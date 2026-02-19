В четверг, 19 февраля, состоятся соревнования у женщин в произвольной программе. Следить за ходом соревнований можно в нашей онлайн-трансляции

22:31 Тройной риттбергер+Двойной аксель, красный маркер от судей.

22:31 Тройной лутц+Двойной тулуп+Двойной риттбергер — зелёный маркер, легко катает финская спортсменка.

22:30 Тройной флип, чисто прыгнула Иида.

22:30 Справилась хорошо с Комбинацией вращений со сменой ноги.

22:29 Тройной лутц так же желтым маркером помечен, будет пересмотр судьями элемента.

22:29 Тройной флип+Тройной тулуп получились на желтый маркер.

22:28 Тройной сальхов чисто исполнен, зелёный маркер.

Иида Кархунен globallookpress.com

22:28 Иида Кархунен из Финляндии начала выступление.

22:27 Юлия Заутер из Румынии получила — 190.93. Текущее 2-ое место и лучший результат в карьере.

22:24 Классный прокат выдала Юлия Заутер, комментатор отмечает прогресс фигуристки.

22:24 Тройной сальхов великолепно получился.

22:23 Комбинация вращений со сменой ноги — желтый маркер, пересмотрят судьи.

22:23 Пока все элементы зелеными маркерами отмечены.

22:22 Дорожка шагов легко далась спортсменке.

22:21 Тройной тулуп+Двойной тулуп+Двойной риттбергер, и здесь всё супер.

22:21 Тройной риттбергер+Двойной тулуп, отлично справилась фигуристка из Румынии.

22:20 Тройной лутц получился хорошо.

Юлия Заутер globallookpress.com

22:20 Юлия Заутер из Румынии начала выступление под That Home, Rain In Your Black Eyes, To build a home.

22:19 Ольга Микутина из Австрии получила — 185.59. Текущее 2-ое место.

22:16 Комбинация вращений со сменой ноги завершила выступление спортсменки, выложилась по полной Ольга.

22:16 Прыжок в комбинационное вращение со сменой ноги выполнен на зелёный маркер.

22:15 Тройной сальхов так же желтым маркером отмечен.

22:14 Тройной лутц+Двойной аксель+Двойной тулуп смотрелись неплохо, но желтый маркер, будет пересмотр.

22:13 Тройной флип+Двойной тулуп, хорошо справляется австрийская фигуристка.

22:13 Тройной риттбергер чисто выполнен.

22:12 Тройной лутц+Тройной тулуп получились с недокрутом во втором прыжке.

Ольга Микутина globallookpress.com

22:12 Ольга Микутина из Австрии начала выступление под Nothing Else Matters by Metallica.

22:12 Лара Наки Гутманн из Италии получила — 195.75. Текущее 1-ое место.

22:08 Отличный прокат получился у итальянской спортсменки, довольны все. Комментатор отмечает хорошее сочетание артистизма и качества выполнения элементов.

22:07 Тройной тулуп+Двойной аксель, и здесь все хорошо у Гутманн.

22:07 Классно программа смотрится под Jaws.

22:07 Красиво получился Тройной лутц.

22:06 Тройной риттбергер+Двойной тулуп, желтым маркером помечены элементы, будет пересмотр.

22:06 Тройной флип получился хорошо.

22:05 Тройной лутц+Одинарный ойлер+Тройной сальхов, справилась отлично спортсменка.

Лара Наки Гутманн globallookpress.com

22:04 Лара Наки Гутманн из Италии начала выступление.

21:55 Началась разминка на льду фигуристок из следующей разминки.

21:55 Екатерина Куракова из Польши получила — 173.37. Текущее 2-ое место.

21:52 Интересная программа под Moulin Rouge получилась у Екатерины, не без ошибок, но справилась фигуристка из Польши.

21:51 Дорожка шагов, пробежалась фигуристка на коньках, выглядело оригинально.

21:51 Прыжок в либелу получилось чётко выполнить.

