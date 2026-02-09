прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Локомотив». Игра пройдет на «СКА Арене» 10 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: На счету «Шанхайских Драконов» 47 очков после 53 матчей. С этими показателями команда занимает 9-ю строчку в таблице Запада, на 11 баллов отставая от СКА.

Последние матчи: После трех матчей против «Сочи» (противостояние закончилось двумя победами при одном поражении) «Шанхайские Драконы» успели провести две встречи в Петербурге.

В первой игре коллектив Митча Лава не справился с «Авангардом» при попытках навязать борьбу (3:5). В другом матче «драконы» минимально уступили ЦСКА (0:1).

Не сыграют: Жереми Гроло, Патрик Рибар, Бен Харпур.

Состояние команды: На фоне затяжного спада СКА «Шанхайские Драконы» имели возможность сократить отставание от топ-8, но со своей стороны допустили ряд осечек.

В одиннадцати последних матчах китайский коллектив потерпел девять поражений. Между тем по итогам 53 проведенных встреч «Драконы» пропустили 177 голов — второй худший показатель в лиге.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» провел 54 встречи и набрал 75 очков. В таблице Запада ярославцам принадлежит верхняя строчка. На 5 пунктов лидер конференции опережает «Северсталь».

Последние матчи: После победы над СКА 27 января в «Ледовом» (3:1) «Локомотив» вернулся на домашнюю арену, где провел три качественные встречи.

Поочередно команда Боба Хартли разобралась с западными андердогами — «Ладой» (3:1) и «Сочи» (3:0), тогда как в последней игре удалось справиться со «Спартаком» (3:1).

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: На фоне качельных результатов предыдущих недель «Локомотив» набрал уверенный ход. Команда Боба Хартли идет без поражений на протяжении шести последних матчей.

Только в одной игре на этом этапе лидер конференции пропустил больше одной шайбы. Кроме того, в среднем ярославцы пропускают 1,98 гола за игру, что является лучшим показателем в чемпионате.

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» потерпели 5 поражений в 6 последних матчах дома

«Шанхайские Драконы» одержали 2 победы в 3 личных встречах в этом сезоне

В 2 личных встречах из 3 в этом сезоне «Локомотив» не забивал больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 5.10, ничья — в 4.91, победа «Локомотива» — в 1.58.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.71.

Прогноз: «Локомотив» перед паузой набрал исключительную форму и едва ли ее растерял в преддверии выезда на территорию «Драконов», которые в условиях продолжительного спада не могут рассчитывать на равную борьбу с лидером Запада.

Ставка: «Локомотив» победит + ТМ 6.5 за 2.25.

Прогноз: В матчах против топов «Шанхаю» редко удается выстроить эффективную игру в зоне атаки, а с учетом встречи с командой, обладающей самой надежной обороной, шансы на высокую результативность практически сводятся к нулю.

Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» меньше 2 за 1.70.