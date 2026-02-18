19 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Лилль» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лилль — Црвена Звезда с коэффициентом для ставки за 2.08.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» сумели пройти в плей-офф.  Команда финишировала на 18 месте турнирной таблицы основного раунда второго по значимости клубного турнира Старого Света.

При этом «Лилль» набрал 12 очков в 8 матчах.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.«Доги» не смогли одолеть «Брест» (1:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда подписала мировую с «Мецем» (0:0).  А вот перед этим она минимально уступила «Лиону».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках «Лилль» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Хамза Игаман, Томас Менье, Этан Мбаппе — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Доги» нынче крайне нестабильны.  Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Лилль» в ноябре противостоял сербам.  Тот поединок завершился поражением «догов» (0:1).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.«Доги» постараются соорудить приличный голевой задел перед ответной встречей.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Красно-белые» нынче относительно преуспевают в плане результатов.  Команда заняла итоговое 15 место в турнирной таблице основного раунда Лиги Европы.

Причем «Црвена Звезда» набрала 14 зачетных баллов.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.«Красно-белые» одолели «Железничар» (3:0).

До того команда уверенно расправилась с «Будучностью» (4:1).  А вот чуть ранее она разгромила «Нови Пазар» (5:0).

При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории.  Команда отличилась 16 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» нынче находятся в шикарных кондициях.  Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Црвена Звезда» в среднем пропускает чуть реже гола за матч.  Вот только в Лиге Европы реализация у команды прихрамывает.

Очередную молодость переживает Марко Арнаутович.  На его счету 3 гола в чемпионате Сербии и еще в 2 Лиге Европы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Красно-белые» в Лиге Европы забивают в среднем гол за матч
  • «Лилль» не побеждает уже 3 матча кряду
  • «Црвена Звезда» победила в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лилль» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Црвена Звезда» нынче заметно прибавила, и явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, тогда как «доги» нынче угодили в кризис.

2.08«Црвена Звезда» не проиграетСтавка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.08 на матч «Лилль» — «Црвена Звезда»  позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: «Црвена Звезда» не проиграет за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.75ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.75 на матч «Лилль» — «Црвена Звезда»  принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75