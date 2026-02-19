Лилль возвращается в плей-офф Лиги Европы впервые с 2021 года и начинает двухматчевое противостояние с «Црвеной Звездой» на «Стад Пьер-Моруа». Французы завершили общий этап 18-ми, обыграв в последнем туре «Фрайбург» со счётом 1:0, тогда как белградцы финишировали 15-ми, набрав на два очка больше после ничьей 1:1 с «Сельтой». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:45 Если вы следили за Российской Премьер-лигой последние пару сезонов, то сегодня на поле будет сразу несколько знакомых имён. Полузащитник «Лилля» Гаэтан Перрен ещё осенью играл за «Краснодар», а у «Звезды» целый набор бывших игроков российского чемпионата. Наир Тикнизян летом 2025-го перешёл из «Локомотива», «Родригао» ушёл свободным агентом из «Зенита», а Страхинья Эракович буквально месяц назад присоединился к сербской команде на правах аренды. Ну и, конечно, тренирует «Звезду» Деян Станкович, который в конце осени покинул «Спартак».

22:40 Стартовые составы команд:

«Лилль»: Озер, Буа‌дди, Манди, Нгой, Перро, Мукау, Бенжамен Андре (к), Перрен, Харальдссон, Коррейя, Фернандес-Пардо.

«Црвена Звезда»: Матэус, Тикнизян, Родригао, Ученна, Эракович, Крунич (к), Хандель, Лучич, Энем, Бруно Дуарте.

22:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Свен Яблонски (Германия); ассистенты — Эдуард Бейтингер (Германия), Роберт Кемптер (Германия); видеоассистент арбитра (VAR) — Роберт Шрёдер (Германия); ассистент VAR — Кристиан Дингерт (Германия); четвёртый арбитр — Саша Штегеманн (Германия).

«Лилль»

«Лилль» переживает непростой отрезок на внутренней арене. Команда Брюно Женезьо не выигрывает в шести подряд матчах Лиги 1, а победа над «Фрайбургом» остаётся их единственным успехом в 2026 году. Тем не менее, именно три из четырёх домашних еврокубковых матчей завершились победами, причём в двух случаях французы сохранили свои ворота «сухими».

Для северян это первое появление в плей-офф турнира с 2021 года, когда они уступили «Аяксу» по сумме двух встреч. В целом «Лилль» проиграл три последних противостояния на выбывание в этом соревновании, однако дома французы традиционно чувствуют себя увереннее, они не уступили в трёх из четырёх предыдущих матчей плей-офф на своём поле.

У хозяев вне игры остаются Тома Мёнье и Ноа Эджума (мышечные проблемы), Осаме Сахрауи испытывает дискомфорт в паху, Марк-Орель Кайярд травмировал локоть, а Этан Мбаппе под вопросом. Хамза Игаман и Усман Туре восстанавливаются после повреждений крестообразных связок.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» начала общий этап неуверенно, набрав лишь одно очко в двух стартовых турах, однако затем выдала пятиматчевую беспроигрышную серию в Европе. Команда Деяна Станковича вообще уступила в 2026 году только в январском товарищеском матче, а в официальных февральских встречах одержала четыре победы с разницей мячей 15:2. Такая результативность подчёркивает текущее состояние белградцев.

В гостях сербы выиграли два последних матча Лиги Европы со счётом 1:0 и теперь рассчитывают на первую выездную победу именно в раунде плей-офф. При этом в основное время «Звезда» никогда не выигрывала во Франции, но имеет свежий позитивный опыт против самого «Лилля», в ноябре белградцы победили 1:0 благодаря реализованному в концовке пенальти Марко Арнаутовича.

У «Црвены Звезды» перед последним еврокубковым матчем были произведены точечные изменения в стартовом составе, Василие Костов, Никола Станкович и Александар Катаи выходили с первых минут вместо Мирко Иванича, Томаша Ханделя и Милсона. В игре с «Сельтой» Бруно Дуарте отличился в концовке, принеся команде ничью, и вновь может стать важной фигурой в атаке.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08.