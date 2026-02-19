«Авангард» вернет лучшую форму на своей территории?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Сибирь с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Авангард»

Турнирное положение: В 56 матчах «Авангард» набрал 82 очка, с которыми находится на 2-м месте в Восточной конференции, на 7 турнирных баллов отставая от «Металлурга» Мг.

Последние матчи: На прошлой неделе «Авангард» обыграл «Адмирал» (3:2, бул.) и «Амур» в рамках серии матчей на Дальнем Востоке.

Вернувшись на домашнюю арену, команда Ги Буше не пожалела «Трактор» (6:2). В последнем матче на площадке в Омске хозяева не смогли справиться с давлением «Ак Барса» (2:5).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: «Авангард» периодически проседает, но в сущности проводит хороший сезон и остается одним из претендентов на победу в регулярном чемпионате.

До недавних 2:5 от «Ак Барса» команда Ги Буше одержала одиннадцать побед в двенадцати матчах и заработала 23 очка на этом отрезке. Однако на восемь последних игр дома пришлись четыре поражения.

«Сибирь»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции за сибиряками закреплена 8-я позиция. В 58 матчах команда набрала 56 очков, на 7 пунктов опережая «Амур».

Последние матчи: После февральской паузы в чемпионате «Сибирь» выдала фестивальную домашнюю игру против «Сочи», наколотив десяток голов (10:1).

За ярким перфомансом последовала более скромная по содержанию победа над «Ладой» (3:2, от). Накануне в турнирно значимой встрече с «Амуром» команда Ярослава Люзенкова потерпела поражение от «Амура» (1:2, от).

Не сыграют: Михаил Абрамов, Тимур Ахияров, Даниил Валитов, Валентин Пьянов.

Состояние команды: «Сибирь» продолжает вести активную борьбу за восьмое место и проводит сильнейший по темпу турнирных приобретений отрезок с начала сезона.

В десяти предыдущих встречах команда Ярослава Люзенкова зафиксировала семь побед, а в важной игре против «Амура» отвоевала 1 зачетный балл. Только в одной встрече из пяти последних сибиряки пропустили больше 2-х голов.

Статистика для ставок

«Авангард» победил в 7 личных встречах из 8 последних

В 3 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

«Сибирь» не проигрывает в гостях на протяжении 3 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.58, ничья — в 4.89, победа «Сибири» — в 5.19.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: «Авангард» провел не самый сильный последний матч в домашних стенах, но при этом все равно выглядит здорово на дистанции, как правило, удачно справляясь с соперниками нижнего звена.

Ставка: «Авангард» победит с форой -1.5 за 1.85.

Прогноз: «Сибирь» сейчас — соперник не из простых. В попытках оказать сопротивление команда Ярослава Люзенкова может выдать сильный стартовый отрезок, заставив «Авангард» перестраивать игру после перерыва.

Ставка: Ничья в первом периоде за 2.85.