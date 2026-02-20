Один из лидеров Запада КХЛ едет в гости к середняку Востока

В пятницу, 20 февраля, челябинский «Трактор» примет на своем льду череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

06' Практически один на один с вратарем выехал Михаил Горюнов-Рольгизер («Трактор»), но не переиграл голкипера.

05' Максим Джиошвили («Трактор») на скорости ворвался на пятак и бросил в касание, там надежно сыграл Александр Самойлов («Северсталь»).

04' Михаил Ильин («Северсталь») мощно щелкнул от левого борта — шайба просвистела рядом со штангой.

03' отличный бросок слета от Виталия Кравцова («Трактор») пришелся чуть выше ворот, на добивании после отскока от борта никого не было.

02' Сергей Телегин («Трактор») завершал позиционную атаку хозяев броском от синей линии. но голкипер гостей справился.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Трактор» — «Северсталь» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на льду «Трактор-Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

16:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:45 Судейская бригада матча «Трактор» — «Северсталь»: главные судьи — Сидоренко Максим и Спирин Виктор, линейные судьи — Садовников Александр и Сивов Дмитрий.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Челябинске на «Трактор-Арене».

16:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» — «Северсталь». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Трактор»: Мыльников Сергей, Дэй Логан, Дронов Григорий, Григоренко Михаил, Глотов Василий, Ливо Джошуа, Гросс Джордан, Чайковски Михал, Кравцов Виталий, Светлаков Андрей, Джиошвили Максим, Телегин Сергей, Коромыслов Арсений, Рыков Александр, Кадейкин Александр, Коршков Егор, Юсупов Владислав, Никонов Андрей, Горбунов Степан, Горюнов-Рольгизер Михаил.

«Северсталь»: Самойлов Александр, Грегуар Томас, Грудинин Владимир, Думбадзе Давид, Подшивалов Иван, Веряев Данил, Буренов Николай, Калдис Иоаннис, Цицюра Владислав, Аймурзин Данил, Ильин Михаил, Каримов Тимур, Камалов Никита, Рейнгардт Илья, Абросимов Руслан, Чефанов Илья, Ващенко Григорий, Казулаев Даниил, Иванцов Илья, Скоренов Александр.

«Трактор»

«Трактор» представляет Восточную конференцию КХЛ и пока никак не может обеспечить себе место в плей-офф, хотя находится в ТОП-8 турнирной таблицы. На счету челябинского клуба 58 набранных очков в 56-ти матчах, а разница заброшенных и пропущенных шайб отрицательная (174:176).

В двух последних матчах «Трактор» проиграл омскому «Авангарду» (2:6) и уфимскому «Салавату Юлаеву» (0:6). До этого у челябинского клуба была победная серия из четырех матчей, позволившая практически наверняка рассчитывать на выход в плей-офф.

«Северсталь»

«Северсталь» проводит один из своих лучших регулярных чемпионатов за всю историю и сражается за лидерство в Западной конференции с минским “Динамо” и ярославским “Локомотивом”. В данный момент череповецкий клуб занимает второе место на Западе и имеет в своей копилке 76 набранных очков.

В нынешнем сезоне «Северсталь» много побеждает и нынешняя успешная серия команды длится три матча подряд: «Шанхайские Драконы» (3:2), нижнекамский «Нефтехимик» (3:1) и санкт-петербургский СКА (3:2 в серии буллитов).

Личные встречи

Между собой эти команды играют не очень часто, так как представляют противоположные конференции. В прошлом году соперники пересеклись два раза и выиграли по одному домашнему матчу: Трактор (5:1), Северсталь (3:2).

