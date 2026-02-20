Сценарий противостояния во многом зависит от темпа. Если «Авангард» навяжет быструю игру и реализует преимущество в атакующем потенциале, матч может получиться результативным. Если же «Сибирь» сумеет перевести игру в более закрытый формат с акцентом на дисциплину и контратаки, встреча станет вязкой и напряжённой. Разница в классе и глубине состава склоняет баланс в сторону хозяев, но гостевая форма новосибирцев добавляет интриги

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

Итоги 1-го периода https://t.me/hockeyclubsibir

20' Первый период окончен! Начало матча было за хозяевами, они сходу закрыли сибиряков в их зоне, но «снеговики» выстояли и постепенно выровняли игру. А концовка периода была уже за гостями, настоящий штурм устроили они, играя в большинстве, но счёт на табло так и не поменялся!

20' В полном составе «Авангард».

20' Бросал в противоход Мишурова Аланов, но попал в партнёра, но отскоке первым оказался Неколенко, пытался добавить в створ, но выручил Мишуров!

20' Пошла последняя минута первого периода.

19' Приски, Косолапов бросали, но до створа шайба не дошла.

18' Удаление у хозяев: Джозеф Чеккони наказан за удар коленом!! Зайцев пострадал от американца.

17' 8-4 по броскам в створ в пользу хозяев.

17' Рашевский с пятака пытался завершить, но Красоткин парировал бросок.

16' Бек с правого острого угла атаковал, но переиграть Мишурова не смог.

15' Зайцев опасно бросал от левого борта со средней дистанции, но совсем немного не попал в створ.

14' Броски Котляревского и Ибрагимова тоже заблокированы.

13' Потуральски справа бросал, но заблокировал его Зайцев.

12' Выравнивается постепенно игра, нет уже тотального преимущества «Авангарда».

11' Чуркин в створ бросал, но Мишуров зафиксировал шайбу — размялся немного!

10' Потуральски от правого борта набрасывал на ворота, но Красоткин отвёл угрозу от ворот.

10' 5-0 по броскам в створ в пользу «ястребов».

09' Фьоре от левого борта бросал, но Красоткин чётко сработал ловушкой и зафиксировал шайбу.

08' Шесть заблокированных бросков со стороны гостей.

07' В полном составе «Сибирь».

07' Опасно бросал Чистяков, но совсем немного не попал в створ.

06' Потуральски буквально завести хотел шайбу в ворота, но Красоткин не позволил этого сделать.

06' Стоит заметить, что у омичей лучшее большинство в лиге.

05' Удаление в составе «Сибири»: за подножку в штрафной бокс поехал Михаил Орлов.

05' Яковлев заблокировал бросок Войнова.

04' Кошелев заблокировал бросок Ибрагимова.

03' Рашевский дважды бросал, сначала его заблокировали, а со вторым выстрелом справился Красоткин.

03' Хороший темп команды взяли со старта.

02' Маклауд справа мощно бросал, но Красоткин отбыл шайбу.

01' Матч начался!! «Сибирь» выиграла вбрасывание.

До матча

16:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:27 Главный судья: Алексей Белов (Ярославль, Россия); Главный судья: Павел Овчинников (Орск, Россия); Линейный: Максим Берсенёв (Челябинск, Россия); Линейный: Сергей Шелянин (Москва, Россия).

16:25 Основные вратари: Андрей Мишуров и Антон Красоткин.

16:20 Матч пройдёт на «Джи-Драйв-Арене» (Омск, Россия), вместимостью 12 011 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Авангарда» https://t.me/omskiyavangard

Авангард: Андрей Мишуров, Евгений Ярославлев, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Семён Чистяков, Майкл Маклауд, Кирилл Долженков, Джованни Фьоре, Иван Игумнов, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Стартовый состав «Сибири» https://t.me/hockeyclubsibir

Сибирь: Михаил Бердин, Антон Красоткин, Егор Зайцев, Егор Аланов, Чейз Приски, Фёдор Гордеев, Никита Баклашёв, Андрей Чуркин, Михаил Орлов, Павел Ткаченко, Илья Федотов, Семён Кошелев, Архип Неколенко, Антон Косолапов, Андрей Локтионов, Энди Андреофф, Максим Сушко, Иван Климович, Алексей Яковлев, Илья Талалуев, Тейлор Бек, Илья Люзенков.

Авангард

Омский клуб продолжает удерживать вторую позицию на Востоке, имея в активе 82 очка. После паузы команда выдала яркий отрезок с тремя победами подряд и двумя матчами по шесть шайб, однако в последней встрече уступила «Ак Барсу» (2:5), позволив сопернику приблизиться в таблице. По сезону «ястребы» выглядят максимально сбалансировано: 192 заброшенные шайбы — один из лучших показателей конференции, а 134 пропущенные — и вовсе лучший результат Востока (в среднем 2,4 за игру). При этом в Омске команда не столь безупречна — несколько домашних осечек после Нового года говорят о том, что фактор своего льда не всегда работает в полную силу.

Сибирь

Новосибирцы балансируют на границе зоны плей-офф и занимают восьмое место. Отрыв от преследователей остаётся рабочим, но запас прочности минимальный. Главная сложность — оборона. 175 пропущенных шайб — один из самых слабых показателей Востока, причём 88 из них пришлись на выездные встречи. Однако парадокс в том, что именно в гостях «Сибирь» в последнее время играет продуктивно — 10 побед в 13 матчах вдали от дома. Плюс ко всему, команда подходит к дерби с кадровыми потерями, что особенно чувствительно для защитной линии и ротации.

Личные встречи

В последние годы преимущество остаётся за «Авангардом»: 7 побед в 10 матчах за три сезона. В Омске хозяева выиграли шесть раз подряд, а побед новосибирцев в основное время здесь не было более десяти лет. В текущем чемпионате команды уже обменялись победами в Новосибирске (4:2 и 5:2), а последние очные игры регулярно радуют результативностью — 22 шайбы за три матча.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85.