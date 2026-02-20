В пятницу, 20 февраля, сборная США сыграет против сборной Словакии в рамках 1/2 финала Олимпийских Игр-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

07' Высокий темп игры задают американцы, непросто словакам.

06' Продолжается активный хоккей от США, сборная Словакии обескураженной выглядит.

05' Джей Ти Миллер наносил бросок с близкого расстояния по воротам Словакии, шайба рядом со штангой пролетела.

05' Гоол! 1:0. Быстрая атака прошла у США, поймали на смене звеньев американцы сборную Словакии, Дилан Ларкин хлёстким кистевым поразил ближний угол ворот Главая.

04' Взяли шайбу под контроль хоккеисты сборной Словакии, отодвигая тем самым игру от своих ворот.

03' Захватили инициативу американцы.

02' Дилан Ларкин полез с шайбой на пятак у ворот Словакии и бросил, спас словаков вратарь Самуэль Главай.

01' Активно начинает сборная США, проводя позиционную атаку.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами сборной Словакии.

До матча

23:08 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется.

23:00 Матч пройдет на «Арене Санта-Джулия» в Милане, вмещающей 16 000 зрителей.

22:50 Главными судьями матча будут Горд Дуайер из Канады и Крис Руни из США.

Стартовые составы команд

США: Эттингер, Хеллебайк; Веренски, Макэвой, Хьюз, Фэйбер, Славин, Сандерсон, Ханифин, Брэди Ткачук, Айкел, Мэттью Ткачук, Болди, Мэттьюс, Гюнцель, Хьюз, Ларкин, Томпсон, Трочек, Нельсон, Ти Миллер, Келлер.

Словакия: Главай, Шкорванек; Маринчин, Гернат, Чернак, Черешняк, Кох, Фехервари, Немец, Слафковски, Ружичка, Татар, Регенда, Поспишил, Келемен, Гудачек, Дворски, Окульяр, Такач, Сукель, Лишка, Цингел.

США

В рамках общего этапа Олимпиады сборная Соединенных Штатов набрала 9 очков и заняла первое место в таблице группы С, на 6 пунктов опередив Германию, Данию и Латвию. В дебютной встрече на Играх 2026 года США учинили расправу над Латвией (5:1), а во втором туре добились победы над Данией (6:3). На классе команда Майка Салливана позже разобралась со сборной Германии (5:1), тогда как в четвертьфинале «звездно-полосатые» скромно переиграли Швецию благодаря голу Куинна Хьюза в овертайме (2:1, от).

Сборная США приехала в Милан, чтобы навязать борьбу Канаде за олимпийское золото. И до текущего момента команда Салливана выглядела уверенно практически в каждом матче. Лишь во встрече с Данией на групповом этапе американцы допустили потерю концентрации, а вратарь Джереми Свэймэн провалил игру на ленточке. Но в сущности Штаты обладают мощной линией обороны наряду с качественным сочетанием форвардов. В составе США нет кадровых потерь.

Словакия

На групповом этапе Олимпиады Словакия заработала 6 очков и заняла первое место, по дополнительной разнице сместив Финляндию и Швецию. В дебюте турнира Словакия подарила главную сенсацию первого игрового дня, добившись крупной победы над командой Финляндии (4:1). В других матчах общего этапа коллектив Владимира Орсага взял верх над Италией (3:2), но уступил Швеции, правда, с нужной разницей для лидерства в группе (3:5). В четвертьфинале словаки снесли Германию (6:2).

На Олимпиаде в Милане сборная Словакии нацелена на второй за четыре года поход за медалями. К текущему моменту команда показала смелый хоккей с уверенным атакующим исполнением. Одним из главных достоинств словаков ныне является молодой костяк. Так, главные звезды подрастающего поколения Юрай Слафковский и Далибор Дворский набирают результативные баллы в каждой игре на этом турнире. У Словакии кадровые потери отсутствуют.

Личные встречи

Словакия обыграла США в 3 личных встречах из 5 последних.

