Словакия будет вгрызаться в свои немногочисленные шансы

В рамках квалификационного этапа Олимпиады-2026 США встретится со Словакией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 20 февраля. Начало матча — в 23:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч США — Словакия с коэффициентом для ставки за 1.82.

США

Путь к плей-офф: В рамках общего этапа Олимпиады сборная Соединенных Штатов набрала 9 очков и заняла первое место в таблице группы С, на 6 пунктов опередив Германию, Данию и Латвию.

Последние матчи: В дебютной встрече на Играх 2026 года США учинили расправу над Латвией (5:1), а во втором туре добились победы над Данией (6:3).

На классе команда Майка Салливана позже разобралась со сборной Германии (5:1), тогда как в четвертьфинале «звездно-полосатые» скромно переиграли Швецию благодаря голу Куинна Хьюза в овертайме (2:1, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: В составе США нет кадровых потерь.

Состояние команды: Сборная США приехала в Милан, чтобы навязать борьбу Канаде за олимпийское золото. И до текущего момента команда Салливана выглядела уверенно практически в каждом матче.

Прогнозы и ставки на хоккей

Лишь во встрече с Данией на групповом этапе американцы допустили потерю концентрации, а вратарь Джереми Свэймэн провалил игру на ленточке. Но в сущности Штаты обладают мощной линией обороны наряду с качественным сочетанием форвардов.

Словакия

Путь к плей-офф: На групповом этапе Олимпиады Словакия заработала 6 очков и заняла первое место, по дополнительной разнице сместив Финляндию и Швецию.

Последние матчи: В дебюте турнира Словакия подарила главную сенсацию первого игрового дня, добившись крупной победы над командой Финляндии (4:1).

В других матчах общего этапа коллектив Владимира Орсага взял верх над Италией (3:2), но уступил Швеции, правда, с нужной разницей для лидерства в группе (3:5). В четвертьфинале словаки снесли Германию (6:2).

Не сыграют: У Словакии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: На Олимпиаде в Милане сборная Словакии нацелена на второй за четыре года поход за медалями. К текущему моменту команда показала смелый хоккей с уверенным атакующим исполнением.

Одним из главных достоинств словаков ныне является молодой костяк. Так, главные звезды подрастающего поколения Юрай Слафковский и Далибор Дворский набирают результативные баллы в каждой игре на этом турнире.

Статистика для ставок

Сборная США не проигрывает в 11 матчах кряду во всех турнирах

США пропустили больше 1 шайбы только в 1 матче из 4 на этой Олимпиаде

Словакия обыграла США в 3 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.25, ничья — в 7.90, победа Словакии — в 9.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: На фоне возможностей американцев — от глубины высококлассных исполнителей до тактического рисунка — шансы Словакии на успех ничтожно малы. Но команда Орсага на этом турнире не сильно засматривалась на фаворитов и непременно отыскивала свои шансы в чужой зоне.

1.82 Индивидуальный тотал Словакии больше 1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч США — Словакия принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Индивидуальный тотал Словакии больше 1.5 за 1.82.

Прогноз: Основную ставку в этой встрече Словакия сделает на компактность в обороне, не позволив американцам выйти на комфортный для них гандикап.

1.72 Словакия победит с форой +3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч США — Словакия принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Словакия победит с форой +3 за 1.72.