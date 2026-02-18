прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.10

19 февраля в рамках первого матча 1/16 финала Кубка Европы сыграют «Селтик» и «Штутгарт». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Селтик — Штутгарт с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Селтик»

Путь к 1/16 финала: По итогам общего этапа Лиги Европы шотландская команда заняла 21-е место в таблице с 11-ю очками в активе, обогнав 25-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 2 балла.

В своем чемпионате «Селтик» также продолжает бороться за чемпионство. Команда занимает 3-е место в таблице с 54 очками в активе, отставая от лидерства на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Шотландии «Селтик» одолел «Килмарнок» (3:2), а до этого обыграл «Ливингстон» со счетом 2:1, забив победный гол на 90+1-й минуте.

В последних 3-х встречах в рамках общего этапа Лиги Европы «Селтик» проиграл «Роме» (0:3), сыграл вничью с «Болоньей» (2:2), а также обыграл «Утрехт» (4:2).

Не сыграют: Артур, Картер-Викерс, Энгельс, Хольм, Джонстон, Жота, Монтгомери, Мвука, Османд и Оклейд-Чемберлен (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Селтик» выступает здорово, победная серия во всех турнирах достигла уже 5 матчей подряд. Сейчас самое время показать уровень в матче против «Штутгарта».

К тому же, у шотландской команды есть нападающий Беньямин Нюгрен, который в этом сезоне очень результативен. Форвард забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 8-и встречах Лиги Европы.

«Штутгарт»

Путь к 1/16 финала: В общем этапе Лиги Европы немецкая команда выступила довольно неплохо, заняв 11-е место с 15-ю очками в активе. До топ-8 «Штутгарту» не хватило всего 1 балла, этого было бы достаточно для выхода в 1/8 финала турнира.

В чемпионате Германии команда выступает также здорово, располагаясь на 4-й позиции в таблице с 42 очками в активе.«Штутгарт» продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Кельн» (3:1) в рамках Бундеслиги. Матчем ранее «Штутгарт» уступил «Санкт-Паули» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 55-й минуте.

В последних 3-х встречах Лиги Европы команда обыграла «Маккаби Тель-Авив» (4:1) и «Янг Бойз» (3:2), а также уступила «Роме» (0:2).

Не сыграют: Джереми Аревало, Дарвих, Дрляча, Йоханович, Штенцель, Загаду (у всех — травмы).

Состояние команды: «Штутгарт» проводит отличный сезон, у команды есть все для того, чтобы пошуметь в Лиге Европы. Для этого необходимо обыграть крепкий «Селтик».

У «Штутгарта» также есть нападающий Дениз Ундав, который может решить исход матча. Этот форвард забил 16 голов за 28 матчей во всех турнирах. Ундав может стать ключевой фигурой в предстоящем матче.

Статистика для ставок

«Селтик» выиграл 5 последних матчей

У «Штутгарта» 7 голов в последних 3-х встречах

В последних 7-и встречах на чужом поле «Штутгарт» победил 5 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Штутгарту» с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа «Селтика» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.10.

Прогноз: Можно предположить, что «Штутгарт» одержит победу в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.10.

Прогноз: Ключевые голы будут забиты во 2-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.83.