21:50 Двойной аксель+Двойной тулуп+Двойной риттбергер, так же желтый маркер получен.

21:50 Тройной флип отмечен желтым маркером судьями.

21:49 Тройной тулуп получился хорошо.

21:49 Выполняя Тройной риттбергер чуть было не упала Екатерина.

21:48 Тройной лутц+Двойной аксель открывали программу и получились хорошо, зеленый маркер.

Екатерина Куракова globallookpress.com

21:47 Екатерина Куракова из Польши начала выступление.

21:47 Чжан Жуйян из Китая получила — 178.03. Текущее 1-ое место.

21:44 Хороший прокат выдала Чжан. Комментатор расхваливает увиденную программу.

21:44 Дорожка шагов выполнена отлично.

21:43 Двойной аксель+Одинарный ойлер+Двойной флип, пересмотрят судьи элементы, желтый маркер.

21:43 Тройной сальхов хорошо выполнен.

21:42 Тройной флип желтым маркером помечен.

21:42 Прыжок в комбинационное вращение со сменой ноги удался китайской фигуристке.

21:41 Тройной риттбергер чисто исполнен.

21:41 Тройной сальхов+Тройной тулуп, желтый маркер здесь, пересмотрят судьи элементы.

21:40 Тройной флип+Двойной тулуп получились хорошо, зелёный маркер от судей.

Чжан Жуйян globallookpress.com

21:39 Чжан Жуйян из Китая начала выступление.

21:39 Кимми Репон из Швейцарии получила — 159.54

21:37 Не сдалась Кимми, но к сожаление начало проката было провалено.

21:36 Дорожка шагов удалась спортсменке.

21:35 Чисто исполнен Тройной риттбергер.

21:35 Тройной риттбергер+Двойной аксель+Комбинация прыжков смотрелись хорошо, но желтый маркер от судей.

21:34 Тройной сальхов, устояла Кимми, но желтый маркер от судей.

21:33 Двойной аксель+Тройной тулуп, третье падение подряд.

21:33 И ещё одно падение при Тройном флипе.

21:32 Упала приземляя Тройной лутц фигуристка.

Кимми Репон globallookpress.com

21:32 Кимми Репон из Швейцарии начала выступление.

21:31 Мария Сенюк из Израиля получила — 152.61

21:28 Много желтых маркеров от судей по окончании выступления Марии Сенюк.

21:28 Дорожка шагов выполнена идеально.

21:28 Прыжок в либелу, и снова желтый маркер.

21:27 Тройной лутц исполнен красиво, но и здесь желтый маркер от судей.

21:27 Тройной лутц+Двойной аксель+Двойной тулуп+Комбинация прыжков

21:26 Упала выполняя Тройной риттбергер Мария.

21:26 Тройной сальхов хорошо получился.

21:25 Тройной флип+Тройной тулуп, желтый маркер получен, пересмотрят судьи.

21:25 Двойной аксель дался легко.

Мария Сенюк globallookpress.com

21:24 Мария Сенюк из Израиля начала выступление.

21:23 Ливия Кайзер из Швейцарии получила — 171.52

21:21 Заклон завершил выступление швейцарской фигуристки, довольна Ливия.

21:20 Дорожка шагов завораживающе выглядела, трибунам понравилось, но желтый маркер от судей.

21:19 Упала Ливия выполняя Двойной аксель.

21:19 Тройной лутц+Двойной аксель+Двойной тулуп+Комбинация прыжков, справляется фигуристка.

21:19 Комбинация вращений со сменой ноги желтым маркером помечена.

21:18 Тройной сальхов получился хорошо.

21:18 Тройной риттбергер+Двойной тулуп, желтый маркер от судей, будет пересмотр судьями.

21:18 Тройной флип — красный маркер.

21:17 Тройной лутц+Тройной тулуп смотрелись очень красиво, зелёный маркер от судей.

Ливия Кайзер globallookpress.com

21:17 Ливия Кайзер из Швейцарии начала выступление.

