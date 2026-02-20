В пятницу, 20 февраля, сборная Канады сыграет против сборной Финляндии в рамках 1/2 финала Олимпийских Игр-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

02' Шайбой больше владеют хоккеисты сборной Канады, финны от обороны начинают матч.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами сборной Финляндии.

18:38 Команды появились на льду, скоро матч начнется.

18:30 Матч пройдет на «Арене Санта-Джули» в Милане, вмещающей 16 000 зрителей.

18:20 Главными судьями матча будут Эрик Фурлатт и Дэн О'Рурк из Канады.

Канада: Биннингтон, Томпсон; Теодор, Санхайм, Даути, Харли, Парэйко, Тэйвз, Макар; Маккиннон, Беннетт, Маршан, Марнер, Судзуки, Стоун, Хорват, Джарвис, Селебрини, Макдэвид, Уилсон, Хагель, Райнхарт.

Финляндия: Корписало, Сарос; Йокихарью, Мяяття, Матинпало, Миккола, Ристолайнен, Линделль, Хейсканен, Хинц, Капанен, Кивиранта, Хаула, Армиа, Луостаринен, Лунделль, Какко, Гранлунд, Терявяйнен, Лехконен, Ахо, Рантанен.

Канада

Сборная Канады легко выиграла общий этап турнира в Милане, набрав 9 очков и забросив 20 шайб при 3-х пропущенных. На 4 балла «кленовые» обошли Швейцарию, на 5 — опередили Чехию. На групповом этапе Канада на правах безусловного фаворита переехала Чехию (5:0), Швейцарию (5:1) и Францию (10:2). В четвертьфинальной встрече против чехов у коллектива Джона Купера возникли проблемы, устранить последствия которых удалось лишь в овертайме благодаря шайбе Митча Марнера за счет индивидуального прохода (4:3, от).

Общий раунд Олимпийских игр Канада прошла без давления, что негативно сказалось на встрече в плей-офф, где команде пришлось выдержать проверку на стрессоустойчивость. По ходу матча против Чехии канадцы столкнулись с колоссальным упорством соперника и на протяжении длительного отрезка не могли реализовать свои сильнейшие стороны. Судьбу встречи во многом решила нацеленность «кленовых» на броски наряду с высоким исполнительским мастерством. Полуфинальный раунд может пропустить Сидни Кросби.

Финляндия

Групповой раунд сборная Финляндии завершила на втором месте в квартете со Словакией, Швецией и Италией, завоевав 6 зачетных баллов. На общем этапе Олимпиады сборная Финляндии потерпела поражение от Словакии, но разгромила Швецию (4:1) и Италию (11:0). В четвертьфинале команда Антти Пеннанена встретилась со Швейцарией, над которой одержала волевую победу, уступая 0:2, благодаря шайбе Артурри Лехконена в овертайме (3:2, от).

Сборная Финляндии проводит качественный турнир, если вынести за рамки провальный дебют. В своей основе финнов можно назвать претендентами на медали. По ходу этой Олимпиады команда Антти Пеннанена вынуждена была демонстрировать характер в условиях потери важных очков на старте. При этом в игровом ключе финны здорово умеют перестраиваться под конкретные условия борьбы и делают акцент на выверенной тактике. В составе Финляндии кадровые потери отсутствуют.

Личные встречи

Канада победила в 3 личных встречах из 4 последних. Канада забивала 3 гола и более в 4 личных встречах из 5 последних. В 4 личных встречах из 8 последних игра перетекала в овертайм

