прогноз на матч Олимпийских игр, ставка за 2.21

В рамках полуфинала Олимпиады-2026 Канада встретится с Финляндией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 20 февраля. Начало матча — в 18:40 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Канада — Финляндия с коэффициентом для ставки за 2.21.

Канада

Путь к плей-офф: Сборная Канады легко выиграла общий этап турнира в Милане, набрав 9 очков и забросив 20 шайб при 3-х пропущенных. На 4 балла «кленовые» обошли Швейцарию, на 5 — опередили Чехию.

Последние матчи: На групповом этапе Канада на правах безусловного фаворита переехала Чехию (5:0), Швейцарию (5:1) и Францию (10:2).

В четвертьфинальной встрече против чехов у коллектива Джона Купера возникли проблемы, устранить последствия которых удалось лишь в овертайме благодаря шайбе Митча Марнера за счет индивидуального прохода (4:3, от).

Не сыграют: Полуфинальный раунд может пропустить Сидни Кросби.

Состояние команды: Общий раунд Олимпийских игр Канада прошла без давления, что негативно сказалось на встрече в плей-офф, где команде пришлось выдержать проверку на стрессоустойчивость.

По ходу матча против Чехии канадцы столкнулись с колоссальным упорством соперника и на протяжении длительного отрезка не могли реализовать свои сильнейшие стороны. Судьбу встречи во многом решила нацеленность «кленовых» на броски наряду с высоким исполнительским мастерством.

Финляндия

Путь к плей-офф: Групповой раунд сборная Финляндии завершила на втором месте в квартете со Словакией, Швецией и Италией, завоевав 6 зачетных баллов.

Последние матчи: На общем этапе Олимпиады сборная Финляндии потерпела поражение от Словакии, но разгромила Швецию (4:1) и Италию (11:0).

В четвертьфинале команда Антти Пеннанена встретилась со Швейцарией, над которой одержала волевую победу, уступая 0:2, благодаря шайбе Артурри Лехконена в овертайме (3:2, от).

Не сыграют: В составе Финляндии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Сборная Финляндии проводит качественный турнир, если вынести за рамки провальный дебют. В своей основе финнов можно назвать претендентами на медали.

По ходу этой Олимпиады команда Антти Пеннанена вынуждена была демонстрировать характер в условиях потери важных очков на старте. При этом в игровом ключе финны здорово умеют перестраиваться под конкретные условия борьбы и делают акцент на выверенной тактике.

Статистика для ставок

Канада победила в 3 личных встречах из 4 последних

Канада забивала 3 гола и более в 4 личных встречах из 5 последних

В 4 личных встречах из 8 последних игра перетекала в овертайм

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.37, ничья — в 6.30, победа Финляндии — в 7.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.96.

Прогноз: После безумной игры против Чехии сборная Канады может стать устойчивее в плане психики и прокачать игровую составляющую, с которой в сущности команда не испытывала особых проблем. В матче против финнов «кленовые» будут нацелены на контроль и более плавный победный результат, чем в 1/4 финала.

Ставка: Канада не проиграет + ТМ 5.5 за 2.21.

Прогноз: Финляндия — одна из самых оборонительно дисциплинированных команд на этой Олимпиады, поэтому ждать разгрома со стороны канадцев, которым также свойственна определенная усталость, не приходится.

Ставка: Финляндия победит с форой +2.5 за 1.74.