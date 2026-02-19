прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Металлург» 20 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Амур с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: После 55 матчей «Металлург» Мг занимает 1-е место в таблице Востока с 89 очками на балансе. На 7 турнирных баллов южноуральцы опережают «Авангард».

Последние матчи: Серию последних матчей «Металлург» Мг провел за пределами домашней арены. В один из таких заходов команда Андрея Разина проиграла «Салавату Юлаеву» (3:4, бул.).

Ужасающее унижение «Магнитка» пережила в гостевом дерби на льду «Автомобилиста» (1:8), за которым последовала непростая победа над «Барысом» в Астане (2:3, от).

Не сыграют: В составе «Металлурга» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В последних играх «Металлург» Мг допустил ряд осечек. С одной стороны, команда может себе это позволить, но с другой — важно не растерять свои суперспособности перед началом плей-офф.

Накануне команда Андрея Разина провела не самую приятную и простую серию выездов, но ситуация может измениться на домашнем льду, где ранее были одержаны одиннадцать побед в двенадцати матчах.

«Амур»

Турнирное положение: Дальневосточники провели 57 матчей, в которых заработали 49 очков. В родной конференции команда находится на 9-м месте, на 7 пунктов отставая от «Сибири».

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Амур» завершил серию домашних матчей, допустив поражения от «Трактора» (5:6) и «Авангарда» (2:6).

Победный результат накануне команда Александра Андриевского зафиксировала на арене «Адмирала» (3:0). За удачным исходом дерби последовал важный выезд на площадку «Сибири», где хабаровчане вырвали победу (2:1, от).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: В Новосибирске «Амур» выполнил важнейшую задачу, зафиксировав победу над прямым конкурентом. Правда, на фоне характерной потери концентрации зачетный балл пришлось подарить соперникам.

В гонке за топ-8 коллектив Александра Андриевского сократил разрыв до 7 очков при игре в запасе, а до недавнего выезда на «Сибирь-Арену» хабаровчане одержали четыре победы в семи встречах.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг не проигрывает дома на протяжении 4 последних матчей

«Металлург» Мг обыграл «Амур» в 3 последних личных встречах

В 7 личных встречах из 10 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.33, ничья — в 6.65, победа «Амура» — в 7.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: После не лучшей серии выездов команде Андрея Разина важно приходить в себя в домашних стенах. Скорее всего, в Магнитогорске «Амур» станет жертвой мотивированного лидера чемпионата и не сможет избежать крупного провала.

Ставка: «Металлург» Мг забьет во всех периодах за 2.10.

Прогноз: С соперниками низкого ранга «Магнитка» на своей территории, как правило, разбирается уверенно и безапелляционно. Наверняка дома самая результативная команда лиги в очередной раз продемонстрирует агрессивный атакующий хоккей.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 4 за 1.87.