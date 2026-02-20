В этом экспрессе разберем игры Серии А, Лиги 1 и Примеры. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 20 февраля с коэффициентом для ставки за 5.82.

«Брест» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Нынешний сезон получается для «Бреста» очень непростым. Команда сильно сдала и потеряла несколько важных футболистов. Не секрет, что прошлогоднее выступление в еврокубках здорово пополнило бюджет, но без игры там в этом сезоне пришлось некоторых футболистов продавать.

Сейчас «Брест» располагается на 12-м месте в таблице Лиги 1 с 27 очками. Еще недавно команда балансировала в зоне вылета, но несколько удачных матчей подняли ее чуть выше. Очень много в игре строится на высоченном форварде Ажорке. Когда он в настроении, то всем приходится непросто. Проблема в том, что он нестабилен.

Сага с Роберто Де Дзерби в «Марселе» подошла к концу. Ему не простили вылет из Лиги чемпионов и постоянные эмоциональные высказывания. Справедливости ради, команда давно уже не прогрессирует, а топчется на месте, несмотря на солидные денежные вливания

В прошлой игре со «Страсбургом» гостями руководил бывший футболист клуба Абордонадо. «Марсель» уверенно вел со счетом 2:0 и дело плавно катилось к трем очкам. Но вылезла давняя проблема команды, а именно расслабленность в конце. В итоге эльзасцы смогли отыграться. Теперь «Марселем» минимум до конца сезона будет руководить экс-наставник Хабиб Бей. Новый тренер это всегда эмоции, а класса там предостаточно.

Наш прогноз: победа гостей за 1,98.

«Сассуоло» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В прошлом сезоне «Сассуоло» выступал в Серии В, которую выиграл почти в одну калитку под руководством чемпиона мира Фабио Гроссо. Что было неудивительно с таким то составом во главе с Берарди и Льоренте.

Летом команда еще укрепилась, да и зимой было несколько качественных покупок. По своему потенциалу «Сассуоло» примерно располагается там, где и должен, на 10-м месте с 25 очками. В прошлом туре команда в гостях переиграла «Удинезе» со счетом 2:1, а вообще у нее 9 очков в 4 последних встречах.

Фактически «Верона» одной находится в Серии В, спасти ее может только настоящее чудо, а недавно назначенный главным тренером Пабло Саммарко на волшебника точно не поход. Он был неплохим полузащитником, но как тренер еще нигде не проявил себя.

Прогнозы и ставки на футбол

«Верона» является беднейшей командой итальянского чемпионата и вынуждена для выживания постоянно продавать ведущих футболистов. Только что в «Наполи» отправился Жиоване, дисквалифицирован на эту игру его бывший напарник по атаке Орбан. Состав у «Вероны» слабейший в лиге.

Наш прогноз: победа «Сассуоло» за 1,75.

«Атлетик» — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

Несколько удачных матчей «Атлетика» из Бильбао снова подняли команду к зоне еврокубков и сейчас баски занимают девятое место с 31 очком в таблице Примеры. На протяжении всего сезона хозяев преследуют травмы, постоянно в лазарете находятся 4-5 ведущих футболистов.

Только тренерское мастерство Эрнесто Вальверде позволяет удерживать команду на плаву. Но теперь станет проще, «Атлетик» вылетел из еврокубков и сосредоточится только на играх Примеры. Тем не менее, проблемы сзади никуда не делись, не всегда надежен основной вратарь сборной Испании Симон, часто в лазарете Ляпорт, а Вивиан оттуда и не вылазил. Это столпы обороны.

После яркого старта сезоне «Эльче» сейчас находится в не лучшей спортивной форме. В пяти последних играх чемпионата Италии у команды всего два очка, что откатило ее уже на 16- место и на расстоянии одно очка от зоны вылета.

В прошлом сезоне команда играла в Сегунде и уже там запомнилась яркой и результативной игрой под руководством талантливого специалиста Эдера Сарабии. Не отошел он своих принципов в элитном дивизионе, чему свидетельство 31 забитый гол в 25 играх. Подспорьем станет и возвращение в строй Андре Силвы.

Наш прогноз: гости забьют за 1,68.

