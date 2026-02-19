В четверг, 19 февраля, «Селтик» примет на своем поле «Штутгарт» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:20 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» — «Штутгарт». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Селтик»:

«Штутгарт»:

«Селтик»

«Селтик» до последнего тура не знал, пройдет ли он в плей-офф Лиги Европы, или ему придется досрочно закончить участие в этом турнире. Победа над «Утрехтом» со счетом 4:2 помогла решить насущный вопрос. В итоге шотландский клуб пробился в 1/16 финала с 11-ю набранными очками и минусовой разницей забитых и пропущенных мячей.

В национальном первенстве Шотландии «Селтик» уже обеспечил себе место в плей-офф, только вот с какой позиции он туда попадет, пока не понятно. В данный момент команда занимает третью строчку, отставая от лидирующего «Хартса» на три очка, при одной игре в запасе.

«Штутгарт»

«Штутгарт» неплохо отыграл общий этап Лиги Европы и едва не пробился напрямую в 1/8 финала, но ему не хватило всего одного балла. В итоге немецкая дружина финишировала 11-й с 15-ю набранными очками. На счету «Штутгарта» пять побед и три поражения, а разница забитых и пропущенных голов — 15:9.

В немецкой Бундеслиге «Штутгарт» отчаянно сражается за медали, занимая в данный момент четвертую строчку в чемпионате и отставая от ТОП-3 на три очка. В последнем туре национального первенства команда уверенно обыграла на своем поле «Кёльн» со счетом 3:1.

Личные встречи

Между собой соперники играли всего два раза, было это в далеком 2003-м году в рамках Кубка УЕФА (аналог Лиги Европы). Тогда дважды победили домашние команды: «Штутгарт» (3:2) и «Селтик» (3:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10