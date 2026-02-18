прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.08

19 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Лилль» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лилль — Црвена Звезда с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» сумели пройти в плей-офф. Команда финишировала на 18 месте турнирной таблицы основного раунда второго по значимости клубного турнира Старого Света.

При этом «Лилль» набрал 12 очков в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.«Доги» не смогли одолеть «Брест» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Мецем» (0:0). А вот перед этим она минимально уступила «Лиону».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Лилль» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Хамза Игаман, Томас Менье, Этан Мбаппе — травмированы.

Состояние команды: «Доги» нынче крайне нестабильны. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Лилль» в ноябре противостоял сербам. Тот поединок завершился поражением «догов» (0:1).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.«Доги» постараются соорудить приличный голевой задел перед ответной встречей.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Красно-белые» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда заняла итоговое 15 место в турнирной таблице основного раунда Лиги Европы.

Причем «Црвена Звезда» набрала 14 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.«Красно-белые» одолели «Железничар» (3:0).

До того команда уверенно расправилась с «Будучностью» (4:1). А вот чуть ранее она разгромила «Нови Пазар» (5:0).

При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» нынче находятся в шикарных кондициях. Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Црвена Звезда» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Вот только в Лиге Европы реализация у команды прихрамывает.

Очередную молодость переживает Марко Арнаутович. На его счету 3 гола в чемпионате Сербии и еще в 2 Лиге Европы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Красно-белые» в Лиге Европы забивают в среднем гол за матч

«Лилль» не побеждает уже 3 матча кряду

«Црвена Звезда» победила в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лилль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Црвена Звезда» нынче заметно прибавила, и явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, тогда как «доги» нынче угодили в кризис.

Ставка: «Црвена Звезда» не проиграет за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75