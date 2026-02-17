Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Барселона» приехала на «Монтиливи» с одним очевидным заданием — убрать неприятное послевкусие после кубкового провала и подтвердить, что в чемпионате она по-прежнему в порядке. Но в итоге команда Ханси Флика уехала из Жироны без очков и без первого места. 1:2, вторая подряд осечка и лидерство у «Реала» с отрывом в два очка. Самое болезненное, что «Барса» должна была закрывать матч ещё до перерыва, но рассыпалась распалась во втором тайме и снова довела всё до споров с арбитрами.

Результат матча

ЖиронаЖиронаЖирона2:1БарселонаБарселонаБарселона
0:1 Пау Кубарси 59' 1:1 Тома Лемар 62' 2:1 Франсиско Пейнадо 87'
Жирона:  Пауло Гассанига,  Хьюго Ринкон,  Витор Рейс,  Дейли Блинд,  Арнау Мартинес,  Аксель Витсель,  Иван Мартин (Алехандро Франсес 90'),  Виктор Цыганков,  Тома Лемар (Хоэль Рока 68'),  Бриан Хиль (Франсиско Пейнадо 68'),  Владислав Ванат (Клаудио Эчеверри 74')
Барселона:  Жоан Гарсия,  Жерар Мартин (Руни Барджи 63'),  Эрик Гарсия (Роберт Левандовски 73'),  Пау Кубарси,  Жюль Кунде,  Даниэль Ольмо (Марк Берналь 80'),  Френки де Йонг,  Фермин Лопес,  Рафаэл Диас (Алекс Бальде 63'),  Ферран Торрес (Рональд Араухо 73'),  Ламин Ямаль
Жёлтые карточки:  Витор Рейс 90+10'  —  Эрик Гарсия 41',  Жюль Кунде 84'
Красная карточка:  Хоэль Рока 90+10' (Жирона)

Флик на дерби вернул Рафинью в основу, и это было ожидаемо.  Потому что у «Барсы» за сезон накопилась неприятная статистика — все шесть поражений пришлись на матчи, где бразилец не выходил в старте.  На «Монтиливи» Рафинья был самым ярким в атаке на старте, постоянно искал моменты, бил, создавал, но слишком часто оставался один против организованной «Жироны».

Продолжает давать о себе знать отсутствие Педри.  Это хроническая проблема, без испанца «Барса» теряет в качестве решений в центре, а потери мяча моментально приводят к контратакам.  Особенно тяжёлым оказался матч для Фермина, серия потерь и неправильных решений раз за разом разгоняла выпады хозяев.

Рафинья бьёт по воротам
Рафинья бьёт по воротам globallookpress.com

Но и «Жирона» не вышла на поле с мыслью «лишь бы выжить».  Команда Мичела включила высокий прессинг и готова была лететь вперёд при первой возможности.  Центром этой энергии стал Брайан Хиль, он раз за разом находил пространство на фланге и заставлял «Барсу» обороняться лицом к своим воротам.

«Барселона» должна была забивать в первом тайме

При этом сам матч мгновенно превратился в качели.  «Жирона» часто и настойчиво пугала соперника, но не всегда доводила атаки до качественных ударов.  А «Барселона», как только переходила середину, создавала моменты пачками.  В этом и была главная драма дерби.  «Барселона» в первом тайме наиграла на преимущество, с которым можно было бы комфортно доиграть матч, но снова упёрлась в собственную реализацию.

Рафинья попал в штангу из своей любимой позиции штрафной, Ямаль спижонил в выходе 1 на 1 с Гассанигой, а кульминацией стала добавленная к тайму минута.  Пенальти за фол Дейли Блинда на Дани Ольмо, Ламин Ямаль обманул Гассанигу, но отправил мяч в штангу.  Гол с точки мог полностью изменить картину второй половины, а вместо этого «Барса» ушла в раздевалку с нулём в графе голов и с ощущением, что снова наступает на те же грабли.

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль globallookpress.com

На другом конце поля «Жирона» тоже не молчала.  Владислав Ванат постоянно искал пространство за спиной защитников, а Жоан Гарсия несколько раз выручал, пусть и в ситуации с офсайдом. 0:0 при таком количестве событий за тайм — почти чудо.

Команда Флика наконец-то забила — и тут же получила в ответ

Во втором тайме интенсивность не упала.  И на 60-й минуте «Барса» наконец нашла то, что искала.  Жюль Кунде подал, Пау Кубарси прыгнул выше всех и мощнейшим ударом головой уложил мяч в угол ворот. 0:1, казалось, сенсации в дерби всё-таки удалось избежать.

Пау Кубарси празднует гол
Пау Кубарси празднует гол globallookpress.com

Но, как оказалось, «Барселона» не умеет удерживать преимущество.  Каталонцам будто скучно выигрывать, они час добиваются результата, а потом сами всё ломают.  Через полторы минуты после гола Кубарси стал соавтором забитого мяча «Жироны».  Неудачный вынос в своей штрафной открыл прострелу Ваната простейший путь к воротам — Тома Лемар забил в пустые ворота. 1:1, Флику снова нужно было что-то придумывать, но «Жирона» уже стала смелее.

Игроки «Жироны» празднуют гол
Игроки «Жироны» празднуют гол globallookpress.com

Дальше — лучший отрезок команды Мичела.  «Жирона» давила, «Барса» теряла мячи в простых позициях, а не пропускала во многом благодаря Жоану Гарсии, который несколько раз спасал, плюс пару раз «везло» из-за офсайдов.  Хозяева буквально осаждали ворота «сине-гранатовых», что удаётся далеко не каждому топ-клубу.

Флик выпустилл Барджи, Бальде, Левандовского, Араухо, затем Берналя.  Логика понятна, нужно было вернуть контроль и добавить веса в атаке.  Со стороны неочевидным было решение снять Рафинью в районе часа игры.  Вероятно, было заранее оговорено ограничение по минутам после травмы, но сам бразилец был активно недоволен заменой.

Второй гол и «классика» сезона

В концовке, когда казалось, что «Жирона» будет рада и ничьей, Фран Бельтран пробил с линии штрафной и уложил мяч точно в левый нижний угол, 2:1.  Вокруг этого гола закрутился главный сюжет послематчевых разговоров.  Дело в том, что гол начался с жёсткого стыка Эчеверри и Кунде, в котором арбитр не увидел фола.  А ВАР не стал спорить с главным, чем довёл «Барсу» до отчаяния.

Фран Бельтран
Фран Бельтран globallookpress.com

Показательно, что после матча от самой «Барселоны» прозвучала другая мысль.  Кубарси не стал разжигать тему судей, ограничился лишь цитатой: «Все видели, что произошло».  Однако защитник сказал и главное — команда не должна искать оправдания, нужно улучшать игру, потому что «сыграли плохой матч» и «не хватало понемногу всего».  Так часто и бывает, чем больше «Барса» зацикливается на арбитрах, тем хуже выглядит на поле.

При этом команда Флика всё же могла отыграться.  Ямаль не попал в дальний угол после входа в штрафную, в добавленное время Араухо пробил выше после подачи, а в хаосе последних секунд гол Левандовского отменили из-за офсайда.

В таблице это поражение означает, что «Барселона» опускается на второе место и теперь отстаёт от «Реала» на два очка.  А по содержанию точно есть, о чём беспокоиться.  Очевидные проблемы с реализацией, пустота в центре без Педри и привычка превращать собственные ошибки в драму, в которой легко спрятаться за судейские решения.