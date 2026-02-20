В этом экспрессе разберем игры Серии А, Лиги 1 и Примеры. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 20 февраля с коэффициентом для ставки за 5.82.

«Брест» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Нынешний сезон получается для «Бреста» очень непростым.  Команда сильно сдала и потеряла несколько важных футболистов.  Не секрет, что прошлогоднее выступление в еврокубках здорово пополнило бюджет, но без игры там в этом сезоне пришлось некоторых футболистов продавать.

Сейчас «Брест» располагается на 12-м месте в таблице Лиги 1 с 27 очками.  Еще недавно команда балансировала в зоне вылета, но несколько удачных матчей подняли ее чуть выше.  Очень много в игре строится на высоченном форварде Ажорке.  Когда он в настроении, то всем приходится непросто.  Проблема в том, что он нестабилен.

Сага с Роберто Де Дзерби в «Марселе» подошла к концу.  Ему не простили вылет из Лиги чемпионов и постоянные эмоциональные высказывания.  Справедливости ради, команда давно уже не прогрессирует, а топчется на месте, несмотря на солидные денежные вливания

В прошлой игре со «Страсбургом» гостями руководил бывший футболист клуба Абордонадо. «Марсель» уверенно вел со счетом 2:0 и дело плавно катилось к трем очкам.  Но вылезла давняя проблема команды, а именно расслабленность в конце.  В итоге эльзасцы смогли отыграться.  Теперь «Марселем» минимум до конца сезона будет руководить экс-наставник Хабиб Бей.  Новый тренер это всегда эмоции, а класса там предостаточно.

Наш прогноз: победа гостей за 1,98.

«Сассуоло» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В прошлом сезоне «Сассуоло» выступал в Серии В, которую выиграл почти в одну калитку под руководством чемпиона мира Фабио Гроссо.  Что было неудивительно с таким то составом во главе с Берарди и Льоренте.

Летом команда еще укрепилась, да и зимой было несколько качественных покупок.  По своему потенциалу «Сассуоло» примерно располагается там, где и должен, на 10-м месте с 25 очками.  В прошлом туре команда в гостях переиграла «Удинезе» со счетом 2:1, а вообще у нее 9 очков в 4 последних встречах.

Фактически «Верона» одной находится в Серии В, спасти ее может только настоящее чудо, а недавно назначенный главным тренером Пабло Саммарко на волшебника точно не поход.  Он был неплохим полузащитником, но как тренер еще нигде не проявил себя.

«Верона» является беднейшей командой итальянского чемпионата и вынуждена для выживания постоянно продавать ведущих футболистов.  Только что в «Наполи» отправился Жиоване, дисквалифицирован на эту игру его бывший напарник по атаке Орбан.  Состав у «Вероны» слабейший в лиге.

Наш прогноз: победа «Сассуоло» за 1,75.

«Атлетик» — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

Несколько удачных матчей «Атлетика» из Бильбао снова подняли команду к зоне еврокубков и сейчас баски занимают девятое место с 31 очком в таблице Примеры.  На протяжении всего сезона хозяев преследуют травмы, постоянно в лазарете находятся 4-5 ведущих футболистов.

Только тренерское мастерство Эрнесто Вальверде позволяет удерживать команду на плаву.  Но теперь станет проще, «Атлетик» вылетел из еврокубков и сосредоточится только на играх Примеры.  Тем не менее, проблемы сзади никуда не делись, не всегда надежен основной вратарь сборной Испании Симон, часто в лазарете Ляпорт, а Вивиан оттуда и не вылазил.  Это столпы обороны.

После яркого старта сезоне «Эльче» сейчас находится в не лучшей спортивной форме.  В пяти последних играх чемпионата Италии у команды всего два очка, что откатило ее уже на 16- место и на расстоянии одно очка от зоны вылета.

В прошлом сезоне команда играла в Сегунде и уже там запомнилась яркой и результативной игрой под руководством талантливого специалиста Эдера Сарабии.  Не отошел он своих принципов в элитном дивизионе, чему свидетельство 31 забитый гол в 25 играх.  Подспорьем станет и возвращение в строй Андре Силвы.

Наш прогноз: гости забьют за 1,68.

5.82ЭкспрессСтавка на матч #1Поставить

Общий коэффициент — 5,82.