Матч на льду «Трактора» порадует своей событийностью

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене Трактор» 20 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Трактор — Северсталь с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Трактор»

Турнирное положение: После 56 матчей «Трактор» остался на 7-й позиции в Восточной конференции с 58 очками на счету. На 2 зачетных балла челябинцы опережают «Сибирь».

Последние матчи: На прошлой неделе «Трактор» осуществил выезд на Дальний Восток, где добился результативной победы над «Амуром» (6:5) и взял верх над «Адмиралом» (3:2).

Следующей остановкой для команды Евгения Корешкова оказался Омск. В рамках очередного выезда челябинцы сгорели «Авангарду» (2:6). Возвращение на домашний лед началось с трагедии в игре против «Салавата Юлаева» (0:6).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Тонус «Трактора» по-прежнему непредсказуем, а качество его игры меняется от матча к матчу, в результате чего челябинцам не удается навязать борьбу верхним представителям родной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Неделями ранее команда Корешкова выдала четыре победы кряду и, казалось, выработала некоторую последовательность, однако в последних двух встречах понесла потери и пропустила 12 голов в сумме.

«Северсталь»

Турнирное положение: С 58 очками по итогам 76 матчей, «Северсталь» занимает 2-е место в таблице Западной конференции, на 5 баллов отставая от «Локомотива».

Последние матчи: Неделей ранее «Северсталь» потерпела поражение в энергичной игре на площадке минского «Динамо» (4:7), тогда как в следующей гостевой встрече победила «Шанхайских Драконов» (3:2).

Тем временем на домашнем льду команда Андрея Козырева разобралась с «Нефтехимиком» (3:1). Недавний выезд на территорию СКА череповчане провели успешно (3:2, бул.).

Не сыграют: Николай Чебыкин не сыграет по причине травм. Адам Лишка пропускает встречу в связи с участием на Олимпиаде.

Состояние команды: «Северсталь» проводит исключительный регулярный сезон и продолжает преследование лидера родной конференции.

Команде Андрея Козырева принадлежит показатель второй показатель результативности на Западе, хотя в одиннадцати последних матчах череповчане допустили пять поражений.

Статистика для ставок

«Северсталь» победила в 3 личных встречах из 4 последних

«Северсталь» обыгрывала «Трактор» в Челябинске в 5 личных встречах из 7 последних

В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Трактора» команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.39, победа «Северстали» — в 2.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: Обе команды при всей своей непоследовательности предпочитают открытый стиль — с быстрым движением шайбы и нацеленностью на броски. В хорошей форме в атакующих сочетаниях, соперники могут провести матч, который завершится высокой голевой эффективностью.

1.95 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Трактор — Северсталь принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

Прогноз: На домашнем льду «Трактору» важно набирать очки в борьбе за пятерку, поэтому в контексте победителей во встрече с «Северсталью» команда Евгения Корешкова выглядит более привлекательно.

2.15 «Трактор» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Трактор — Северсталь позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: «Трактор» победит за 2.15.