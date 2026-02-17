«Барселона» приехала на «Монтиливи» с одним очевидным заданием — убрать неприятное послевкусие после кубкового провала и подтвердить, что в чемпионате она по-прежнему в порядке. Но в итоге команда Ханси Флика уехала из Жироны без очков и без первого места. 1:2, вторая подряд осечка и лидерство у «Реала» с отрывом в два очка. Самое болезненное, что «Барса» должна была закрывать матч ещё до перерыва, но рассыпалась распалась во втором тайме и снова довела всё до споров с арбитрами.

Результат матча Жирона Жирона 2:1 Барселона Барселона 0:1 Пау Кубарси 59' 1:1 Тома Лемар 62' 2:1 Франсиско Пейнадо 87' Жирона: Пауло Гассанига, Хьюго Ринкон, Витор Рейс, Дейли Блинд, Арнау Мартинес, Аксель Витсель, Иван Мартин ( Алехандро Франсес 90' ), Виктор Цыганков, Тома Лемар ( Хоэль Рока 68' ), Бриан Хиль ( Франсиско Пейнадо 68' ), Владислав Ванат ( Клаудио Эчеверри 74' ) Барселона: Жоан Гарсия, Жерар Мартин ( Руни Барджи 63' ), Эрик Гарсия ( Роберт Левандовски 73' ), Пау Кубарси, Жюль Кунде, Даниэль Ольмо ( Марк Берналь 80' ), Френки де Йонг, Фермин Лопес, Рафаэл Диас ( Алекс Бальде 63' ), Ферран Торрес ( Рональд Араухо 73' ), Ламин Ямаль Жёлтые карточки: Витор Рейс 90+10' — Эрик Гарсия 41', Жюль Кунде 84' Красная карточка: Хоэль Рока 90+10' (Жирона)

Статистика матча 9 Удары в створ 4 3 Удары мимо 12 30 Владение мячом 71 3 Угловые удары 7 4 Офсайды 2 10 Фолы 6

Флик на дерби вернул Рафинью в основу, и это было ожидаемо. Потому что у «Барсы» за сезон накопилась неприятная статистика — все шесть поражений пришлись на матчи, где бразилец не выходил в старте. На «Монтиливи» Рафинья был самым ярким в атаке на старте, постоянно искал моменты, бил, создавал, но слишком часто оставался один против организованной «Жироны».

Продолжает давать о себе знать отсутствие Педри. Это хроническая проблема, без испанца «Барса» теряет в качестве решений в центре, а потери мяча моментально приводят к контратакам. Особенно тяжёлым оказался матч для Фермина, серия потерь и неправильных решений раз за разом разгоняла выпады хозяев.

Рафинья бьёт по воротам globallookpress.com

Но и «Жирона» не вышла на поле с мыслью «лишь бы выжить». Команда Мичела включила высокий прессинг и готова была лететь вперёд при первой возможности. Центром этой энергии стал Брайан Хиль, он раз за разом находил пространство на фланге и заставлял «Барсу» обороняться лицом к своим воротам.

«Барселона» должна была забивать в первом тайме

При этом сам матч мгновенно превратился в качели. «Жирона» часто и настойчиво пугала соперника, но не всегда доводила атаки до качественных ударов. А «Барселона», как только переходила середину, создавала моменты пачками. В этом и была главная драма дерби. «Барселона» в первом тайме наиграла на преимущество, с которым можно было бы комфортно доиграть матч, но снова упёрлась в собственную реализацию.

Рафинья попал в штангу из своей любимой позиции штрафной, Ямаль спижонил в выходе 1 на 1 с Гассанигой, а кульминацией стала добавленная к тайму минута. Пенальти за фол Дейли Блинда на Дани Ольмо, Ламин Ямаль обманул Гассанигу, но отправил мяч в штангу. Гол с точки мог полностью изменить картину второй половины, а вместо этого «Барса» ушла в раздевалку с нулём в графе голов и с ощущением, что снова наступает на те же грабли.

Ламин Ямаль globallookpress.com

На другом конце поля «Жирона» тоже не молчала. Владислав Ванат постоянно искал пространство за спиной защитников, а Жоан Гарсия несколько раз выручал, пусть и в ситуации с офсайдом. 0:0 при таком количестве событий за тайм — почти чудо.

Команда Флика наконец-то забила — и тут же получила в ответ

Во втором тайме интенсивность не упала. И на 60-й минуте «Барса» наконец нашла то, что искала. Жюль Кунде подал, Пау Кубарси прыгнул выше всех и мощнейшим ударом головой уложил мяч в угол ворот. 0:1, казалось, сенсации в дерби всё-таки удалось избежать.

Пау Кубарси празднует гол globallookpress.com

Но, как оказалось, «Барселона» не умеет удерживать преимущество. Каталонцам будто скучно выигрывать, они час добиваются результата, а потом сами всё ломают. Через полторы минуты после гола Кубарси стал соавтором забитого мяча «Жироны». Неудачный вынос в своей штрафной открыл прострелу Ваната простейший путь к воротам — Тома Лемар забил в пустые ворота. 1:1, Флику снова нужно было что-то придумывать, но «Жирона» уже стала смелее.

Игроки «Жироны» празднуют гол globallookpress.com

Дальше — лучший отрезок команды Мичела. «Жирона» давила, «Барса» теряла мячи в простых позициях, а не пропускала во многом благодаря Жоану Гарсии, который несколько раз спасал, плюс пару раз «везло» из-за офсайдов. Хозяева буквально осаждали ворота «сине-гранатовых», что удаётся далеко не каждому топ-клубу.

Флик выпустилл Барджи, Бальде, Левандовского, Араухо, затем Берналя. Логика понятна, нужно было вернуть контроль и добавить веса в атаке. Со стороны неочевидным было решение снять Рафинью в районе часа игры. Вероятно, было заранее оговорено ограничение по минутам после травмы, но сам бразилец был активно недоволен заменой.

Второй гол и «классика» сезона

В концовке, когда казалось, что «Жирона» будет рада и ничьей, Фран Бельтран пробил с линии штрафной и уложил мяч точно в левый нижний угол, 2:1. Вокруг этого гола закрутился главный сюжет послематчевых разговоров. Дело в том, что гол начался с жёсткого стыка Эчеверри и Кунде, в котором арбитр не увидел фола. А ВАР не стал спорить с главным, чем довёл «Барсу» до отчаяния.

Фран Бельтран globallookpress.com

Показательно, что после матча от самой «Барселоны» прозвучала другая мысль. Кубарси не стал разжигать тему судей, ограничился лишь цитатой: «Все видели, что произошло». Однако защитник сказал и главное — команда не должна искать оправдания, нужно улучшать игру, потому что «сыграли плохой матч» и «не хватало понемногу всего». Так часто и бывает, чем больше «Барса» зацикливается на арбитрах, тем хуже выглядит на поле.

При этом команда Флика всё же могла отыграться. Ямаль не попал в дальний угол после входа в штрафную, в добавленное время Араухо пробил выше после подачи, а в хаосе последних секунд гол Левандовского отменили из-за офсайда.

В таблице это поражение означает, что «Барселона» опускается на второе место и теперь отстаёт от «Реала» на два очка. А по содержанию точно есть, о чём беспокоиться. Очевидные проблемы с реализацией, пустота в центре без Педри и привычка превращать собственные ошибки в драму, в которой легко спрятаться за судейские решения.