В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Автомобилист — Адмирал с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Автомобилист»
Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Автомобилист» замыкает лидерский квартет с 68 очками после 56 сыгранных матчей. От «Ак Барса» уральскую команду отделяют 9 пунктов.
Последние матчи: На текущее время «Автомобилист» проводит серию матчей в Екатеринбурге, которая началась с поражения от московского «Динамо» (1:2).
В следующей встрече команда Николая Заварухина вдребезги разнесла «Металлург» Мг (8:1). За расправой над лидером Востока последовала крупная победа над «Сочи» (4:1).
Не сыграют: Дмитрий Юдин, Стефан Да Коста.
Состояние команды: На финальной дистанции регулярного чемпионата «Автомобилист» старается набрать лучшую форму, но базовые проблемы со стабильностью не позволяют команде замахнуться на тройку лидеров Востока.
В девяти предыдущих матчах коллектив Николая Заварухина потерпел четыре поражения, тогда как на домашней арене одержал десять побед в двенадцати матчах и заработал 21 зачетный балл.
«Адмирал»
Турнирное положение: В 55 матчах «Адмирал» набрал 38 очков, с которыми плетется на 11-й строчке Восточной конференции, на 7 зачетных баллов отставая от «Барыса».
Последние матчи: В рамках предыдущей игровой недели «Адмирал» завершил серию домашних матчей. Одним из гостей Владивостока оказался «Авангард», которому хозяева уступили в плотной борьбе (2:3, бул.).
Еще одну потерю команда Олега Браташа понесла в игре против «Трактора» (2:3). Без малейшего шанса приморцы уступили «Амуру» в битве за Дальний Восток (0:3).
Не сыграют: Владимир Брюквин, Александр Дарьин.
Состояние команды: «Адмирал» проводит заключительный отрезок регулярки в числе безусловных аутсайдеров, что вытекает не только из статистики, но в том числе из игры.
На момент написания команда Олега Браташа имеет второй худший в чемпионате показатель результативности (2,15 шайбы в среднем), а к выезду в Екатеринбург готовится на фоне шести поражений кряду.
Статистика для ставок
- «Автомобилист» победил в 5 последних личных встречах на домашнем льду
- «Автомобилист» забивал в ворота «Адмирала» 3 гола и более в 4 домашних матчах из 5 последних
- В 6 личных встречах из 10 последних команды забивали больше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.43, ничья — в 5.61, победа «Адмирала» — в 6.53.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.
Прогноз: На дистанции к «Автомобилисту» редко возникают претензии в домашних матчах. Несмотря на эпизодические сбои, команда Николая Заварухина испытывает комфорт и уверенность при своих трибунах, под давлением которых у соперников категории «Адмирала» шансы откровенно низки.
Ставка: «Автомобилист» победит с форой -1.5 за 1.85.
Прогноз: В матче против деморализованной команды, которая не может выправить игру, у «Автомобилиста» вряд ли возникнут проблемы, способные лишить его контроля и преимущества.
Ставка: «Автомобилист» не проиграет ни в одном периоде за 1.82.