21:16 Лорин Шильд из Франции получила — 167.08

21:13 Завершила выступление Лорин, не без ошибок, но боролась за каждый элемент до конца фигуристка из Франции.

21:12 Комбинация вращений со сменой ноги красиво смотрелась, зелёный маркер.

21:11 Тройной риттбергер+Двойной тулуп+Двойной тулуп, справилась фигуристка, но не без помарки, желтый маркер от судей, будет пересмотр элементов.

21:11 Двойной аксель получился хорошо.

21:10 Ошибка в каскаде и тулупе, красный и желтый маркера соответственно.

Лорин Шильд globallookpress.com

21:09 Лорин Шильд из Франции начала выступление под Not Alone Anymore, No More Fight Left In Me.

21:00 Фигуристки приступили к разминке на льду.

До соревнования

20:55 Соревнования по фигурному катанию пройдут на Ледовой арене в Милане. Арена, известная как Unipol Forum в Ассаго, является одним из лучших спортивных сооружений Европы. К тому же здесь находится известная школа фигурного катания. Арена рассчитана примерно на 10 000 зрителей.

Вечер 19-го февраля будет особенным, ведь фанаты фигурного катания будут наблюдать за невероятной интригой в произвольной программе среди женщин. Российская фигуристка Аделия Петросян, кстати, реально претендует на медали Олимпиады в Италии. Россиянка заняла 5-е место в короткой программе и имеет неплохие шансы зайти в топ-3 по итогам произвольной. Петросян показала отличную технику, получила высокий балл и долго держалась в лидерах, но конкурентки отодвинули фигуристку ближе к концу короткой программы.

В женском фигурном катании доминируют японки. В частности, Ами Накаи заняла 1-е место по итогам короткой программы. К 17 годам спорстменка уже является серебряным призером чемпионата четырех континентов. Теперь Накаи идет за золотом олимпийских игр. Другая японская фигуристка Каори Сакамото пока идет следом за своей конкуренткой. Она является 3-кратной чемпионкой мира, а также бронзовым призером олимпийских игр 2022-го года. Кажется, Сакамото готова завоевать золото, но конкуренция за 1-ю строчку очень высока.

Американская фигуристка Алиса Лю уже завоевала золото ОИ-2026 в командных соревнованиях, а теперь планирует показать класс в одиночной произвольной программе. К тому же, в прошлом году Лю стала чемпионкой мира. Шансы побороться за золото точно есть, но для этого необходимо выступить куда лучше японок. Стоит выделить еще одну претендентку на медали — это грузинская фигуристка Анастасия Губанова. Она является чемпионкой и серебряным призером чемпионата Европы. В короткой программе Губанова показала хороший уровень, но необходимо превзойти свои показатели в произвольной программе, чтобы претендовать на медали.

Итог короткой программы:

1. Ами Накаи (Япония) — 78.71

2. Каори Сакамото (Япония) — 77.23

3. Алиса Лью (США) — 76.59

4. Монэ Тиба (Япония) — 74.00

5. Аделия Петросян (Россия) — 72.89

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 71.77

7. Луна Хендрикс (Бельгия) — 70.93

8. Изабо Левито (США) — 70.84

9. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 70.07

10. Нина Петрыкина (Эстония) — 69.63

11. Нина Пиндзарроне (Бельгия) — 68.97

12. Софья Самоделкина (Казахстан) — 68.47

13. Эмбер Гленн (США) — 67.39

14. Син Чжи А (Южная Корея) — 65.66

15. Иида Кархунен (Финляндия) — 65.06

16. Юлия Заутер (Румыния) — 63.13

17. Ольга Микутина (Австрия) — 61.72

18. Лара Наки Гутманн (Италия) — 61.56

19. Екатерина Куракова (Польша) — 60.14

20. Чжан Жуйян (Китай) — 59.38

21. Кимми Репон (Швейцария) — 59.20

22. Мария Сенюк (Израиль) — 58.61

23. Ливия Кайзер (Швейцария) — 55.69

24. Лорин Шильд (Франция) — 55.63