.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Медведев победил Вавринку и американскую публику
  • 04/09/2019 в 11:45
    •
  • Прогноз
  • Бьянка Андрееску — Серена Уильямс
  • 1.85
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Неймар
  • Закрытие трансферного окна. Лето 2019
    • 02:54 03/09/2019     «Спартак» — «Зенит»
  • Чудо-гол Жиркова похоронил хаотичный «Спартак»
    • 02:06 02/09/2019     Гризманн провалил вторую из трех игр за «Барселону»
  • Неймар мешает «Барселоне» выигрывать
    • 19:11 01/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Динамо» Москва — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» обыграл СКА, «Магнитка» уступила «Витязю», победы ЦСКА и московского «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября Вчера в 22:440
  • 07:51
    • Бразилия благодаря голу Неймара сыграла вничью с Колумбией
  • 10:31
    • «СКА-Хабаровск» дома обыграл курский «Авангард»
  • 10:17
    • Кларк: Шотландия позволила сборной России диктовать игру
    Радамель Фалькао Футбол Фалькао и не только. «Галатасарай» собрал очень крепкий составТурецкий клуб отлично поработал на трансферном рынке 05/09/2019 в 18:550
  • Экспресс дня

  • Трио лидеров группы H одержат домашние победы
  • 3.84
    •
  • 10:01
    • Это’О принял решение завершить карьеру
  • 08:50
    • Куман: Голландия наиграла на победу больше, чем Германия
  • 08:34
    • Кафельников поздравил Медведева с выходом в финал US Open
    Жоау Феликс Футбол Чемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титулВпервые за долгое время мадридский клуб выглядит фаворитом чемпионской гонки Ла Лиги 04/09/2019 в 22:360
  • 08:19
    • Черчесов: Победа над Шотландией — уже история
  • 08:05
    • Дзюба: В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца
  • 00:11
    • Квалификация Евро-2020: результаты 6 сентября
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие